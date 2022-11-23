Hiểm họa đằng sau nụ hôn với em bé và lý do tại sao bạn không nên để bất cứ ai hôn trẻ sơ sinh nhà mình !

Trẻ sơ sinh rất đáng yêu và hầu như tất cả mọi người đều bị thu hút về phía chúng. Đôi chân nhỏ xíu, nụ cười dễ thương, đôi má phúng phính, thật khó để không ôm chúng vào lòng hay hôn nhẹ lên má. Hôn chỉ là một cách để thể hiện tình cảm và dường như mọi người nghĩ sẽ không có hại gì. Nhưng nếu bạn là cha mẹ của một đứa trẻ sơ sinh, bạn nên chú ý rằng việc này không nên thực hiện.

Ảnh minh họa: Internet Nói với mọi người rằng đừng hôn em bé của bạn có thể có vẻ điên rồ, nhưng có một lý do chính đáng để không nên làm như vậy. Không chỉ người ngoài, ngay cả bạn hoặc ông xã / bà xã của bạn về vấn đề đó cũng không được làm vì sự an toàn của đứa con nhỏ của bạn. Tại sao bạn không nên hôn trẻ sơ sinh

Ảnh minh họa: Internet Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch yếu, do đó, việc chăm sóc trẻ kỹ lưỡng hơn trong những tuần đầu tiên là vô cùng quan trọng. Tiếp xúc với bất kỳ loại vi rút và vi khuẩn nào có thể khiến tính mạng của con gặp nguy hiểm. Người ta luôn nói rằng phải rửa tay sạch sẽ trước khi chạm vào trẻ em vì bàn tay của chúng ta là nơi trú ngụ của hàng ngàn mầm bệnh. Tương tự, ngay cả khuôn mặt của chúng ta cũng được bao phủ bởi hàng ngàn sinh vật cực nhỏ và khi chúng ta hôn bé, những mầm bệnh này sẽ được truyền sang da của một đứa trẻ.

Loại vi rút có thể khiến tính mạng con bạn gặp nguy hiểm Ảnh minh họa: Internet Trẻ sơ sinh đặc biệt dễ bị nhiễm HSV-1, còn được gọi là Virus Herpes Simplex. Virus này gây ra các vết loét quanh miệng và môi ở người lớn. Đôi khi chúng thậm chí không biểu hiện các triệu chứng cụ thể ở người lớn nhưng có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh. Một số người có thể bị mụn rộp quanh môi hoặc mới bắt đầu biểu hiện bệnh. Việc hôn có thể truyền vi-rút cho người khác. Người ta ước tính rằng ở độ tuổi 40, hơn 90% số người đã tiếp xúc với loại vi rút đặc biệt này và có thể lây lan sang trẻ sơ sinh. Ngay cả khi ai đó bị nhiễm siêu vi khuẩn chạm vào tay em bé và sau đó em bé chạm vào mắt, mũi hoặc miệng, virus có thể đến màng nhầy, dẫn đến nhiễm trùng. Do hệ miễn dịch kém, vi rút nhân lên nhanh chóng, dẫn đến viêm não và tủy sống ở trẻ. Bạn nên làm gì ? Ảnh minh họa: Internet Những tháng đầu tiên rất mỏng manh đối với trẻ sơ sinh và cha mẹ cần phải hết sức cẩn thận khi ở bên trẻ. Bất cứ ai bị bệnh nên được khuyên tránh xa em bé. Ngay cả khi ai đó muốn chạm vào con hoặc ôm con trong tay, trước tiên họ nên rửa tay đúng cách. Làm sạch tay bằng chất tẩy rửa cũng là một cách hiệu quả. Ngoài ra, trong những tháng đầu tiên, tránh đưa trẻ đến những nơi đông đúc và không nên để quá nhiều khách trong nhà của bạn. Theo Times of India

Nuôi con khỏe mạnh hơn khi bạn nắm gọn toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết thiếu mà trẻ nào cũng sẽ cần này Trẻ lớn khỏe mạnh luôn cần sự chăm sóc từ thể chất đến tinh thần. Một em bé hạnh phúc khi được ươm mầm bởi sức khỏe tinh thần vui vẻ, trong khi đó nếu được bổ sung thêm các dưỡng chất dinh dưỡng thiết yếu, bé lại càng khỏe mạnh và có sức khỏe bền vững hơn nữa.

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