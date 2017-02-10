Đây là cách làm trắng da mặt sau 3 ngày của người Nhật chỉ tốn 10.000 đồng

Nuôi dạy con 10/02/2017 14:34

Với bí quyết sau, bạn sẽ có làn da trắng mịn chỉ sau vài ngày, tha hồ đi chơi dịp Valentine.

Thay vì bôi hàng loạt kem trộn với mong muốn lột tẩy và làm trắng da, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các công thức từ thiên nhiên để làm trắng da nhưng vẫn an toàn cho sức khỏe.

Đây là cách làm trắng da mặt sau 3 ngày của người Nhật chỉ tốn 10.000 đồng - Ảnh 1

Quan niệm về làn da trắng mịn mới là da đẹp đã và đang rất phổ biến ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đã từ rất lâu, trước khi có những loại mỹ phẩm hiện đại và cao cấp như bây giờ, các nàng Geisha Nhật đã biết dùng nguyên liệu thiên nhiên đặc trưng ở đất nước mình để làm đẹp như nước gạo, bột trà xanh, mật ong.

Công dụng của từng thành phần:

- Nước gạo: Gạo sạch không phân thuốc có thể tận dụng lượng cám bám bên ngoài hạt gạo thôi ra nước trong quá trình vo để làm đẹp. Gạo có chứa nhiều Vitamin B1, có công dụng làm trắng, trẻ hóa da và tạo một lớp bảo vệ da khỏi các yếu tố bên ngoài. 

- Bột trà xanh: Trà xanh còn gọi là matcha là niềm tự hào của đất nước Nhật Bản. Ngoài dùng để uống trong trà đạo, matcha còn có thể làm đẹp bằng cách phối hợp với các nguyên liệu khác để làm mặt nạ. Trà xanh chứa chất chống oxy hóa cao, cùng với EGCG ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác như đốm đen, giúp da trắng mịn chỉ sau vài ngày.

- Mật ong: Dùng làm chất giữ ẩm, cân bằng 2 nguyên liệu còn lại. Ngoài ra, mật ong có tính sát trùng, ngăn ngừa mụn.

Nguyên liệu:

- Bột trà xanh :20g

- Gạo còn cám (chọn gạo không phân thuốc)

- Mật ong 3 thìa cafe

Cách làm:

Đây là cách làm trắng da mặt sau 3 ngày của người Nhật chỉ tốn 10.000 đồng - Ảnh 2

Công đoạn quan trọng nhất để làm mặt nạ này là vo gạo. Đầu tiên bạn vo nước thứ  nhất, bỏ đi để làm sạch bụi bẩn. Tiếp theo, cho nước xâm xấp mặt gạo, dùng tay vo kỹ, chắt phần nước này ra chén để lắng 15 phút.

Sau 15 phút để lắng, bạn sẽ thấy phần nước gạo chia làm 2. Bạn bỏ phần trong, chỉ lấy phần đục, sau đó cho mật ong và bột trà xanh vào khuấy đều. Chúng ta sẽ được hỗn hợp có màu xanh lá sền sệt.

Trước khi đi ngủ buổi tối, bạn thoa đều hỗn hợp lên da sạch, để yên 20 phút sau đó rửa mặt lại, thấm khô và thoa toner cân bằng. Dùng liên tục từ 3-5 ngày, bạn sẽ có làn da trắng mịn, căng mướt. Từ những ngày sau, chỉ cần dùng 2-3 lần mỗi tuần.

Đây là cách làm trắng da mặt sau 3 ngày của người Nhật chỉ tốn 10.000 đồng - Ảnh 3

Chúc bạn thành công!

(Nguồn: Healthy Food House)

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm trắng da làm trắng da mặt hàn quốc bí quyết làm đẹp người nhật

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?