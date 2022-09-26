Em bé nhà bạn có thường thức giấc vào ban đêm không? Đừng lo lắng, bạn có thể giải quyết được nếu nắm rõ những lý do này

Nuôi dạy con 26/09/2022 05:01

Mọi phụ huynh đều biết "cuộc gọi kinh hoàng lúc 2 giờ sáng" có nghĩa là gì! Tiếng khóc yếu ớt xuyên qua màn đêm tĩnh lặng có thể khiến người mẹ thao thức cả đêm. Và khi nó thực sự xảy ra, bạn với tư cách là một phụ huynh mới, sẽ làm gì? 

Em bé nhà bạn có thường thức giấc vào ban đêm không? Đừng lo lắng, bạn có thể giải quyết được nếu nắm rõ những lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn chờ đợi với hơi thở dồn dập, "hy vọng chống lại hy vọng" rằng đó chỉ là một cái ngáp hoặc một lần khóc của con yêu mà thôi. Lần thứ hai khi bạn nghe thấy tiếng khóc, bạn vội vàng chạy đến chỗ con bạn và cố gắng dỗ con bình tĩnh để bé ngủ trở lại. Vài đêm đầu tiên, bạn sẽ kiên nhẫn tham gia cuộc gọi đáng sợ lúc 2 giờ sáng. Nhưng nếu nó trở thành một thói quen, đã đến lúc bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ chuyên khoa hoặc xem những lý do sau đây khiến trẻ thường xuyên thức giấc vào ban đêm.

Co hội khởi phát giấc ngủ không phù hợp

Em bé nhà bạn có thường thức giấc vào ban đêm không? Đừng lo lắng, bạn có thể giải quyết được nếu nắm rõ những lý do này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mối liên quan bắt đầu giấc ngủ không thích hợp là một chứng rối loạn giấc ngủ xảy ra ở trẻ em ngủ trong những điều kiện không còn xuất hiện sau đó vào ban đêm. Ví dụ, nếu bạn ôm con vào lòng khi con ngủ và sau đó đặt con vào giường, con có thể thức giấc và khóc vì "tình trạng" con quen ngủ không còn nữa.

Em bé đói

Điều này xảy ra với những em bé đã quen với việc được mẹ cho bú trong thời gian dài vào ban đêm. Khi người mẹ ngừng cho bú, trẻ có thể thức dậy vào ban đêm mong được bú và khóc khi đói vào ban đêm. Trẻ bỏ bú bình thường gặp phải trường hợp này và khi bạn tăng khoảng cách giữa các bữa ăn hoặc bú, trẻ sẽ học cách thích nghi với kiểu bú mới.

Lý do môi trường

Em bé nhà bạn có thường thức giấc vào ban đêm không? Đừng lo lắng, bạn có thể giải quyết được nếu nắm rõ những lý do này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể có nhiều yếu tố môi trường mà em bé có thể thức dậy vào những giờ không bình thường và khóc. Thay tã là lý do rõ ràng nhất. Bên cạnh đó, nhiều bậc cha mẹ có thể không biết về ảnh hưởng của anh chị em, ngủ cùng phòng hoặc cùng giường có thể gây ra cho em bé. 

Anh trai hoặc chị gái có thể vô ý làm phiền giấc ngủ của trẻ. Bất kỳ tiếng ồn nào từ môi trường, chẳng hạn như tiếng quạt gió hoặc điều hòa không khí, tiếng còi xe, v.v. cũng có thể đánh thức em bé vào ban đêm.

Yếu tố y khoa

Em bé nhà bạn có thường thức giấc vào ban đêm không? Đừng lo lắng, bạn có thể giải quyết được nếu nắm rõ những lý do này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bạn loại bỏ ba yếu tố đầu tiên được đề cập ở trên và nếu em bé vẫn thường xuyên thức giấc vào ban đêm, có thể có một số vấn đề y khoa. Nếu con thức dậy do ho thường xuyên, đó có thể là một triệu chứng của bệnh hen suyễn. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn cũng là một vấn đề phổ biến liên quan đến chứng ngáy ngủ có thể đánh thức trẻ. Trào ngược axit quá mức có thể dẫn đến đau bụng và nôn mửa vào ban đêm. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia y tế nếu bạn quan sát thấy những triệu chứng này.

Theo Times of India

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