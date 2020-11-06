Giải đáp: Bé bị đi tướt có nguy hiểm không?

Khi bé bị đi tướt , các mẹ cần ý thức rằng đây là tình trạng bình thường và có khả năng xuất hiện nhiều lần trong quá trình phát triển của trẻ nên không cần quá lo lắng. Chỉ số ít trường hợp nghiêm trọng là cần sự can thiệp kịp thời và sẽ được bàn kỹ hơn trong bài viết dưới đây. Vậy trẻ đi tướt là gì và có những cách chữa trị tại nhà nào hiệu quả cho trẻ. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Hiện tượng trẻ đi tướt có thể là những biểu hiện bình thường, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Trong những tháng đầu, bé dễ đi tướt sau khi bú, đây là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu bé có những biểu hiện nghiêm trọng hơn như: quấy khóc, đi tướt sủi bọt, bú ít, đi tướt nhiều lần trong ngày… thì rất có thể bé đang bị viêm nhiễm đường ruột, rối loạn tiêu hóa… Cần đưa bé đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời xử lý.

Nhiều mẹ vẫn lầm tưởng trẻ đi tướt tức là bị tiêu chảy, thực chất chúng là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trong khi tiêu chảy chỉ tình trạng phân của trẻ ở dạng nhầy, sủi bọt, đôi khi kèm sốt, bé quấy khóc thì trẻ đi tướt sẽ có phân dạng sền sệt, hoa cà hoa cải, trẻ đi tướt vẫn có thể hoạt động gần như bình thường.

Nguyên nhân khiến trẻ bị đi tướt

Tình trạng bé bị đi tướt rất phổ biến trong quá trình phát triển của bé. Điều này đến từ nhiều nguyên nhân.

Trẻ đi tướt khi biết bò, biết lẫy

Đối với những trẻ khoảng 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò sẽ dễ gặp tình trạng đi tướt. Nguyên nhân đến từ việc cơ thể bị xáo trộn trong giai đoạn học lẫy, học bò.

Khi bé biết lẫy, biết bò cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng đi tướt - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ đi tướt khi mọc răng

Khi trẻ mọc răng, lợi nứt ra và những chiếc răng nhú lên, lúc này cơ thể trẻ tiêu hao nguồn năng lượng lớn. Bên cạnh đó, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus tấn công. Hơn nữa, sức đề kháng của trẻ vẫn chưa hoàn thiện nên dễ dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa, đi phân lỏng khác thường.

Khi trẻ mọc răng là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn tấn công - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ ăn phải các loại thực phẩm không đảm bảo

Trong từng giai đoạn phát triển của trẻ, mẹ cần cân nhắc khẩu phần ăn hằng ngày hợp lý. Tránh những loại thức ăn mất vệ sinh, khó tiêu, hoặc sự kết hợp các món ăn không phù hợp. Lưu ý điều này sẽ giúp bé nhà bạn hạn chế tình trạng đi tướt.

Trẻ dị ứng với sữa

Khi mẹ chuyển đổi đột ngột từ sữa mẹ sang sữa công thức hoặc thay đổi loại sữa công thức đang dùng cho bé sẽ gây ra nguy cơ đi tướt ở trẻ. Đây là một hình thức phản ứng lại của hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, trẻ đi tướt có thể là do các loại vi trùng, virus ở những ổ ở tai, họng xuống gây bệnh ở ruột. Trẻ cũng có thể mắc các bệnh về đường ruột hay tiêu hóa.

Cách chữa cho trẻ bị đi tướt

Những cách có thể giúp bé bị đi tướt tại nhà thường xoay quanh việc bố trí chế độ ăn uống của bé. Những biện pháp chuyên sâu hơn hoặc có sử dụng thuốc, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Kiêng một số loại thực phẩm có hại cho tình trạng đi tướt ở trẻ

Khi trẻ bị đi tướt, bạn cần hạn chế các loại thực phẩm sau đây cho trẻ: thực phẩm tanh (cá, ốc, tôm…), thực phẩm giàu chất xơ, sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa (trừ sữa chua), bánh kẹo, đồ uống có gas, thức ăn nhiều dầu mỡ, các loại trái cây như đào, mơ, mận, lê… Khi kiêng các loại thực phẩm này bạn sẽ giúp tình trạng của bé không trở nên tồi tệ hơn.

Bổ sung nước đầy đủ

Trẻ mất rất nhiều nước trong quá trình đi tướt, vì vậy bạn cần đảm bảo bổ sung lại đầy đủ lượng nước đã mất bằng cách cho bé uống nhiều nước hơn. Đặc biệt là nước đường, hay đơn giản là cho bé bú nhiều hơn. Bạn cần lưu ý kỹ vấn đề này vì khi thiếu nước ở tình trạng nghiêm trọng có thể khiến trẻ tử vong.

Bạn cần lưu ý kỹ vấn đề này vì khi thiếu nước ở tình trạng nghiêm trọng có thể khiến trẻ tử vong – Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung các loại thực phẩm tốt cho trẻ bị đi tướt

Khi bé đi tướt, nếu bé vẫn đang ở độ tuổi bú sữa mẹ là chủ yếu thì hãy duy trì điều đó. Trường hợp bé đã đến giai đoạn ăn dặm, bạn có thể chia thức ăn thành nhiều nhóm nhỏ để trẻ dễ hấp thụ. Bạn nên ưu tiên các loại thực phẩm như: gạo trắng, chuối, khoai tây, khoai lang, bánh mì, cà rốt, sữa chua… Chúng sẽ giúp trẻ giảm bớt tình trạng đi tướt, nhưng cần lưu ý không để trẻ dùng quá nhiều vì dễ dẫn đến táo bón. Khi trẻ đã dần hồi phục, bạn cũng không được chủ quan, hãy duy trì chế độ sinh hoạt và ăn uống của trẻ một cách lành mạnh.

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Bạn nên ưu tiên các loại thực phẩm như: gạo trắng, chuối, khoai tây, khoai lang, bánh mì, cà rốt, sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Khi bé bị đi tướt, chúng ta cần bình tĩnh để xác định rõ nguyên nhân, từ đây sẽ có những định hướng hành động cụ thể. Đi tướt là tình trạng phổ biến ở trẻ và không quá nghiêm trọng. Mong những chia sẻ trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn. Cần lưu ý rằng bạn chỉ nên xem các thông tin trên mang tính tham khảo, đối với các tình trạng nghiêm trọng cần đưa đến bác sĩ để điều trị kịp thời.