Giải đáp: Trẻ em ăn yến có bị dậy thì sớm không?

Nuôi dạy con 19/04/2020 19:05

Trẻ em ăn yến có bị dậy thì sớm không? hay trẻ em ăn yến nhiều có tốt không? là những câu hỏi được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm đến.

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Yến sào được biết đến là là một trong những thực phẩm mang lại nhiều dinh dưỡng đối với hầu hết các đối tượng sử dụng, đặc biệt rất tốt cho người già và trẻ em. Thời gian gần đây, có rất nhiều bậc phụ huynh đang cho con ăn yến cảm thấy lo lắng không biết trẻ em ăn yến có bị dậy thì sớm không? vì có nhiều người cho rằng trẻ ăn yến làm dậy thì sớm. Hãy cùng tìm hiểu về công dụng của yến sào đối với trẻ em trong bài viết dưới đây để có thể giúp các mẹ giải đáp thắc mắc trên.

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Giải đáp: Trẻ em ăn yến có bị dậy thì sớm không? - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em ăn yến sào có tốt không?

Yến sào là một trong những thực phẩm chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, hiện nay các bậc cha mẹ thường cho con ăn yến để bổ sung các dưỡng chất giúp bé phát triển tốt hơn. 

Trong yến sào có chứa đến 50% protein, cùng với 18 loại acid amin và hơn 31 các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Yến không chỉ tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ mà còn mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe đối với tất cả các đối tượng ở mọi lứa tuổi và các tình trạng sức khỏe khác nhau.

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Trong yến sào có chứa đến 50% protein, cùng với 18 loại acid amin và hơn 31 các nguyên tố vi lượng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, yến sào đang được sử dụng rất phổ biến với công dụng bồi bổ sức khỏe cho những người ốm hoặc những người có sức khỏe yếu. Đặc biệt là được sử dụng để hỗ trợ cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Trẻ em ăn yến có bị dậy thì sớm không?

Theo một số nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, hiện tượng trẻ em dậy thì sớm hoàn toàn không phải do ăn nhiều yến. Chính vì thế, các mẹ có thể yên tâm về các thành phần dưỡng chất của yến đối với sức khỏe của trẻ.

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Các chuyên gia cho rằng hiện tượng trẻ em dậy thì sớm hoàn toàn không phải do ăn nhiều yến - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trẻ em dậy thì sớm có thể do ảnh hưởng từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, có thể là do một số nguyên nhân cơ bản dưới đây:

  • Trẻ thường xuyên ăn các thực phẩm có chứa các hoóc môn tăng trưởng mạnh như phần đầu hoặc cổ của các loại gia cầm, sữa ong chúa, thức ăn nhanh, đồ uống có gas…gây mất cân bằng nội tiết trong cơ thể dẫn đến hiện tượng trẻ dậy thì sớm.
  • Nếu trẻ thường xuyên ăn các loại rau, củ và quả có sử dụng chất kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật hoặc thuốc bảo quản… sẽ nạp vào cơ thể 1 lượng lớn hóa chất khiến trẻ bị dậy thì sớm.
  • Một số nghiên cứu đã tìm thấy hóa chất BPA có thể ngấm vào đồ ăn từ những vật dụng hộp xốp đựng đồ ăn, màng bọc thực phẩm…khi bé ăn phải các món ăn có chứa hóa chất này quá nhiều có thể dẫn đến hiện tượng trẻ dậy thì sớm.

Hướng dẫn cho trẻ ăn yến đúng cách

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, phụ huynh nên bắt đầu cho trẻ ăn yến khi trẻ được 1 tuổi với liều lượng phù hợp nhất là 70ml/ngày. Các phụ huynh nên cho trẻ ăn yến với một mức độ vừa phải và đúng liều lượng sẽ giúp trẻ hấp thụ dinh dưỡng từ yến một cách tốt nhất.

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 Các phụ huynh nên cho trẻ ăn yến với một mức độ vừa phải và đúng liều lượng - Ảnh minh họa: Internet

Có hai thời điểm tốt nhất để cho bé ăn yến đó là lúc sáng sớm và tối muộn trước khi đi ngủ. Các mẹ nên cho bé ăn yến vào lúc bé đang đói để giúp bé hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Trong giai đoạn mới tập ăn cho trẻ, phụ huynh nên cho bé ăn yến vào lúc sáng sớm sau khi mới ngủ dậy.

Những món ăn khiến trẻ dậy thì sớm

Dưới đây là một số loại thực phẩm mà các phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều để tránh hiện tượng trẻ bị dậy thì sớm.

  • Rau củ trái mùa: Các loại rau củ trái mùa thường có chứa rất nhiều chất độc hại hoặc chất bảo quản được sử dụng để kích thích trái cây mau chín, điều này sẽ có thể khiến trẻ bị dậy thì sớm nếu ăn quá nhiều các loại rau củ có chứa các chất này.
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Không nên cho trẻ ăn quá nhiều các loại rau củ trái mùa có chứa rất nhiều chất độc hại - Ảnh minh họa: Internet
  • Đồ ăn nhiều muối: Nếu thường xuyên cho trẻ ăn các thực phẩm có chứa nhiều muối trong một thời gian dài sẽ khiến cho hệ tiêu hóa và thận của bé gặp nguy hiểm. Vì nếu trẻ hấp thụ hàm lượng muối quá cao sẽ kích hoạt hormone sinh sản neurokinin B phát triển mạnh, dẫn đến cơ thể trẻ dậy thì sớm.
  • Thực phẩm chiên và rán nhiều dầu mỡ: Những món ăn chiên rán với nhiều hương vị thơm ngon khác nhau là những thực phẩm được nhiều trẻ yêu thích. Tuy nhiên, các món ăn chiên rán như gà rán, khoai tây chiên... khi nấu ở nhiệt độ cao sẽ bị biến đổi chất và mất đi dinh dưỡng vốn có, khi trẻ quá nhiều sẽ gây rối loạn nội tiết và dẫn đến hiện tượng trẻ bị dậy thì sớm.
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Khi trẻ quá nhiều thức ăn chiên rán sẽ gây rối loạn nội tiết - Ảnh minh họa: Internet

Với những thông tin chia sẻ trong bài viết trên, hy vọng sẽ giúp các phụ huynh giải đáp được thắc mắc trẻ em ăn yến có bị dậy thì sớm không cũng như biết được cách cho trẻ ăn để hấp thụ dinh dưỡng một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các phụ huynh cũng nên hạn chế cho trẻ ăn các thực phẩm có nguy cơ khiến trẻ bị dậy thì sớm, để giúp trẻ có thể phát triển tốt hơn.

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