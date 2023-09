Hãy học cách dạy trẻ 1 tuổi biết nghe lời thay vì hành động theo cảm xúc!

Dạy con bằng thái độ nghiêm nghị qua ánh mắt thay vì la mắng

Dùng hành động thiết thực để bé hình dung

Bé còn quá nhỏ để hình dung được những lời bạn truyền đạt, đôi khi bạn vừa nói xong, trẻ lại quên và lặp lại hành động sai đó vào những lần kế tiếp. Để hỗ trợ cho bé dễ hiểu hơn, nhớ lâu hơn thì bạn nên kèm theo hành động cụ thể. Ví dụ như khi hướng dẫn bé mặc quần áo, Hãy hướng dẫn bé từ cách khoác áo vào 2 cánh tay, đến việc cài từng chiếc cúc, sau đó chỉnh lại quần áo ngay ngắn.

Khi đã quen với các bước như thế thì bé sẽ thực hiện được nhanh hơn mà không cần chỉ dẫn của người lớn ở những lần sau. Nếu như bạn muốn hướng dẫn bé dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong thì hãy làm cho bé thấy, cất loại đồ chơi ở đâu và như thế nào chứ đừng chỉ định bé phải dọn dẹp đồ chơi mà không kèm theo một hành động làm gương nào cho bé.

Không đưa ra quá nhiều yêu cầu cho trẻ



Tách từng hành động đơn lẻ để trẻ ghi nhớ thay vì đưa ra quá nhiều yêu cầu

Ba mẹ thường quên đặt vị trí của mình vào nhận thức của một tâm hồn chưa biết gì về thế giới này là 1 tuổi, đôi khi không hiểu rằng não bé còn rất non nớt và chưa có khả năng xử lý nhiều thông tin cùng một lúc. Dù não bé phát triển rất tốt, có khả năng ghi nhớ nhanh và bắt chước theo những gì bé nghe, nhìn nhưng sẽ rất dễ bị rối. Vì thế cách khéo léo là không đưa ra quá nhiều yêu cầu cho trẻ.

Dùng những yêu cầu đơn lẻ thay vì nhiều hành động cùng một lúc, ví dụ “Con mang giày vào đi nào” rồi mới tiếp tục “Rồi, con mặc áo khoác vào đi” thay vì nói ào ào “Con mang giày, mặc áo khoác, lấy nón rồi lên xe mẹ chở.” Với những bé 1 – 2 tuổi, bé sẽ thực hiện yêu cầu trên bằng cách chạy loạn xạ trong nhà mà vẫn chưa hoàn thành đủ yêu cầu của mẹ! Chỉ với những trẻ lớn hơn, khả năng ngôn ngữ phát triển phong phú, xử lý thông tin đa dạng, trẻ mới giải quyết được hết những vấn đề phức tạp này.

Không thỏa hiệp với ánh mắt van nài của trẻ

Không thỏa hiệp với ánh mắt van nài của trẻ

Hầu hết các bậc phụ huynh vì quá yêu chiều con mà dễ dàng mủi lòng trước ánh mắt đáng thương, mè nheo của bé khi phạm lỗi. Cách xử trí trẻ trong tình huống này là không thỏa hiệp với ánh mắt van nài của trẻ. Cần dạy con những điều tích cực từ lỗi sai của chính bản thân bằng những lời nói nghiêm nghị để bé biết con đã phạm lỗi và sau đó là dìu dắt bé bằng cách gợi ý những cách xử lý hay hơn để tránh phạm sai lầm vào lần sau bằng một thái độ hợp tác với trẻ để trẻ có thể bình tĩnh lắng nghe, tiếp thu lời truyền dạy chứ không nên dùng những lời nói khó nghe, căng thẳng vì điều đó vừa tạo áp lực cho bé, vừa khiến bé có tâm lý sợ mà không thể tập trung hiểu được những gì bạn nói.

Kiên nhẫn giải thích, thuyết phục và tập cho bé tự lựa chọn

Kiên nhẫn giải thích cho bé khi phạm sai lầm

Nếu không có sự kiên nhẫn thì dù bạn có áp dụng cách dạy trẻ 1 tuổi biết nghe lời bao nhiêu lần cũng đều thất bại. Vì trẻ đang ở độ tuổi tìm hiểu xung quanh và hỏi rất nhiều, dường như là không có điểm dừng với các câu hỏi “Vì sao thế?” “Tại sao lại như vậy?”. Khi bạn muốn dạy con bất cứ điều gì, hãy cố gắng kiên nhẫn giải thích cho con về ý nghĩa của việc đó. Khi bé đã hiểu rõ, sẽ chủ động thực hiện một cách tự nguyện chứ không phải là vì một hành động sai khiến nào từ người khác.

Bên cạnh đó, nhiều ba mẹ cho rằng trẻ 1 tuổi còn quá nhỏ để tự lựa chọn để đưa ra quyết định cho bản thân và thường làm điều đó thay cho bé vì cho rằng mình sẽ đúng và tốt cho bé hơn. Thực tế, đây mới là lứa tuổi cần được rèn tính trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân, ba mẹ không nên áp đặt bé theo lựa chọn của chính bố mẹ. Hãy dạy con cách đưa ra quyết định, cách cân đong đo đếm kết quả có thể xảy ra để lựa chọn điều phù hợp với mình nhất.

Và một khi đã chọn thì bé sẽ tăng khả năng phán đoán, tự tin với bản thân hơn và còn có được tinh thần trách nhiệm với quyết định đó, không trốn tránh, không đổ lỗi. Cách dạy con trai bướng bỉnh hay cách dạy con gái cứng đầu đều như nhau các mẹ nhé, khi áp dụng các phương pháp dạy con biết nghe lời thì không phân biệt giới tính.

Dạy trẻ 1 tuổi thông minh

Ngoài việc kiểm soát để trị những bé ngang bướng thì hầu hết ba mẹ nào cũng muốn dạy trẻ 1 tuổi thông minh. Lứa tuổi này bé cần rất nhiều sự hỗ trợ từ ba mẹ để kích thích và khơi dậy tiềm năng phát triển để có thể thông minh và sáng tạo hơn. Chúng tôi khuyến khích bạn mở rộng cánh cửa thế giới bên ngoài cho bé khám phá thỏa thích bằng việc gần gũi chia sẻ với bé cũng như đưa bé ra ngoài chơi thật nhiều để tiếp xúc với môi trường bên ngoài đầy màu sắc và thú vị.

Chăm sóc sức khỏe cho bé

Để bé có một tinh thần tốt, một trí não nhanh nhạy tiếp thu những bài học bên ngoài cuộc sống thì điều đầu tiên là chăm sóc sức khỏe cho bé. Một thể chất tốt sẽ tạo ra một tinh thần tốt, bé cần sức khỏe để hoạt động và tiếp thu những gì thế giới xung quanh mang lại. Mẹ cần bổ sung cho bé đầy đủ 4 nhóm thực phẩm bột béo đạm rau để tăng cường các vitamin và khoáng chất cần thiết nuôi bé lớn. 1 tuổi, nhiều bé đã biết đi, do bé vận động nhiều nên năng lượng sẽ bị tiêu hao, mẹ cần bù đắp cho bé năng lượng từ sữa để giúp bé bổ sung dưỡng chất, canxi, để bé thông minh, cao lớn và tinh anh, nhạy bén hơn.

Trò chuyện và chơi cùng bé

Trò chuyện và chơi cùng bé





Dù bận rộn đến mấy, bố mẹ cũng hãy dành thời gian chơi với con thường xuyên. Sự gắn kết gia đình khiến não bộ bé phát triển hơn các bạn bè cùng tuổi. Vậy nên, ngay từ hôm nay, thay vì ngồi hàng giờ trước máy tính hay điện thoại, bố mẹ hãy dành thời gian chất lượng cho con, chơi cùng bé, để kích thích con phát triển trí não và cảm xúc. Bé dù chưa phát triển được khả năng ngôn ngữ nhưng đã biết hiểu hết những gì người khác nói cho nên việc giúp bé phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp là cần thiết. Ngay cả khi bé trưởng thành thì giao tiếp cũng là yếu tố chính phát triển kỹ năng sống của bé, những bé được chơi với cha mẹ nhiều từ bé sẽ thông minh, hài hước hơn.

Đưa bé ra ngoài chơi

Có vô vàn lý do khiến nhiều bé bị thiệt thòi do không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài bằng các trẻ em khác như là sợ bé cơ địa còn non yếu sẽ dễ dàng bị bệnh, cảm lạnh và môi trường ô nhiễm từ khói, bụi, thời tiết mưa nắng thất thường, sợ bắt cóc…hay chỉ vì lý do là ba mẹ quá bận rộn nên không thể sắp xếp thời gian đưa con ra ngoài chơi. Những đứa trẻ 1 tuổi được bố mẹ cho đi chơi, quan sát thế giới xung quanh sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, học được những điều mới mẻ, khám phá được nhiều điều ở thế giới bên ngoài. Đây sẽ là lúc bé sử dụng các giác quan của mình. Mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, bàn chân bé sẽ được chạm đất nếu mẹ tháo giày cho bé và để con đi bộ trên bãi cỏ.

Đưa bé ra ngoài chơi để thông minh và tinh anh



Dạy dỗ như thế nào để trẻ phát triển đúng với hành vi và tính cách của mình theo một định hướng tốt là một điều không dễ dàng với lứa tuổi quá bé bỏng là 1 tuổi. Hãy để trẻ phát triển tự nhiên và thật tâm lý, kiên trì, dành thật nhiều thời gian cho trẻ, làm gương cho con chính là cách dạy trẻ 1 tuổi biết nghe lời tuyệt vời nhất.