Dịch vụ ông già noel tặng quà 2018: Những điều cha mẹ cần lưu ý

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, từ nhiều năm nay, cứ gần đến sát ngày lễ Noel, các công ty tổ chức sự kiện và nhiều cửa hàng quà tặng đều mở rộng loại hình dịch vụ chuyển phát ông già noel mỗi dịp Giáng sinh.

Hiện nay, việc chuẩn bị cho con em ngày lễ Giáng sinh thật ý nghĩa được nhiều bậc phụ huynh quan tâm hơn trước. Gần tới ngày lễ noel, các ông bố bà mẹ thường sẽ đi chọn quà sớm cho con sau đó tìm dịch vụ tặng quà ông già Noel tận nhà để trao quà và tạo bất ngờ cho con trẻ. Việc này có ý nghĩa quan trọng đối với con trẻ, vì các em luôn tin rằng, nếu chăm ngoan, nghe lời thì ông già Noel sẽ đến thăm, được tặng quà trong ngày lễ Giáng Sinh.

Ông già noel sẽ tiến hành công việc phát quà từ ngày 20 trở đi và cao điểm là vào các tối 23, 24/12. Tùy thuộc thời điểm khách hàng yêu cầu mà giá thành của dịch vụ này sẽ khác nhau. Thông thường, nếu khách muốn tặng quà cho con vào các ngày 20, 21, 22, 25 và trước 18h thì giá sử dụng dịch vụ rơi vào 80.000 - 130.000 đồng/ lượt. Sau 18h, giá sẽ tăng thêm 20.000 đồng. Trong những ngày cao điểm vào 23 và 24/12 thì giá sẽ tăng lên khá cáo, luôn dao động ở mức khoảng 130.000 - 200.000 đồng/ lượt. Mỗi lượt khoảng 15-20 phút.

Nổi bật nhất tại 2 thành phố lớn của nước ta: TP.HCM và Hà Nội, cận ngày Giáng Sinh, nhiều “Ông già Noel” hay “Bà chúa tuyết” lại tất bật ngược xuôi trên những chiếc xe máy, đi đến từng ngõ ngách các khu nhà để phát đi những món quà ý nghĩa.

Hiện nay, không chỉ có các phụ huynh mới sử dụng dịch vụ nhờ “Ông già noel” phát quà mà nhiều trường học, tổ chức, công ty còn thuê để tổ chức Giáng sinh cho các em nhỏ. Chính vì vậy, Giáng sinh là thời điểm thuận lợi để kinh doanh, hốt bạc nhờ vào dịch vụ ông già noel tặng quà.

Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ ông già noel tặng quà

Để mùa Giáng sinh 2018 của trẻ thật ý nghĩa, trọn niềm vui, đồng thời bố mẹ cũng tiết kiệm được nhiều chi phí nhất, thì khi sử dụng dịch vụ ông già noel phát quà tận nhà, các bậc phụ huynh cần lưu ý một số điều sau:

Nên đặt sớm để tiết kiệm chi phí

Nên đặt sớm để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ ông già noel tặng quà

Theo các chủ cửa hàng dịch vụ ông già Noel tặng quà tại Hà Nội và TPHCM, các bậc phụ huynh nên đặt càng sớm càng có cơ hội được hưởng giá ưu đãi. Đồng thời, tránh tình trạng đặt quá sát ngày dẫn đến “cháy show”, tránh ông già Noel đến nhà “hụt” như noel 2017. Do đó, phụ huynh nên đặt sớm khoảng 1 – 2 tuần, tránh tình trạng cận ngày mới đặt vì khi đó lượng đơn đặt hàng dồn về ồ ạt, ông già Noel sẽ không kịp trở tay.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần cung cấp địa chỉ, chỉ dẫn đường rõ ràng để ông già Noel không phải mất thời gian loay hoay tìm nhà, đến muộn so với giờ hẹn.

Chuẩn bị kĩ lưỡng để bé không hụt hẫng

Dịch vụ ông già noel tặng quà vào dịp Giáng Sinh tuy đơn giản nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần có sự chuẩn bị chu đáo ngay từ khi có ý tưởng đặt dịch vụ ông già Noel tặng quà.

Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để Giáng Sinh của con thật trọn vẹn

Trước khi ông già noel đến phát quà thì các bậc phụ huynh cũng cần tạo không khí như là kể chuyện, bật youtube các bài hát giáng sinh, cùng nhau viết thư, vẽ tranh, trang trí nhà cửa. Điều này sẽ làm trẻ vô cùng háo hức và hiểu ra rằng trẻ được ông già Noel đến nhà tặng quà là vì trẻ đã ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ trong suốt thời gian qua.

Khi ông già Noel đến nhà để tặng quà cho trẻ thì cả gia đình hãy tạo không gian quây quần, để bé được là nhân vật chính, trò chuyện, giao lưu và chụp với ông già Noel. Cuối cùng, bố mẹ hãy cùng con tiễn ông già Noel ra cổng để buổi trao quà được diễn ra trọn vẹn nhất. Như vậy, ngày Giáng Sinh của trẻ mới vẹn tròn.