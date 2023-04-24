Được mệnh danh là ông bố yêu chiều vợ con số 1 showbiz: Bí quyết gì khiến bé Destiny bám ba Trường Giang không rời?

Trước đây, vợ chồng nam danh hài từng giấu kín diện mạo nhóc tì vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư, bình yên của bé. Tuy nhiên khi con gái đã lớn hơn, Trường Giang - Nhã Phương mới bắt đầu khoe hình ảnh về bé. Khán giả nhận xét rằng những khoảnh khắc hạnh phúc này đã mang đến nhiều năng lượng tích cực cho mọi người.

Có thể thấy khi sang Mỹ, bé Destiny cũng rất thích bám đuôi theo ba. Dù bận rộn công việc nhưng Trường Giang vẫn dành thời gian để vui chơi, chăm sóc con gái cưng. Nhóc tì có màn lên đồ sành điệu với tông màu hồng - đen chủ đạo. Đáng nói hơn, ái nữ nhà nam danh hài còn mang giày đôi giống hệt kiểu dáng với ba và chỉ khác màu sắc.

Cách đây không lâu, gia đình "Mười Khó" có dịp lưu diễn ở Mỹ, con gái của anh cũng có mặt trong chuyến đi này và có nhiều khoảnh khắc "đốn tim" người hâm mộ. Vì đây là lần đầu tiên được ra nước ngoài nên con gái nam danh hài hào hứng thấy rõ. Nhóc tì liên tục có những hành động nhí nhố, nhảy múa cùng ba. Nhã Phương dí dỏm tâm sự: "Sáng thức dậy nhìn hai bố con Giang yêu gì đâu".

Trường Giang yêu thương con gái. Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng được chứng kiến những hình ảnh ngọt ngào của cha con Trường Giang. Trước đó, Nhã Phương từng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của con gái Destiny và Trường Giang. Em bé bám ba không rời, đôi bàn tay nhỏ nhắn lồng vào đôi bàn tay lớn cùng dòng trạng thái: "Khi em bé bệnh cũng bám ba, về khoảng giữ chân này thì Mẹ thua Bé nhen".

Destiny lúc nào cũng bám ba. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên tiết lộ rằng mỗi khi bé Destiny bị bệnh thì càng quấn quýt lấy ba Giang hơn nữa. Có thể thấy Trường Giang - Nhã Phương chăm sóc con gái vô cùng cẩn thận. Dù cả hai đều có lịch trình bận rộn nhưng vẫn luôn dành nhiều thời gian để tự tay chăm sóc ái nữ. Con gái Trường Giang giờ đây đã được lớn và có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu.

Từ những khoảnh khắc đốn tim trên, ai cũng nhận định Trường Giang quả là ông bố vừa giỏi giang vừa ngọt ngào. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, ông bố trẻ còn được mệnh danh là một trong những ông bố showbiz yêu chiều vợ con.

Destiny cực kỳ quấn bố khiến mẹ Phương không ít lần phải ghen tỵ. Ảnh: Internet

Trường Giang từng trải lòng trên trang cá nhân rằng, bầu không khí gia đình, cha mẹ gần gũi với con cái, rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ: "Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi ipad quá nhiều. Và điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái, những thông tin tôi đưa đến cho con thì tôi nghĩ con sẽ không biết. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn".

Mười Khó từng chia sẻ rằng, anh không muốn người ta để ý nhiều về con gái. Là người của công chúng, nam danh hài chấp nhận việc bản thân bị soi mói. Nhưng con anh thì không. "Khi nào con nói muốn mọi người biết nó là con của tôi thì tôi sẽ công bố, chứ giờ tôi phải tôn trọng con. Nhiều người soi con quá cũng thấy tội.

Tôi nói khi nào lớn con muốn chụp hình với ba mẹ cho mọi người biết không. Chúng tôi là người đóng phim, bé nói dạ không thì thôi, dạ được thì tôi chụp hình. Con nít phải có quyền của nó, chứ con nít nào mà đưa lên mạng làm điên làm khùng. Phải cho nó cuộc sống bình thường" - anh nói.

Theo nam danh hài, anh muốn xây dựng hình ảnh mình trong mắt con gái vừa dịu dàng, tâm lý, nhưng cũng vừa có cái uy. Chính Nhã Phương cũng từng thừa nhận về chồng mình: "Bình thường chỉ cần anh ấy nói rất nhẹ nhàng "Con, ba cần nói chuyện với con" là con gái sẽ biết ngay và vấn đề được giải quyết. Ngược lại, mẹ lại quá thương và chiều con nên con có phần không sợ mẹ".

Nhờ sự nuôi dạy ân cần nhưng đầy nghiêm khắc của bố, Destiny càng lớn càng thể hiện rõ sự thông minh, lanh lợi của mình. Ảnh: Internet

Nhờ sự nuôi dạy ân cần nhưng đầy nghiêm khắc của bố, Destiny càng lớn càng thể hiện rõ sự thông minh, lanh lợi của mình.

Một số cách dễ dàng để dạy con thói quen tự chăm sóc bản thân ngay từ khi còn nhỏ.

Bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt

Cha mẹ hãy để trẻ tự hoàn thành những công việc đơn giản như đánh răng rửa mặt, tắm rửa, tự ăn uống…, đừng vì cảm thấy trẻ làm mất thời gian mà thực hiên giúp. Điều này sẽ giúp trẻ hình thành tính tự lập và khả năng thích nghi, học hỏi.

Ngoài ra, để tạo thêm động lực cho trẻ, cha mẹ hãy dành cho chúng những lời khen ngợi thật nhiệt tình khi hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Tham gia các hoạt động thể chất

Hoạt động thể chất là một phần không thể thiếu của thói quen tự chăm sóc bản thân. Để tránh việc các bé ngồi hàng giờ trước thiết bị điện tử, hãy cho trẻ tham gia một môn thể thao đồng đội như bóng rổ, bóng đá… hoặc đơn giản là cùng đi dạo trong khu phố với gia đình.

Đọc sách về thói quen chăm sóc bản thân lành mạnh

Các phụ huynh nên dành thời gian để cùng trẻ đọc những cuốn sách về tự chăm sóc bản thân theo các chủ đề như đánh răng, ăn uống lành mạnh và mặc quần áo đúng cách.

Để giúp trẻ có thể nhớ lâu, nhớ kỹ vấn đề, cha mẹ hãy cùng trẻ có một buổi thảo luận sau khi đọc xong cuốn sách, đặt những câu hỏi cũng như giải đáp thắc mắc cho trẻ.

Hình thành thói quen đi ngủ

Các bậc cha mẹ nên khiến cho trẻ đi ngủ đúng giờ, tránh việc thức khuya làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, để giấc ngủ thêm chất lượng, phụ huynh có thể tạo cho bé một số thói quen như tắm nước ấm, đọc sách, hay vận động nhẹ… trước khi đi ngủ.