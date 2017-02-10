Đây là cách làm trắng da mặt sau 3 ngày của người Nhật chỉ tốn 10.000 đồng

Thay vì bôi hàng loạt kem trộn với mong muốn lột tẩy và làm trắng da, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các công thức từ thiên nhiên để làm trắng da nhưng vẫn an toàn cho sức khỏe .

Quan niệm về làn da trắng mịn mới là da đẹp đã và đang rất phổ biến ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đã từ rất lâu, trước khi có những loại mỹ phẩm hiện đại và cao cấp như bây giờ, các nàng Geisha Nhật đã biết dùng nguyên liệu thiên nhiên đặc trưng ở đất nước mình để làm đẹp như nước gạo, bột trà xanh, mật ong.

- Nước gạo: Gạo sạch không phân thuốc có thể tận dụng lượng cám bám bên ngoài hạt gạo thôi ra nước trong quá trình vo để làm đẹp. Gạo có chứa nhiều Vitamin B1, có công dụng làm trắng, trẻ hóa da và tạo một lớp bảo vệ da khỏi các yếu tố bên ngoài.

- Bột trà xanh: Trà xanh còn gọi là matcha là niềm tự hào của đất nước Nhật Bản. Ngoài dùng để uống trong trà đạo, matcha còn có thể làm đẹp bằng cách phối hợp với các nguyên liệu khác để làm mặt nạ. Trà xanh chứa chất chống oxy hóa cao, cùng với EGCG ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác như đốm đen, giúp da trắng mịn chỉ sau vài ngày.

- Mật ong: Dùng làm chất giữ ẩm, cân bằng 2 nguyên liệu còn lại. Ngoài ra, mật ong có tính sát trùng, ngăn ngừa mụn.

Nguyên liệu:

- Bột trà xanh :20g

- Gạo còn cám (chọn gạo không phân thuốc)

- Mật ong 3 thìa cafe

Cách làm:

Công đoạn quan trọng nhất để làm mặt nạ này là vo gạo. Đầu tiên bạn vo nước thứ nhất, bỏ đi để làm sạch bụi bẩn. Tiếp theo, cho nước xâm xấp mặt gạo, dùng tay vo kỹ, chắt phần nước này ra chén để lắng 15 phút.

Sau 15 phút để lắng, bạn sẽ thấy phần nước gạo chia làm 2. Bạn bỏ phần trong, chỉ lấy phần đục, sau đó cho mật ong và bột trà xanh vào khuấy đều. Chúng ta sẽ được hỗn hợp có màu xanh lá sền sệt.

Trước khi đi ngủ buổi tối, bạn thoa đều hỗn hợp lên da sạch, để yên 20 phút sau đó rửa mặt lại, thấm khô và thoa toner cân bằng. Dùng liên tục từ 3-5 ngày, bạn sẽ có làn da trắng mịn, căng mướt. Từ những ngày sau, chỉ cần dùng 2-3 lần mỗi tuần.

Chúc bạn thành công!

(Nguồn: Healthy Food House)