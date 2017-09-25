Điểm tên top 5 máy hút sữa tốt nhất có giá dưới 1 triệu

Giữa rất nhiều thương hiệu máy hút sữa mẹ nên chọn loại nào chất lượng tốt mà có giá cả phù hợp nhất? Hãy cùng tham khảo danh sách 5 dòng máy hút sữa tốt nhất có giá chưa tới 1 triệu dưới đây mẹ nhé.

Unimom là 1 thương hiệu cung cấp các sản phẩm cho mẹ và bé với tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu an toàn cho sức khỏe Trong đó, máy hút sữa cầm tay của Unimom cũng là một sản phẩm được nhiều phụ nữ tin dùng trong thời kỳ cho con bú

Với phễu hút bằng silicon mềm mại kết hợp cùng tay cầm bằng cao su chống trơn trượt dễ cầm nắm sẽ mang đến cho mẹ cảm giác thoải mái và dễ chịu khi sử dụng.

Với chi phí chỉ từ 450.000 đồng cho một chiếc máy hút sữa bằng tay nhiều tiện ích, Unimom Mezzo chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp và tiết kiệm cho mẹ.

2. Máy hút sữa điện đôi Rozabi basic

Rozabi là một thương hiệu máy hút sữa mới với rất nhiều cải tiến và đặc điểm tối ưu được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ. Là máy sản phẩm máy điện đôi duy nhất trong danh sách top 5 máy hút sữa dưới 1 triệu có chất lượng tốt , Rozabi basic từng làm chao đảo các mẹ bỉm sữa trên nhiều diễn đàn và xóa tan những quan niệm thường thấy của các mẹ về dòng máy “giá bình dân”.

Với mệnh danh là “vô địch hút”, Rozabi Basic được đánh giá là dòng máy điện hút khỏe nhất trong các dòng máy dưới 1 triệu, thậm chí ngang bằng với những loại máy có giá tiền gấp đôi. Hai phễu với 12 cấp độ hút kết hợp massage có thể tự điều chỉnh sẽ kích thích sữa về nhiều hơn và mang đến cho mẹ những trải nghiệm dễ chịu nhất.

Bằng chứng chỉ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng theo tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ, các bộ phận của máy đều được làm từ nhựa PP và chất liệu chống độc BPA đã gửi đến người tiêu dùng một cam kết chắc nịch về chất lượng.

Thêm một tiêu chí thuyết phục các mẹ bỉm sữa từ thiết kế nhỏ gọn, dù là máy điện đôi những Rozabi có thể cất gọn vào 1 chiếc túi và cùng mẹ đi bất cứ đâu.

Chỉ với 799.000, chắc chắn mẹ sẽ rất bất ngờ với những hiệu quả và tiện ích mà chiếc máy này mang lại.

3. Máy hút sữa cầm tay Spectra Handy

Với thiết kế đơn giản và thon gọn, máy hút sữa bằng tay Handy Spectra cũng được đánh giá cao với chức năng có thể điều chỉnh áp lực hút giúp các mẹ không cảm thấy bị đau và kiểm soát được lượng sữa khi vắt.

Tay cầm gọn nhẹ cho phép mẹ hút sữa với tư thế thoải mái nhất và giúp có thể tận dụng 1 tay để làm những việc khác.

Là một sản phẩm chất lượng tốt với chất liệu PP chống độc theo tiêu chuẩn châu Âu, Handy Spectra cũng là dòng máy đáng dùng với chi phí dao động chỉ từ 450.000.

4. Máy hút sữa cầm tay Rozabi

Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng FDA Hoa Kỳ, các bộ phận của Rozabi cầm tay đều được làm từ nhựa PP cùng các chất liệu chống độc BPA rất thân thiện và an toàn với bà mẹ và trẻ em.

Tuy hút bằng tay nhưng dòng máy này có màng cốc hút silicon có độ cao thành cốc đến 3,3 cm nên tạo lực hút khá mạnh và sâu mà không cần dùng quá nhiều sức ở tay.

Với thiết kế thông minh, nhỏ gọn, Rozabi sẽ xóa tan nỗi lo mỏi tay khi hút cho các mẹ và trở thành người đồng hành mẹ có thể dễ dàng mang theo bất cứ đâu.

Máy hút sữa Rozabi cầm tay có giá thành khoảng 350.000đ, đây chắc chắn là con số hợp lý đối với một sản phẩm tiện ích giúp mẹ duy trì nguồn sữa cho con suốt 2 năm đầu đời.

5. Máy hút sữa cầm tay Medela Harmony

Medela là thương hiệu cho ra đời rất nhiều dòng máy hút sữa với nhiều chức năng và giá tiền khác nhau, trong đó không thể không kể đến máy cầm tay Medela harmony. Với giá dao động từ 600.000, Harmony là dòng máy cầm tay vượt trội với công nghệ hút hai giai đoạn mô phỏng nhịp bú sinh học của bé.

Medela Harmony cũng mang đến một điểm cộng hoàn hảo với công nghệ khớp xoay thông minh giúp các mẹ có thể chọn chiều bơm dễ dàng sau cho thuận tay nhất để hút sữa nhẹ nhàng và nhanh hơn

Bên cạnh đó, với thiết kế nhỏ gọn và tối ưu với ít phụ kiện rườm rà, Medela Harmony cũng ăn điểm bởi sự tiện lợi trong vận chuyển và tháo lắp vệ sinh.

Nhìn chung, xét trên các tiêu chí về chất lượng, mức độ tiện ích và hiệu quả sử dụng thì trên đây đều là các sản phẩm đứng đầu trong các dòng máy hút sữa có giá dưới 1 triệu và nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất từ người dùng. Mỗi một loại đều có một đặc tính và ưu điểm nổi bật riêng, tùy vào điều kiện và sở thích của bản thân mà mẹ có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với mình mẹ nhé.