Diện mạo lớn phổng phao của cặp song sinh xứ Hàn từng đến Việt Nam ăn xoài lắc khiến CĐM không khỏi trầm trồ: ngày càng chững chạc, 'chuẩn soái ca'

Với những hành động pha trò đáng yêu và nghịch ngợm, những diễn viên nhí luôn tạo ấn tượng mạnh. Điều đó khiến chúng ta nhắc nhớ đến các em trong một số chương trình như: ‘Bố ơi, mình đi đâu thế’, Con đã lớn khôn… Trong các chương trình kể trên, bằng một số thử thách nhất định, ta có thể quan sát và hiểu hơn về tâm lý con em mình. Đặc biệt, các bé cũng có cơ hội thử thách và vượt qua những trải nghiệm lớn khôn.

Ghi hình từ lúc 3 tháng tuổi, hai anh em Seo Eon và Seo Jun được khán giả theo sát từng cột mốc trưởng thành từ tập bò, tập đi, tập nói đến học chữ, vào lớp 1… Mọi hành động của 2 cậu bé khiến khán giả ngày càng yêu mến và gắn bó với chương trình nhiều hơn. Chỉ đến giữa năm 2018, cặp song sinh mới dừng việc ghi hình. Mặc dù ít xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi khi nhắc tên, hai cậu bé lại khiến khán giả nhớ ngay. Đặc biệt là những ‘cuộc chiến’ giữa hai anh em khiến bố ruột phải đau đầu.

Tại Hàn Quốc, trong chương trình thực tế ' The Return of Superma ’, Lee Seo Eon và Lee Seo Jun con nhà diễn viên Lee Hwi Jae từng khiến fan Việt Nam và Châu Á không khỏi ấn tượng vì những biểu cảm đáng yêu của mình.

Cặp sinh đôi càng lúc càng trưởng thành. Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, Seo Eon và Seo Jun đã lên 9 tuổi, đang học lớp 3 tại một trường tiểu học danh tiếng xứ Hàn. Có thể thấy, hình ảnh của 2 nhóc tỳ đã khác xưa. Không còn là diện mạo chiếc đầu mo và gương mặt lấm lem bị bố phạt khóc nhè, cặp song sinh trở nên cao ráo, phổng phao và đặc biệt ngày càng có nhiều nét duyên giống bố. Cả hai có diện mạo được đánh giá chững chạc, lém lỉnh hơn trước rất nhiều.

Vẻ ngoài ngày càng giống cha. Ảnh: Internet

Có thể nói, chứng kiến sự thay đổi của idol nhí, khán giả không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ. Cộng đồng mạnh hào hứng, gửi lời chúc mừng gia đình và mong rằng cặp đôi sẽ luôn có những thành tích thú vị hơn trong việc học tập cũng như cuộc sống của mình.

Diện mạo sau nhiều năm của những idol nhí gây chú ý. Ảnh: Internet

Ngoài cặp đôi kể trên, nhân vật bé Sa - con của youtube Quỳnh Trần JP và cuộc sống ở Nhật cũng từng gây sốt khi về Việt Nam. Vốn dĩ được mẹ cho lên sóng từ nhỏ, nhiều người luôn cảm thấy thú vị với những biểu cảm và câu nói ‘Xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào’ của bé Sa. Hồi nhỏ, bé Sa cũng rất bẽn lẽn và tình cảm, thường được ngồi ăn chung với mẹ dù rất biếng ăn. Nhiều người có lần hiểu lầm bé Sa là con gái. Tuy nhiên, đây là một chàng trai chính hiệu. Đến nay, bé Sa đã tự mình ăn những món ăn yêu thích.

Thậm chí, cậu ăn chung cả với mẹ những món ăn được Quỳnh Trần JP review. Ngoại hình lớn phổng phao, gương mặt trưởng thành, cậu bé cũng thương xuyên giúp đỡ mẹ việc nhà. Hiện, những gương mặt nhí kể trên vẫn luôn thu hút người xem.