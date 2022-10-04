"Đối thủ thi Hoa hậu" với con gái Quyền Linh gây sốt bởi nhan sắc quyến rũ cùng thành tích học tập xuất sắc

Trong showbiz Việt, con gái của diễn viên Quyền Linh - cô bé Lọ Lem là cái tên được "réo gọi" đi thi Hoa hậu nhiều nhất bởi nhan sắc trong sáng, thuần khiết cùng thành tích học tập xuất sắc.

Lọ Lem sở hữu nhan sắc trong sáng, thuần khiết. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, lại thêm một cái tên nữa gây chú ý và được cho sẽ là "đối thủ thi Hoa hậu" của Lọ Lem trong tương lai. Đó là con gái của nghệ sĩ Chiều Xuân - Hồng Khanh, cô bé sở hữu nhan sắc "một chín một mười" với con gái Quyền Linh.