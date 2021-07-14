Điểm danh những mẹo dân gian trị ho cho bé cực hiệu quả

Ho là một trong những phản xạ tự nhiên của trẻ cha mẹ không nên tìm cách kìm hãm nếu trẻ chỉ bị ho thỉnh thoảng, không quá nghiêm trọng.

Từ lâu, ông bà ta đã biết áp dụng những mẹo dân gian trị ho cho bé chỉ thông qua những nguyên liệu gần gũi, dễ tìm trong cuộc sống hằng ngày, nhưng về tác dụng lại được đánh giá cao, không gây tác dụng phụ, an toàn cho bé. Vậy có những phương pháp nào trị ho cho bé? Cách làm có đơn giản không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Đối với trường hợp trẻ bị ho húng hắng, không kèm theo triệu chứng viêm đường hô hấp thì cha mẹ có thể áp dụng các mẹo dân gian trị ho cho bé mà chưa cần dùng đến thuốc tây bằng cách:

- Dùng nước muối pha loãng vệ sinh mũi họng cho trẻ mỗi ngày.

- Dùng những loại thảo dược, bài thuốc dân gian trị ho phù hợp với trẻ nhỏ.

Điểm danh mẹo dân gian trị ho cho bé hiệu quả

Đối với trẻ ho quá nhiều, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, có biểu hiện nghiêm trọng, cha mẹ nên cho trẻ đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và kê đơn thuốc phù hợp, tránh việc tự ý dùng thuốc có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Đặc biệt, khi trẻ có biểu hiện tím tái, ho khò khè, tức ngực, nôn trớ, cần đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám kịp thời.

2. Trị ho bằng chanh

Mẹo trị ho bằng chanh cho trẻ là phương pháp đơn giản nhưng lại khá hiệu quả, giúp bé ngừng ho, giảm bớt sự khó chịu.

Nếu trẻ thích ăn chanh, cha mẹ có thể áp dụng cách này. Nhờ vào những thành phần có lợi trong quả chanh sẽ giúp loại bỏ chất nhầy trong cuống họng, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu.

Tuy nhiên, cha mẹ nên tránh việc cho bé ăn chanh trực tiếp có thể gây sặc, hại men răng. Thay vào đó, nên vắt một ít nước cốt chanh pha loãng với nước hay ngâm chung với mật ong rồi cho bé uống với một lượng vừa đủ.

3. Trị ho bằng gừng

Theo nhiều nghiên cứu, gừng có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, tăng cường sức đề kháng, tốt cho sức khỏe.

Không những vậy, gừng chứa hoạt chất Gingerol có tác dụng ức chế sự hoạt động của virus hợp bào hô hấp gây ra những bệnh lý liên quan đến đường hô hấp như cảm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp...

Vì thế, dùng gừng để trị ho sẽ đem lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, chỉ nên dùng với một lượng vừa đủ.

Mẹo dân gian trị ho cho bé bằng gừng

Cách đơn giản nhất, mẹ có thể dùng vài lát gừng chưng cách thuỷ chung với đường phèn, rồi lấy nước này cho trẻ uống.

Mộc cách khác là nấu nước gừng cho bé uống hay pha nước tắm cho bé rồi ngâm chân vào buổi tối sẽ giúp giữ ấm cơ thể, cải thiện những cơn ho thường xảy ra về đêm.

3. Xông hơi giải cảm trị ho

Đối với những trẻ lớn hơn, mẹ có thể áp dụng cách xông hơi vào ban đêm giúp giảm ho cho trẻ. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần đóng cửa phòng tắm để hơi nước lan tỏa khắp phòng, nhờ vào đó bé sẽ thấy dễ chịu hơn.

Mẹ có thể cho vào vài giọt tinh dầu khuynh diệp hoặc nấu nước tắm từ sả, gừng, lá chanh xông hơi cho bé cũng rất hiệu quả.

Trường hợp bé cảm thấy lạnh khi tắm xông hơi, mẹ có thể dùng một cốc nước nóng rồi cho con hít hà hơi ẩm lan toả ra từ cốc nước này là được.

4. Lá húng chanh

Lá húng chanh còn được gọi là tần dày lá. Theo đông y, húng chanh có vị cay, tính ấm, không độc, có tác dụng tốt trong việc trị cảm cúm, viêm họng, tiêu đờm, ho do sốt, ho gà...

Dùng húng chanh trị ho cho bé, mẹ có thể lấy lá húng chanh rửa sạch, nghiền nát rồi lấy khoảng 2 muỗng cà phê cho vào một cốc nước sôi để yên khoảng 10 phút.

Hướng dẫn cách trị ho cho trẻ bằng lá húng chanh

Tiếp đến, dùng lọc lấy phần nước cho bé uống. Nếu bé có chịu vì mùi của của húng chanh, mẹ có thể cho thêm một ít mật ong và chanh vào khuấy điều. Lấy trà này cho bé uống khi còn ấm, vị ngọt của mật ong sẽ giúp bé cảm thấy hứng thú hơn.

5. Rễ cam thảo

Trị ho bằng rễ cam thảo được đánh giá là một phương pháp an toàn, giúp làm dịu cơn ho một cách nhanh chóng nhờ vào thành phần kháng khuẩn có trong cam thảo.

Ở đây, cần lưu ý rằng dùng rễ cam thảo chứ không phải các loại kẹo vị cam thảo. Mẹ có thể dùng rễ cam thảo pha trà cho bé uống, để làm ấm cơ thể, dịu cổ họng và giảm cơn ho. Vị trà ngọt dịu nên mẹ không cần lo lắng trẻ sẽ khó chịu khi uống.

6. Tỏi và mật ong

Dùng tỏi trị ho cho bé mẹ có thể thực hiện bằng cách lấy khoảng 2 – 3 tép tỏi rửa sạch, đập dập rồi cho vào bát, thêm 1 viên đường phèn nhỏ và một ít nước lọc rồi chưng cách thuỷ khoảng 15 phút.

Sau đó, mẹ lọc lấy phần nước này cho bé uống khi còn ấm, lặp lại khoảng 2 – 3 lần/ ngày sẽ cải thiện được cơn ho, cảm lạnh và tốt cho phổi, dạ dày.

Tỏi và mật ong có tác dụng tốt trong việc trị ho cho bé

Bên cạnh đó, mẹ có thể thay thế đường phèn bằng 2 thìa cà phê mật ong rồi đem hấp cách thuỷ. Mỗi ngày cho bé uống 2 lần, mỗi lần uống nửa thìa cà phê và có thể cho bé uống thêm một ít nước lọc.

7. Trị ho bằng củ cải trắng

Phương pháp trị ho tự nhiên, an toàn cho trẻ nhỏ từ một nguyên liệu dễ kiếm chính là củ cải trắng.

Theo đông y, củ cải trắng có tính mát, có tác dụng tốt trong việc tiêu đờm, giúp giải độc cơ thể. Nhờ vào đó, khi dùng củ cải trắng trị ho sẽ cải thiện tốt tình trạng này, giúp giảm mệt mỏi cho bé.

Về cách trị ho với củ cải trắng áp dụng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên, mẹ có thể ép củ cải lấy nước rồi nấu chung với gừng xắt nhuyễn khoảng 10 phút.

Sau khi tắt bếp, mẹ cho thêm một ít mật ong vào khuấy đều, để nguội rồi cho vào hủ kín dùng dần. Cho trẻ uống khoảng 5 ml mỗi ngày cho đến khi triệu chứng thuyên giảm.

Một cách đơn giản hơn, mẹ có thể dùng khoảng 200gr củ cải thái nhỏ rồi nấu chung với 800ml nước trong thời gian khoảng 15 phút. Sau đó, mẹ lọc lấy phần nước cho bé uống khi còn ấm. Có thể uống nhiều lần trong ngày.

8. Trị ho bằng lá diếp cá

Rau diếp cá một số nơi khác còn gọi là rau diếp cá hoặc ngư tinh thảo. Trong đông y, đây là một vị thuốc được sử dụng rộng rãi, có mặt trong nhiều bài thuốc nhờ vào tính mát, giúp tiêu độc, thanh nhiệt cơ thể, trị ho, long đờm, giảm sốt.

Lá diếp cá trị ho cực kỳ hiệu quả

Mẹ có thể chuẩn bị một bó rau diếp cá rồi nhặt lấy phần lá và thân non rửa sạch. Tiếp đến dùng 1 chén vo gạo lần 2 trộn chung với rau diếp cá đem đi cách thuỷ.

Sau đó, lấy phần nước này cho bé uống khoảng 2 – 3 lần cho đến khi cơn ho thuyên giảm. Tuy nhiên, cần lưu rằng không nên áp dụng phương pháp này cho trẻ nhỏ đang bị tiêu chảy.

9. Trị hoa bằng bạch hoa hồng

Bạch hoa hồng không chỉ là loại hoa được yêu thích vì vẻ đẹp, mà một điều bất ngờ nữa chính là đây là loại hoa có tác dụng trị bệnh.

Theo đông y, bạch hoa hồng có tính ấm, vị ngọt, có tác dụng tốt trong việc tiêu thũng, lưu thông máu, giảm ho, kháng viêm.

Bài thuốc từ bạch hoa hồng giúp bé cải thiện cơn ho hiệu quả

Không những vậy, theo tây y, bạch hoa hồng chứa thành phần là canxi, các loại vitamin B, C, K, kali giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho sự phát triển của bé.

Về cách làm, mẹ chuẩn bị khoảng 15gr bạch hoa hồng và 1 muỗng đường phèn rồi chưng cách thuỷ khoảng 20 phút. Sau đó, lấy phần nước cho bé uống khoảng 3 lần/ngày, mỗi lần 2 thìa nhỏ.

Một cách làm khác, mẹ dùng 15 gr cánh hoa hồng bạch hấp chung với 1 thìa cà phê và 1 quả quýt xanh rồi lấy phần nước này cho bé uống 3 lần/ngày, mỗi lần 2 thìa nhỏ.

Hy vọng với những mẹo dân gian trị ho cho bé được chia sẻ tại bài viết này, với cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ tìm sẽ giúp bé nhanh chóng cải thiện cơn ho một cách hiệu quả. Tuy nhiên, với trẻ có cơ địa nhạy cảm hay những con họ nghiêm trọng, mẹ cần đưa đến bệnh viện để thăm khám và được lời khuyên của bác sĩ.