Dự đoán tương lai của trẻ chỉ cần nhìn vào 3 tướng tai, 2 tướng miệng đảm bảo chuẩn 99,9%

Nuôi dạy con 18/01/2023 14:18

Muốn biết đứa trẻ mới sinh lớn lên ra sao thì chỉ cần nhìn 3 tướng tai 2 tướng miệng này.

3 tướng tai

Vành tai trên dày và cao hơn lông mày

Đứa trẻ sở hữu đôi tai có vành tai dày, đặc biệt vành tai trên cao hơn lông mày được dự báo có tướng làm lãnh đạo hoặc sau này có thể làm học giả, hoặc là những người có học vị cao, hiểu biết nhận được vô số sự tôn trọng, ngưỡng mộ của xã hội.

Người xưa nói những đứa trẻ có phần vành tai trên cao hơn lông thường là những người thông minh cơ trí, bộ não linh hoạt, có thể thành tài từ rất sớm. Những đứa trẻ này dù đi học hay đi làm đều có thành tích đáng nể, được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy trí óc là tự nhiên nhưng thành công của những người này đều đến từ sự chăm chỉ, miệt mài và đam mê. Vì họ luôn tự phấn đấu không phụ thuộc vào ai, điều đó đã tạo nên tính cách cao ngạo và sự mẫn cảm của họ.

Tướng tai Phật

Những người có tai phật thường là người chăm chỉ, biết cố gắng, nỗ lực nên gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Công việc của những người này khá thuận lợi, sống sung túc và nhiều của cải. Không những vậy những đứa trẻ này thường có trí tuệ hơn người hậu vận quyền uy, giàu có, tính tình nhân hậu, cuộc sống gặp nhiều may mắn và được quý nhân phù trợ.

Dự đoán tương lai của trẻ chỉ cần nhìn vào 3 tướng tai, 2 tướng miệng đảm bảo chuẩn 99,9% - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tướng tai tròn

Tai tròn (hay còn được gọi là tai hình con cờ) là tai có vành tai tròn, thành quách nổi lên giống hình quân cờ. Đối với người có tai hình dáng này nếu có địa vị trong xã hội đều là do gây dựng thay vì thừa kế sản nghiệp của gia đình.

Tai tròn là biểu hiện của người thông minh. Nếu người có tai tròn, trán thẳng và dày, có đôi mày thanh và mắt sáng, sụn trong tai phân min, giọng nói trong trẻo, mu bàn tay và chân đầy đặn chính là tướng tiểu phú.

Tính cách của người mang tướng tai tròn thường thân thiện, sống lạc quan, giàu trí tưởng tượng, sống hướng ngoại và đặc biệt là người đáng tin cậy.

2 tướng miệng

Miệng ngưỡng nguyệt (ngắm trăng)

Miệng ngưỡng nguyệt hay còn được gọi là miệng ngắm trăng có đặc điểm là khóe miệng cong lên, sắc môi hồng hào và trông lúc nào cũng như đang cười. Đây là người thông minh, nhân hậu, sống có tình có nghĩa, luôn suy nghĩ lạc quan và hòa nhã với mọi người. Bên cạnh đó, họ còn có năng khiếu về nghệ thuật, là người có tinh thần trách nhiệm cao nên được nhiều người kính trọng, trợ giúp, từ đó mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công, có hậu vận tốt đẹp. Đặc biệt, phụ nữ có tướng miệng này thường gặp được đức lang quân như ý, hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Dự đoán tương lai của trẻ chỉ cần nhìn vào 3 tướng tai, 2 tướng miệng đảm bảo chuẩn 99,9% - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Miệng vuông

Miệng vuông vức hay còn gọi là miệng chữ Tứ. Đặc điểm của kiểu miệng này là trông giống hình vuông, khóe miệng hai bên đối xứng nhau, môi đỏ như son, cười không lộ răng, khi ngậm miệng lại hai môi trên dưới khép kín tạo thành những góc vuông đầy đặn.

Người sở hữu tướng miệng miệng vuông vức, môi đỏ mọng, đường viền môi sắc nét, môi không lộ răng khi cười là người được trời ban phúc lộc, may mắn. Người sở hữu tướng miệng này thường sở hữu sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật, về già sẽ sống trường thọ. ù là nam hay nữ, người có miệng vuông vức thường có vận số hanh thông, cuộc sống ổn định, suôn sẻ, ít gặp khó khăn, trắc trở. Người mang tướng miệng này có tài ăn nói, giỏi hùng biện, thuyết phục người khác

.* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

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