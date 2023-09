Đêm hội ‘Dare to Dream’ - Dám ước mơ

Đó là chủ đề đêm Gala văn nghệ “TIS Gala 2016 – Dare to Dream”, do trường tiểu học trung học phổ thông Quốc Tế The International School (TIS) tổ chức thường niên nhằm khơi dậy niềm nhiệt huyết, dám ước mơ - dám thực hiện trong mỗi học sinh của trường.

Ban lãnh đạo và giáo viên trường TIS cùng tham gia ca khúc Con đường tôi Đêm ga la đầy màu sắc với sự kết hợp nhiều phong cách âm nhạc khác nhau như dân ca quan họ Bắc Bộ qua ca khúc "Bèo dạt mây trôi", dân ca Nam Bộ qua "Trống cơm", điệu jazz funk với "Uptown Funk", Brazil hoang dại qua "La La La" và vũ điệu bắt mắt với các bài nhảy K-pop "Gentlemen", "Paparazzi"v.v… Đêm Gala còn có những giây phút lắng đọng cùng khán giả qua những tác phẩm vô cùng xúc động như "Đứa bé" – trình bày bởi các thành viên của câu lạc bộ thanh nhạc TIS, hay "Em ước mong sao" – trình bày bởi bé Bảo Ngọc – á quân Gương mặt thân quen nhí 2015, song ca cùng cô giáo của mình. Cựu học sinh TIS Trương Hoàng Vân Khánh xúc động khi quay về trường cũ để tham gia tiết mục văn nghệ trình bày ca khúc "Titanium" bằng tiếng Anh, một ca khúc nói về nghị lực và sự kiên định của bản thân. Chị chia sẻ: " Là một cựu học sinh của TIS, tôi thật sự xúc động khi về lại ngội trường xưa, nhìn các em nhỏ tự tin trên sân khấu giống như tôi của nhiều năm về trước, thậm chí còn có khí chất hơn trước. Ngôi trường này gắn bó với nhiều kỉ niệm thời học sinh của tôi cùng với thầy cô bạn bè. Theo tôi sự đoàn kết cũng là một cách để giúp cho chúng ta thêm sức mạnh, tôi luôn trân trọng và yêu quý những bạn bè của mình. Bây giờ nhiều bạn cùng khóa tôi đã là những người rất tài giỏi và làm ở những vị trí cao trong xã hội, điều ấy khiến tôi rất vinh dự." Chia sẻ tại đêm văn nghệ, thầy Hiệu trưởng – tiến sĩ Lê Đức Ánh cũng nói lên những tâm tư tình cảm, về những chướng ngại vật gặp phải khi ông thực hiện ước mơ của mình. Không có con đường nào đi đến thành công là không trải qua chông gai, không có con đường nào rải hoa hồng cả chỉ cần chúng ta có nghị lực thì ước mơ sẽ thành. 'Dare to Dream' sẽ như một thông điệp truyền cảm hứng, nhiệt huyết và đam mê tới các em, dám ước mơ - dám thực hiện.