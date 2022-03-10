Giải tỏa nan giải của cha mẹ bận rộn: Làm thế nào để tạo ra 'Thời gian chất lượng' cho gia đình nhỏ và giúp con hiểu con được tầm quan trọng của 'tình thương'

Ba mẹ bận rộn hãy bắt đầu với những ý tưởng thiết thực này. Hãy ghi nhớ những điều này khi dành thời gian chất lượng cho con bạn:

Là cha mẹ, bạn đang chuẩn bị cho con mình thành công trong học tập và sự nghiệp bổ ích. Bạn cũng đang giúp con thiết lập các khuôn mẫu cho tình bạn và tình yêu khi trưởng thành. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình thiếu thời gian và phải gánh vác nhiều trách nhiệm ở nhà hoặc văn phòng, bạn có thể ngạc nhiên về số lượng cơ hội để kết hợp thời gian chất lượng vào thói quen hàng ngày của mình.

Bạn có cảm thấy hơi tội lỗi khi nhìn thấy những bài đăng trên Facebook của các bậc cha mẹ khác đưa con cái họ đi du lịch kỳ nghỉ hoặc đãi chúng những bữa ăn theo những sở thích tốn kém không?

Thay vì so sánh, tập trung vào các hoạt động phù hợp với túi tiền và lối sống của gia đình bạn sẽ mang tính xây dựng hơn. Trẻ em thích thú và đánh giá cao các hoạt động gia đình đơn giản và không cần quá xa hoa.

2. Chú ý vào con

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Hãy cho con bạn biết bạn quan tâm đến chúng như thế nào. Hãy lắng nghe cẩn thận những gì con nói. Khi ở bên nhau, hãy cố gắng có mặt đầy đủ thành viên thay vì nhìn vào điện thoại hay suy nghĩ về danh sách việc cần làm mà lơ con. Những điều đó sẽ luôn ở đó còn việc nhìn con bạn lớn lên sẽ diễn ra nhanh chóng.

3. Thể hiện sự đánh giá cao

Dành nhiều lời khen ngợi và củng cố tích cực cho trẻ. Hãy chúc mừng con khi chúng được nâng điểm trong một môn học đặc biệt khó khăn đối với chúng. Cảm ơn con bạn đã kiên nhẫn với anh chị em của chúng hoặc đã dọn bàn ăn phụ ba mẹ mà không được yêu cầu.

4. Khám phá sở thích của con bạn

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Tìm hiểu xem con thích làm gì để bạn cũng có thể tham gia. Ví dụ: con có thể thích chơi trò chơi điện tử hoặc nghe nhạc rock cổ điển. Hãy cởi mở để cùng nhau thử điều gì đó mới mẻ mà bạn có thể thấy cả ba mẹ và con đều thích thú.

5. Thực hiện những "cập nhật" khi cần thiết

Hãy nhớ rằng nhu cầu của con bạn sẽ thay đổi theo thời gian. Khi lớn lên từ một đứa trẻ mới biết đi thành một thiếu niên, chúng mong đợi sự độc lập nhiều hơn, nhưng chúng có thể vẫn sẽ chào đón một lời mời tập lái xe hoặc xem một môn thể thao yêu thích cùng nhau từ ba mẹ.

6. Những cơ hội luôn có sẵn

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Thời gian chất lượng có thể xảy ra ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Bạn nhất định sẽ tìm thấy những cơ hội đầy hứa hẹn miễn là bạn khiến con mình dễ tiếp.

Sau đây là một số ví dụ thực tế về thời gian chất lượng:

1. Ăn cơm gia đình

Dùng bữa cùng nhau thường xuyên nhất có thể. Nếu bạn thường xuyên bận rộn không tham gia được với các bữa tối trong tuần, hãy thử tụ tập ăn sáng hoặc hẹn hò vào cuối tuần cùng cả nhà.

2. Chia sẻ công việc nhà

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Yêu cầu con cái tham gia cùng bạn về việc nhà, cho dù bạn đang đi mua hàng tạp hóa hay sắp xếp nhà để xe. Bạn sẽ có cơ hội nói chuyện và con sẽ học được những kỹ năng sống có giá trị khi cùng nhau làm.

3. Lên lịch thời gian dành cho mỗi "cá nhân" từng đứa trẻ

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Hãy sắp xếp để dành thời gian riêng tư với từng đứa con của bạn thường xuyên. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về con và tận hưởng những cuộc trò chuyện ý nghĩa mà bạn có thể bỏ lỡ.

4. Đi du lịch cùng nhau

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Cho dù đó là một kỳ nghỉ gia đình hay lái xe đến sân tập bóng đá, cả con và be mẹ đều nên dành thời gian để trò chuyện trong khi đang trên đường đến điểm đến của mình. Hỏi han lẫn nhau và để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên.

5. Quan tâm đến cả những tâm tư nhỏ nhặt nhất

Giúp đỡ con từ những điều thầm kín nhất có thể kéo bạn đến gần con cái hơn. Hỗ trợ một sự nghiệp mà cả con và bạn đều quan tâm cũng là những ý tưởng rất tốt cho ba mẹ. Cùng con bạn duyệt Internet để tìm một cơ quan tình nguyện địa phương, nơi bạn có thể cùng con tham gia và rèn luyện.

6. Chụp ảnh

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Giao tiếp mặt đối mặt là quan trọng nhất nhưng chia sẻ hình ảnh cũng có thể giúp bạn giữ liên lạc. Gửi cho nhau những hình ảnh vui nhộn hoặc cảm động mà bạn bắt gặp trong ngày cùng con. Xây dựng một album mà bạn có thể xem qua cùng nhau.

7. Kết nối hàng ngày

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Ngay cả khi bạn làm việc bên ngoài nhà và chỉ gặp con vài giờ trong hầu hết các ngày, thời gian chất lượng sẽ được đền đáp miễn là bạn cố gắng sắp xếp một khung giờ nhất định bên con. Tạo thói quen trò chuyện khoảng 15 phút khi về đến nhà hoặc trước khi đi ngủ cùng con.

Sử dụng thời gian chất lượng để xây dựng mối quan hệ tích cực với con bạn và tạo cho chúng một nền tảng vững chắc để trở thành một người lớn hạnh phúc và hiệu quả. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc bạn ở bên nhau và tạo ra những kỷ niệm mà cả ba mẹ và con đều sẽ trân trọng.



Theo Child development info