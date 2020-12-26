Giải đáp: Bà bầu ăn bạch tuộc được không?

Bạch tuộc là một loại hải sản quen thuộc trong cuộc sống, có hàm lượng dinh dưỡng tốt cung cấp cho người ăn. Tuy nhiên bà bầu ăn bạch tuộc được không vẫn đang là câu hỏi mà rất nhiều mẹ bầu thắc mắc, chúng ta hãy cùng đi giải đáp thắc mắc ngay sau đây.

Bạch Tuộc là một loại hải sản sinh sống tại các vùng biển và các món ăn được chế biến từ bạch tuộc được rất nhiều người ưa thích. Trong thịt của bạch tuộc có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như: Kẽm, Photpho, canxi, sắt, đồng, Axit béo Omega – 3, các vitamin A, B1, B2, B12, C…

Trước khi giải đáp thắc mắc bà bầu có nên ăn bạch tuộc hay không, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những thông tin chi tiết về loại hải sản này nhé.

Ngoài ra trong thịt bạch tuộc còn chứa nguyên tố Iot rất tốt cho sự phát triển của trí não. Hàm lượng chất béo trong thịt bạch tuộc rất thấp, có lợi cho cơ bắp, phù hợp với những người hoạt động nhiều, chơi thể thao hay các vận động viên…

Thịt bạch tuộc chứa nhiều dưỡng chất, vitamin cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn bạch tuộc được không?

Bạch tuộc là một món ăn bổ dưỡng, rất có lợi cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi. Vì vậy bà bầu hoàn toàn có thể ăn được bạch tuộc mà không lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé.

Các món ăn từ bạch tuộc sẽ mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho bà bầu, có thể kể đến như:

Cung cấp các chất dinh dưỡng: Các thành phần vitamin, khoáng chất có trong thịt bạch tuộc giúp bổ sung chất dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng của bà bầu trong suốt giai đoạn thai kỳ.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Hệ tiêu hóa không ổn định rất hay gặp ở các bà bầu, tuy nhiên sử dụng thịt bạch tuộc sẽ có tác dụng rất tốt với hệ tiêu hóa trong giai đoạn mang thai. Bởi trong bạch tuộc có chứa hàm lượng Selen cao, có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa protein trong dạ dày, giúp hệ tiêu hóa được ổn định hơn.

Ngoài ra chất Selenium có trong thịt bạch tuộc còn là một chất chống oxy hóa tốt, giúp ngăn chặn các gốc tự do có hại cho cơ thể.

Tăng cường sự trao đổi chất: Hàm lượng vitamin B12 cao có trong thịt bạch tuộc giúp tăng cường sự trao đổi chất, tạo ra các tế bào mới và hỗ trợ chức năng não bộ hàng ngày. Quá trình trao đổi chất tốt trong cơ thể bà bầu không chỉ cung cấp dưỡng chất cho mẹ mà còn bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho bé.

Có lợi cho hệ tim mạch: Hoạt chất taurine có trong thịt bạch tuộc cực kỳ tốt đối với sức khỏe bà bầu, nó giúp ngăn ngừa tình trạng căng thẳng đồng thời giúp bảo vệ hệ thống tim mạch luôn được ổn định.

Tốt cho trí não của thai nhi: Hàm lượng Omega – 3 có trong thịt bạch tuộc rất tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi.

Bạch tuộc rất tốt cho sức khỏe bà bầu và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Với những bà bầu vừa ốm dậy vẫn có thể sử dụng các món ăn chế biến từ bạch tuộc để nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Vậy bà bầu ăn bạch tuộc có sao không? Câu trả lời là hoàn toàn không sao nếu như bạn thực hiện chế độ ăn chín và có chế độ ăn hợp lý.

Bà bầu nên ăn bạch tuộc sau giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ và nên sử dụng với hàm lượng vừa phải để xem cơ thể có bị dị ứng hay không. Với những bà bầu có cơ địa nhạy cảm, dễ bị dị ứng thì nên ngừng sử dụng các món được chế biến từ bạch tuộc.

Ngoài ra bà bầu tuyệt đối không được ăn thịt bạch tuộc sống bởi nó có thể chứa nhiều độc tố từ biển gây nguy hiểm cho người ăn, làm ảnh hưởng đến thai nhi.

Bà bầu tuyệt đối không ăn bạch tuộc còn sống - Ảnh minh họa: Internet

Một số món ngon từ bạch tuộc cho bà bầu

Bạch tuộc hấp gừng

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu: Bạch tuộc, gừng, hành lá, ớt, chanh, lá ổi, rượu trắng, các gia vị mắm, muối, đường, hạt tiêu…

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạch tuộc đem rửa sạch, sau đó lấy 1 chén rượu cùng nước cốt chanh bóp bạch tuộc để khử hết nhớt cũng như mùi tanh. Tiếp theo tiến hành ướp bạch tuộc với 1 thìa muối, 1 thìa mắm, 1/2 thìa tiêu cho ngấm trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Gừng rửa sạch, thái sợi, hành rửa sạch cắt khúc, lá ổi rửa sạch

Bước 3: Cho bạch tuộc, gừng, lá ổi, hành vào hấp cách thủy khoảng 30 phút là có thể gắp ra và thưởng thức.

Bạch tuộc hấp gừng - Ảnh minh họa: Internet

Bạch tuộc sốt tương cà

Chuẩn bị các nguyên liệu: Bạch tuộc, tương cà, ớt, chanh, rượu trắng, dứa, muối, ớt bột hàn quốc …

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạch tuộc đem rửa sạch, bóp với nước cốt chanh và chút rượu trắng. Sau đó cho 1 thìa dầu hào, 1 thìa sốt ướp, ½ thìa muối, ½ thìa ớt bột hàn quốc vào trộn đều với thịt bạch tuộc. Để thịt ngấm trong khoảng 5 phút.

Bước 2: Ớt rửa sạch thái chỉ, dứa gọt vỏ, rửa sạch thái hạt lựu. Sau đó lấy 1 phần ớt chuông và dứa đem xay lấy nước.

Bước 3: Cho bạch tuộc vào lò nướng ở nhiệt độ 100 độ C trong thời gian 10 phút.

Bước 4: Đặt chảo lên bếp, cho thêm chút dầu ăn vào chảo,sau đó cho tỏi vào phi thơm, cho tương cà vào đun sôi, cho thêm phần nước đã lọc, ớt chuông, dứa vào đảo cho đến khi sánh lại. Sau đó cho thêm cà chua và dứa.

Bước 5: Cho bạch tuộc vào nước sốt, đợi ngấm thì tắt bếp, rồi gắp ra đĩa và thưởng thức.

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Bạch tuộc sốt tương cà - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã giải đáp thắc mắc bà bầu ăn bạch tuộc được không đến bạn đọc. Đây là một món ăn rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi. Vì vậy hãy bổ sung những món ăn chế biến từ bạch tuộc trong các bữa ăn thường xuyên của mẹ bầu bạn nhé.