Gấp gọn và êm ái trở thành tiêu chí hàng đầu khi chọn xe đẩy cho bé

Thực tế, một chiếc xe đẩy càng nhẹ thì khung càng phải mỏng bớt, ống thép hoặc hợp kim thu nhỏ tiết diện lại để giảm trọng lượng tổng thể. Nhưng khung mỏng đồng nghĩa với khả năng hấp thụ rung động kém hơn, khiến những cú xóc từ mặt đường dễ truyền thẳng lên phần ngồi của bé thay vì được triệt tiêu bớt qua khung xe như ở các mẫu nặng, khung dày trước đây. Đây chính là lý do vì sao nhiều mẫu xe siêu nhẹ trên thị trường, dù gấp gọn cực kỳ tiện, lại bị phàn nàn là đẩy không êm bằng những chiếc xe cồng kềnh ngày xưa.

Song, điều ít ba mẹ để ý là phần lớn cảm giác êm hay xóc khi đẩy xe không nằm ở khung, mà nằm ở bánh xe. Bánh làm từ nhựa cứng, loại phổ biến ở các mẫu xe giá rẻ, gần như không có khả năng hấp thụ rung động, nên mọi mấp mô trên đường đều truyền thẳng lên tay đẩy và khoang ngồi của bé. Bánh cao su đặc êm hơn một chút nhờ có độ đàn hồi nhất định, nhưng vẫn cứng hơn so với bánh hơi truyền thống mà nhiều gia đình quen dùng trước đây.

Giải pháp trung gian được sử dụng trên nhiều dòng xe đời mới là bánh làm từ chất liệu PU, viết tắt của polyurethane. Loại vật liệu này có độ đàn hồi cao hơn cao su đặc thông thường, giúp hấp thụ chấn động tốt hơn khi đi qua mặt đường gồ ghề, trong khi vẫn giữ được độ bền và không cần bơm hơi như bánh truyền thống. Nói cách khác, bánh PU giải quyết được đúng bài toán mà khung xe mỏng để lại: bù lại phần rung động mà một khung nhẹ không còn khả năng triệt tiêu tốt như trước.

Chất liệu bánh xe quyết định phần lớn cảm giác êm hay xóc khi di chuyển



Bí quyết nằm ở bánh xe, không phải ở khung

Chính vì bánh xe đóng vai trò quan trọng như vậy, nhiều nhà sản xuất giờ đây tập trung đầu tư vào hệ thống bánh thay vì chỉ chạy theo việc giảm cân cho khung. Dòng xe đẩy Animo Compact là một ví dụ nổi bật khi ứng dụng công nghệ bánh PU để xử lý bài toán "nhẹ mà vẫn êm".

Xe đẩy sử dụng bánh PU kết hợp lò xo giảm xóc ở trục bánh, giúp xe vẫn giữ được độ êm cần thiết dù trọng lượng tổng thể ở mức 3,6 kg, nhẹ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe truyền thống. Việc chọn đúng loại bánh, thay vì chỉ cố gắng làm khung mỏng hơn, chính là cách Animo giải được bài toán nhẹ mà vẫn êm mà không phải dòng xe siêu nhẹ nào cũng làm được.

Nhờ ứng dụng công nghệ bánh xe PU, dòng xe đẩy Animo Compact giúp giải bài toán tối ưu trọng lượng nhưng vẫn giữ độ êm ái cho bé.

Với cấu trúc như vậy, khi đẩy xe Animo qua những đoạn vỉa hè lát gạch không đều hay đường đất ở khu vực ngoại thành, phần khoang ngồi của bé vẫn được cách ly khá tốt khỏi những rung lắc từ mặt đường. Thay vì phải chọn giữa một chiếc xe nặng cồng kềnh để có độ êm hoặc một chiếc xe nhẹ nhưng dễ xóc, thiết kế xe đẩy này mang đến sự cân bằng cần thiết cho những chuyến đi hằng ngày của bé.

Trải nghiệm thực tế là thước đo đáng tin cậy

Vấn đề là độ êm của một chiếc xe đẩy gần như không thể đánh giá chính xác chỉ qua mô tả trên trang bán hàng hay thông số kỹ thuật ghi trên hộp. Hai mẫu xe cùng ghi "bánh PU chống sốc" vẫn có thể cho cảm giác đẩy hoàn toàn khác nhau, tùy vào độ dày lớp PU, cách bố trí lò xo hay chất lượng trục bánh.

Đây là lý do nhiều ba mẹ nên ra trực tiếp hệ thống siêu thị mẹ và bé lớn, ví dụ như Con Cưng để tự tay đẩy thử xe trên nhiều loại nền khác nhau, cảm nhận độ nảy của bánh và độ ổn định của khung, thay vì chỉ dựa vào những gì được quảng cáo. Việc thử trực tiếp cũng giúp ba mẹ so sánh nhanh giữa nhiều mẫu xe trong cùng một lần đi, điều mà mua online khó làm được.

Ba mẹ nên trực tiếp trải nghiệm và đẩy thử xe tại hệ thống cửa hàng để kiểm tra thực tế trước khi quyết định mua.



Với những gia đình không tiện ra cửa hàng, đặt mua Online qua các web hay ứng dụng của Con Cưng vẫn là lựa chọn an toàn, vì hàng đảm bảo chính hãng và có chính sách đổi trả rõ ràng.

Chọn xe đẩy chưa bao giờ là việc đơn giản, nhưng khi hiểu rõ bản chất kỹ thuật và trải nghiệm thực tế đầy đủ, ba mẹ sẽ dễ dàng tìm ra người bạn đồng hành hoàn hảo cho chặng đường khôn lớn của con.