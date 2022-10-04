"Đối thủ thi Hoa hậu" với con gái Quyền Linh gây sốt bởi nhan sắc quyến rũ cùng thành tích học tập xuất sắc

Nuôi dạy con 04/10/2022 14:08

Hồng Khanh ở thời điểm hiện tại ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn

Trong showbiz Việt, con gái của diễn viên Quyền Linh - cô bé Lọ Lem là cái tên được "réo gọi" đi thi Hoa hậu nhiều nhất bởi nhan sắc trong sáng, thuần khiết cùng thành tích học tập xuất sắc.

'Đối thủ thi Hoa hậu' với con gái Quyền Linh gây sốt bởi nhan sắc quyến rũ cùng thành tích học tập xuất sắc - Ảnh 1
 Lọ Lem sở hữu nhan sắc trong sáng, thuần khiết. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, lại thêm một cái tên nữa gây chú ý và được cho sẽ là "đối thủ thi Hoa hậu" của Lọ Lem trong tương lai. Đó là con gái của nghệ sĩ Chiều Xuân - Hồng Khanh, cô bé sở hữu nhan sắc "một chín một mười" với con gái Quyền Linh.

Đỗ Thị Hồng Khanh (sinh năm 2004), con gái thứ hai của NSƯT Chiều Xuân, nổi tiếng từ rất sớm khi cô bé gây bão tại cuộc thi The Voice Kids 2013. Khác với cô bé ngây thơ, hồn nhiên nhiều năm trước, hiện tại Hồng Khanh đã trưởng thành rất nhiều và ưa chuộng phong cách điệu đà, có chút quyến rũ.

'Đối thủ thi Hoa hậu' với con gái Quyền Linh gây sốt bởi nhan sắc quyến rũ cùng thành tích học tập xuất sắc - Ảnh 2
Đỗ Thị Hồng Khanh (sinh năm 2004), con gái thứ hai của NSƯT Chiều Xuân, nổi tiếng từ rất sớm khi cô bé gây bão tại cuộc thi The Voice Kids 2013. Ảnh minh họa

Nghệ sĩ Chiều Xuân cho biết cô hoàn toàn tôn trọng những lựa chọn của con và không có ý định cấm đoán Hồng Khanh theo đuổi cá tính riêng. Thậm chí, nữ nghệ sĩ đồng ý cho con có bạn trai từ năm 16 tuổi, miễn là biết giữ mình và không làm ảnh hưởng đến việc học.

'Đối thủ thi Hoa hậu' với con gái Quyền Linh gây sốt bởi nhan sắc quyến rũ cùng thành tích học tập xuất sắc - Ảnh 3
Hồng Khanh đã trưởng thành rất nhiều và ưa chuộng phong cách điệu đà, có chút quyến rũ. Ảnh minh họa

Được biết, Hồng Khanh sở hữu thành tích học tập khá tốt. Vừa qua, cô bé đã thi đỗ vào khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thừa 7 điểm so với điểm chuẩn. 

'Đối thủ thi Hoa hậu' với con gái Quyền Linh gây sốt bởi nhan sắc quyến rũ cùng thành tích học tập xuất sắc - Ảnh 4
Cô bé đã thi đỗ vào khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thừa 7 điểm so với điểm chuẩn. Ảnh minh họa

 

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