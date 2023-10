Điều Gì Khiến Ghế Ăn Dặm Cho Bé Chilux Được Lòng Các Bố Mẹ Việt?

Trên thị trường hiện nay có không ít các thương hiệu sản xuất và cung cấp các sản phẩm cho bé. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn luôn trăn trở để tìm kiếm một hãng uy tín với những thiết bị hiện đại và an toàn cho bé cưng.

Chilux là thương hiệu sản xuất ghế ăn dặm cho bé uy tín tại các quốc gia như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia. Các sản phẩm của hãng được công nhận về chất lượng và cấp phép lưu hành tại các nước Châu Âu.

Mang sứ mệnh đồng hành cùng bố mẹ trong hành trình nuôi dạy bé cưng, Chilux cho ra đời cho sản phẩm chất lượng hàng đầu để bé luôn vui khỏe, bố mẹ an tâm.

Tương tự như những sản phẩm nôi cũi, xe đẩy cho bé, xe tập đi… Ghế ăn dặm Chilux được đánh giá cao về thiết kế đa năng tiện dụng, chất liệu thiên nhiên an toàn cho bé và đặc biệt là phù hợp cho nhiều không gian gia đình. Khám phá chi tiết những điểm nổi bật của ghế ăn dặm cho bé thương hiệu Chilux ngay dưới đây!

2. Lý do nhiều bố mẹ Việt lựa chọn ghế ăn dặm cho bé Chilux

Ghế ăn dặm đồng hành cùng bé từ 6 tháng tuổi, giúp bé có thói quen ăn uống hợp lý, khoa học. Từ đó, tạo nên tiền đề phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí não của trẻ. Trước khi chọn mua một sản phẩm bất kỳ, tham khảo những tính năng và đặc điểm là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt là những dòng sản phẩm cho bé yêu.

Mẫu ghế ăn dặm Chilux Grow S màu hồng xinh xắn

2.1. Chất liệu cao cấp, an toàn tuyệt đối cho bé yêu

Không khó để tìm kiếm các mẫu ghế ăn dặm bằng gỗ hoặc inox với giá rẻ trên thị trường. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, các kỹ sư và chuyên gia của Chilux tại Singapore nhận thấy nhựa PP (Polypropylen) sở hữu những ưu điểm vượt trội để ứng dụng sản xuất ghế ăn dặm cho bé Chilux.

Chất liệu nhựa PP là vật liệu bằng nhựa và bằng sợi. Đây được xem là đặc tính vô giá giúp tạo nên độ đàn hồi cực tốt, tạo nên độ an toàn tuyệt đối cho bé.

Thiết kế trang nhã của ghế ăn dặm đa năng Chilux Grow V

Khung sườn được làm bằng thép không gỉ, phủ một lớp sơn tĩnh điện cao cấp, sáng bóng tạo nên sự cứng cáp, bền bỉ, không phai màu theo thời gian. Các mẫu ghế ăn dặm của Chilux có khả năng chịu trọng lượng lên đến 50kg.

Ngoài ra, hãng Chilux sử dụng da PU cao cấp để thiết kế phần ghế ngồi với đệm lưng chống thấm ướt , giúp bố mẹ dễ dàng lau chùi khi dính bẩn. Da PU cũng tạo sự thoải mái, giúp bé dễ dàng làm quen với việc ăn dặm.

2.2. Cấu trúc chống lật cùng 5 cấp độ chiều cao

Khác biệt lớn so với các sản phẩm khác, ghế ăn dặm Chilux được sản xuất với thiết kế kim tự tháp chống lật hiệu quả. Bố mẹ có thể an tâm tuyệt đối khi cho bé ngồi ăn dặm hoặc vui chơi trên ghế.

Đồng thời, ghế ăn dặm hãng này còn có đến 5 cấp độ chiều cao phù hợp cho bé ở từng độ tuổi, tạo sự tiện lợi nhất định cho bố mẹ khi cho bé ăn. Bố mẹ có thể dễ dàng cho bé ngồi ăn ở nhiều vị trí như giữa nhà, trên sofa hay trên bàn ăn lớn khi đã tháo lắp khay ăn của ghế ăn dặm.

3 chế độ nghiêng ghế với lần lượt các góc 110°, 130° và 160°. Chilux Grow thích hợp cho từng hoạt động của bé như ngồi ăn dặm, bé nghỉ ngơi và nằm.

Chế độ 3 nấc của ghế ăn dặm đa năng Chilux

2.3. Thiết kế tạo sự thích thú cho bé khi ăn

Mẹ thường xuyên đau đầu khi bé gặp các tình trạng biếng ăn hoặc không thể ngồi yên một chỗ khi ăn. Ghế ăn dặm cho bé Chilux thành công nhờ vào việc thiết kế hỗ trợ hình thành thói quen ăn uống khoa học cho bé.

Phần ghế ngồi được làm rộng rãi với 5 dây đai an toàn thích hợp cho bé từ 0 đến 6 tuổi. Tư thế ngồi đúng đắn sẽ giúp ích cho hệ tiêu hóa của bé, bổ sung chất dinh dưỡng và tạo cho bé sự tập trung hoàn toàn khi ăn. Bố mẹ sẽ không còn vất vả mỗi khi đến giờ ăn dặm như chơi đùa cùng bé khi ăn. Ghế ăn dặm giúp bé nhận biết đây là khoảng thời gian để ăn uống thay vì chạy nhảy, xem tivi, điện thoại...

Việc tạo những kỷ luật mềm khi bé còn nhỏ hoặc bước đầu tập ăn sẽ hình thành thói quen tốt. Bé sẽ phát huy được những điểm mạnh, bố mẹ an tâm và vui khỏe khi chăm con.

Tạo thói quen ăn uống khoa học cho bé

2.4. Tiết kiệm không gian - Gấp gọn chỉ với 1 lần bấm

Nếu bạn đang lo ngại việc ghế ăn dặm cho bé sẽ choáng chỗ trong không gian nhà thì đừng lo! Chilux Grow được thiết kế sang trọng, phù hợp với mọi không gian nhà ở. Ghế ăn dặm gấp gọn trong vòng 1 nút bấm, mẹ có thể an tâm lau dọn dễ dàng và cất ghế gọn gàng vào một góc nhỏ. Bố mẹ cũng dễ dàng gấp gọn và mang theo ghế ăn dặm cho bé khi đi chơi xa.

Bên cạnh đó, ghế ăn dặm này có bánh xe giúp mẹ dễ dàng di chuyển bé sang các không gian khác nhau. Mỗi khi bé quấy khóc, mẹ có thể đung đưa nhẹ để tạo cho bé cảm giác thích thú. Chilux không quên tích hợp phần khóa bánh xe an toàn, cố định ghế khi cần thiết để bố mẹ an tâm hơn khi cho con ăn.

Chilux Grow dễ dàng gấp gọn và mang đi xa

3. Các mẫu ghế ăn dặm cho bé Chilux được ưa chuộng

Thương hiệu Chilux hiện đang có 2 mẫu ghế ăn dặm đa năng đang bán chạy tại thị trường các nước trong đó có Việt Nam. Ghế ăn dặm Chilux Grow V có 3 màu sắc sang trọng: xanh Navy, xanh ngọc và hồng phấn. Tương tự đó, mẫu ghế Chilux Grow S có giá thành tương đối rẻ hơn cũng được phối màu chỉnh chu, trang nhã. Chilux Grow S bổ sung màu champagne làm bật lên không gian nhà bạn.

Ghế ăn dặm Chilux được người dùng nhận xét có mức giá thành vô cùng hợp lý. Khi so về chất lượng so với những mẫu ghế cùng phân khúc, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy được những ưu điểm đặc biệt của hãng này. Đây cũng là một trong những lý do lớn giúp mẫu ghế này được bố mẹ Việt ưa chuộng và giới thiệu đến nhiều người.

Mẫu ghế ăn dặm Chilux Grow V với 3 màu sắc sang trọng

Đặc biệt, chính sách bảo hành lên đến 2 năm đi cùng chế độ 1 đổi 1 trong 30 ngày để bố mẹ an tâm sử dụng. Khi mua các sản phẩm của Chilux, bố mẹ cũng nhận được ưu đãi miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Đừng quên đón chờ những đợt giảm giá hấp dẫn từ Chilux.

KẾT LUẬN

Ghế ăn dặm cho bé Chilux là sản phẩm ưu việt, hỗ trợ bố mẹ khi cho bé ăn dặm. Chilux là thương hiệu uy tín, chất lượng để bố mẹ có thể an tâm mua ghế ăn dặm cho bé.