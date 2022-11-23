Từ bỏ caffeine, rượu, có một lối sống tốt và chăm sóc dinh dưỡng của bạn và vợ chồng sắp cưới thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo sức khỏe của em bé là những điều chắc hẳn đôi vợ chồng và gia đình nào cũng luôn chú ý để tạo điều kiện tốt nhất cho thiên thần nhỏ.

Mặc dù chúng ta từ lâu đã biết rằng không phải tất cả các vật dụng và sản phẩm gia dụng đều an toàn để sử dụng trong thời kỳ mang thai, nhưng các nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Đại học Edward Via và Đại học Virginia Maryland đã phát hiện ra rằng thành phần và các thành phẩm được sử dụng trong một số sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất có thể liên quan đến bất thường khi sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé, ngay cả khi chỉ có bố hoặc mẹ tiếp xúc với hóa chất.

1. Sơn tường

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi bạn sơn phòng cho trẻ hoặc thay đổi ngôi nhà của mình, hãy lưu ý rằng sơn tường và các chất bọc như vậy có thể có dấu vết của chì, có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh hoặc sinh non. Cố gắng sử dụng các sản phẩm không chứa dung môi hoặc thuốc xịt và giữ cho căn phòng được thông gió tốt hoặc nếu bạn có thể nhờ người khác làm công việc sơn này cho bạn. Bằng cách đó, bạn có thể tránh mọi vấn đề có thể xảy ra.

2. Thuốc xịt chống muỗi

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thuốc chống muỗi rất hữu ích để chống lại những vết cắn và côn trùng khó chịu, nhưng chúng có thể không thân thiện với phụ nữ mang thai. Ngay cả khi chúng an toàn, chúng có chứa một hàm lượng rất nhỏ DEET và các chất hóa học khác, có thể thấm qua da và vì vậy tốt nhất nên tránh dùng trong vài tháng đầu khi em bé đang phát triển.

Cố gắng thay thế các dung dịch xua đuổi này bằng dung dịch tự nhiên hoặc chọn các sản phẩm đã được chứng nhận và thử nghiệ an toàn với mẹ bầu.

3. Long não

Ảnh minh họa: Internet

Long não thường được sử dụng để xua đuổi côn trùng, sâu bướm và trung hòa mùi trong các ngóc ngách chứa 98% naphthalene, là một hóa chất độc hại. Các tác dụng phụ có thể bao gồm gây buồn nôn, chóng mặt và dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng cho thai nhi nếu chúng ăn phải hoặc tiếp xúc với. Nếu long não không được bảo quản đúng cách, nó có thể dẫn đến những rắc rối nghiêm trọng.

4. Hộp cát vệ sinh cho mèo

Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi ngay cả những điều không ngờ nhất cũng có thể là vật mang mầm bệnh và lây nhiễm. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các sản phẩm gia dụng, chẳng hạn như hộp cát vệ sinh cho mèo hoặc hộp cát có chứa ký sinh trùng, được gọi là Toxoplasma gondii, nếu ăn phải có thể dẫn đến các biến chứng sinh đẻ nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và gây ra các tác dụng phụ khác cho người mẹ. Theo các chuyên gia, điều này có ảnh hưởng tương tự như lây truyền qua rau quả chưa rửa sạch và nước bị ô nhiễm.

5. Nhựa

Ảnh minh họa: Internet

Nhựa có hại cho hành tinh chúng ta dù là thời kỳ nào. Nhưng tránh đồ nhựa là điều mà phụ nữ mang thai chắc chắn nên thử nhất có thể. Điều này là do nhựa đã được phát hiện có chứa dấu vết của các hóa chất nguy hiểm như phthalates, có thể dễ dàng hấp thụ qua da hoặc giải phóng khi bạn tiếp xúc với nhựa ở nhiệt độ quá cao (hoặc đun nóng chúng). Những hóa chất này có thể gây ra các biến chứng thai nhi nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sự phát triển sinh sản ở những đứa trẻ nhỏ.

Theo Times of India