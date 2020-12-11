Điểm danh những thực phẩm gây mất sữa sau sinh

Chế độ ăn uống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiết sữa và chất lượng nguồn sữa của con. Do đó, nếu ăn uống không hợp lý sẽ khiến cho sữa mẹ có chất lượng dinh dưỡng nghèo nàn. Thậm chí rơi vào tình trạng tắc hoặc mất sữa vĩnh viễn. Để tránh điều này, mẹ không nên ăn các loại thực phẩm gây mất sữa sau đây:

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu sẽ cung cấp cho bé nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Bé sẽ có bước đệm hoàn hảo trong giai đoạn đầu đời để phát triển tốt và cải thiện sức đề kháng. Tuy nhiên, không phải người mẹ nào cũng cung cấp được đầy đủ nguồn dinh dưỡng hoàn hảo này cho con. Bởi rất nhiều chị em chưa biết xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, ăn phải các thực phẩm gây mất sữa sau sinh mà bản thân không ngờ tới. Khiến nguồn sữa bị mất, không đủ cho con bú. Chính vì vậy, để có nguồn sữa dồi dào, kích thích trẻ bú nhiều và tốt hơn cho hệ tiêu hóa thì mẹ hãy xây dựng chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh. Hãy tránh xa các loại thực phẩm gây mất sữa sau đây để mang lại một nguồn sữa chất lượng cho con.

Hơn nữa, hai nội tiết tố prolactin và oxytocin sẽ đóng vai trò trong việc quyết định lượng sữa mẹ. Hai nội tiết tố này, phần nào đó cũng chịu ảnh hưởng bởi tác động dinh dưỡng trong cơ thể. Nếu mỗi ngày đều ăn nhiều các gia vị cay, nóng, khiến cho cơ thể bị nóng trong người. Như vậy chất oxytocin sẽ tiết ra ít hơn. Từ đây báo cho hệ thống trong cơ thể tiết ít sữa hơn.

Trong bữa ăn hàng ngày, người Việt chúng ta thường sử dụng rất nhiều các loại gia vị có tính cay nóng để gia tăng hương vị cho món ăn. Những gia vị có thể kể đến như là tỏi, tiêu, gừng, ớt bột, ớt tươi… Phần lớn những gia vị này đều làm cho nguồn sữa mẹ nặng mùi và nguy cơ gây mất sữa cao. Sở dĩ như vậy là do các loại gia vị cay nóng thường ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Khiến cho sức khỏe của người mẹ không được tốt, dẫn đến hoạt động tiết sữa cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, việc ăn nhiều gia vị cay nóng cũng khiến mùi sữa thay đổi, bé sẽ bú ít đi. Hoạt động bú mẹ là chất xúc tác mạnh mẽ giúp sữa tiết ra ngày càng nhiều hơn. Nhưng do sữa có mùi lạ, bé sẽ ít bú thì khả năng mất sữa sau sinh sẽ càng cao.

Cà muối, dưa muối - Tiềm ẩn mối nguy sức khỏe

Cà muối, dưa muối là những món ăn dân giã, rất bén cơm. Món ăn đơn giản này khiến bao người mê. Bởi món ăn này giúp kích thích tiêu hóa đồng thời bổ sung nhiều vi khuẩn có lợi như lactobacilli, acidophilus, plantarum... Đặc biệt khi ăn kèm với các thực phẩm giàu đạm giúp dễ tiêu hóa, ngon miệng hơn.

Tuy nhiên, nó lại không tốt cho sức khỏe của mẹ sau sinh và chất lượng sữa để bé bú. Khi ăn nhiều có thể gây nên tình trạng mất sữa vĩnh viễn. Bởi cà muối, dưa muối bên cạnh những dưỡng chất có lợi thì nó cũng chứa một lượng lớn độc chất solanin, vi khuẩn và nấm, đều có thể gây ngộ độc.

Cà muối là thực phẩm không có lợi cho mẹ sau sinh

Cá muối, dưa món cũng là món ăn lên men tự nhiên nhờ vi khuẩn probiotic. Nhưng khi ăn dưa và cà muối xổi tức là muối và sử dụng luôn trong ngày sẽ gây hại cho sức khỏe vì lượng vi khuẩn chưa đủ để lên men. Cộng với việc khi trồng có sử dụng nhiều phân đạm, nếu muối chưa kỹ sẽ chuyển thành nitrit. Khi hàm lượng nitrit cao kết hợp với các axit amin tạo thành nitrosamin tạo thành chất gây ung thư, gây nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ sau sinh.

Măng tươi - Món ăn chứa độc gây mất sữa sau sinh

Một trong những loại thực phẩm gây mất sữa mẹ nên tránh đó là măng tươi. Mặc dù đây là món ăn yêu thích của rất nhiều chị em, nhưng do chứa hàm lượng chất cyanide dồi dào. Chất này là tác nhân gây dị ứng và ngộ độc cho con người. Cộng với cơ thể sau sinh còn yếu, hoạt chất cyanide dễ dàng tấn công gây nôn mửa, đầy bụng dẫn đến mất sữa.

Chính vì vậy, dù có thèm ăn măng cỡ nào đi chăng nữa, các mẹ cũng không nên ăn. Để đảm đủ sữa cho con bú và sức khỏe sau sinh các mẹ nên tránh ăn măng trong thời gian này.

Măng tươi ăn nhiều có thể bị ngộ độc và làm mất sữa sau sinh

Ngoài ra, mẹ cũng không nên ăn socola hay uống cà phê, trà sữa… Bởi chúng đều không tốt cho sức khỏe, có thể gây mất ngủ và các triệu chứng bệnh lý khác. Nhất là cà phê chứa cafein có thể làm cho tuyến sữa của mẹ hoạt động không tốt, sẽ bị hạn chế sản sinh ra những dòng sữa trắng, thơm ngon cho con bú.

Hơn thế nữa, chất cafein cũng sẽ làm tăng nguy cơ mất ngủ, căng thẳng thần kinh, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Lâu dần sẽ làm mẹ mất sữa, ảnh hưởng đến nguồn dinh dưỡng cung cấp cho con mỗi người.

Một số lưu ý để không làm mất sữa sau sinh

Bên cạnh các thực phẩm gây mất sữa nên tránh thì mẹ cũng hãy lưu ý thêm về thể trạng và yếu tố tâm lý. Bởi đây cũng là 2 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản sinh sữa sau sinh của mẹ.

Khi mẹ suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng đầu óc sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức. Chính điều này tác động lên quá trình sản sinh Prolactin và Oxytocin bị gián đoạn. Đây chính là nguyên nhân gây mất sữa lớn nhất mà nhiều mẹ gặp phải. Sở dĩ như vậy là do sinh con và nuôi con là việc khó khăn và mệt mỏi. Sau sinh nếu phải gồng gánh quá nhiều, vừa chăm con, vừa lo việc nhà, vừa phải quan tâm việc gia đình hai bên nội ngoại thì mẹ sẽ bị căng thẳng thần kinh. Lúc này tinh thần không được thoải mái, cộng với việc không được nghỉ ngơi, thư giãn và hồi sức mà phải chăm con suốt cả ngày lẫn đêm thì rất dễ bị suy kiệt. Như vậy cơ thể không đủ năng lượng để duy trì cho hoạt động bình thường thì khó có thể tập trung cho việc tạo sữa, tiết sữa.

Mẹ hãy giữ tinh thần thoải mái sẽ tốt cho quá trình tiết sữa sau sinh

Chính vì vậy, hàng ngày mẹ hãy cố gắng tìm niềm vui cho mình, cố gắng xóa tan mọi lo âu. Thay vào đó hãy tập trung nghĩ đến đứa con, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có thể trạng tốt, giúp cho quá trình tiết sữa diễn ra bình thường.

Trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày hãy thường xuyên ăn rau ngót, khoai lang, ngó sen, cá hồi, thịt đỏ… Đây chính là những nguồn cung cấp protein, chất xơ, vitamin A, vitamin E rất tốt cho cơ thể mẹ sau sinh hồi phục. Đồng thời còn giúp cho sữa mẹ về nhiều và đậm đặc.

Đồng thời mẹ cần cho con bú nhiều hơn, tích cực hút sữa để làm thông sữa ra bên ngoài. Cho con bú thường xuyên còn giúp lượng sản dịch sẽ giảm nhanh, ít mất máu hơn. Cũng như làm giảm lượng cân thừa sau khi sinh hiệu quả. Bởi nhiều công trình khoa học đã chứng minh được việc cho con bú giúp bạn đốt cháy đến hơn 500calo/ngày. Do đó, cho con bú là cơ hội để mẹ đốt cháy lượng mỡ này một cách dễ dàng.

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Cho con bú thường xuyên để kích thích sữa tiết ra

Qua đây có thể thấy được có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất sữa sau sinh. Không chỉ do thực phẩm gây mất sữa sau sinh mà còn ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý và thể trạng. Do đó, để có thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu tiên thì bạn hãy thường xuyên nghỉ ngơi, giữa tâm trạng ổn định cũng như tham khảo nhiều thông tin để xây dựng được chế độ dinh dưỡng hợp lý.