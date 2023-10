Dạy con không đòn roi - bắt đầu từ đâu?

Học cách giao tiếp cùng con

Giao tiếp ở đây bao gồm cả học cách lắng nghe và trò chuyện. Dù trẻ đang ở lứa tuổi nào, hãy cố gắng để trở thành một người mà con có thể tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ. Khi đó, bạn sẽ biết con đang gặp vấn đề gì, có nguyện vọng ra sao. Dù đúng hay sai, khoan chỉ trích, hãy thể hiện sự đồng cảm, thấu hiểu và sau đó bắt đầu chia sẻ lại với con về quan điểm, mong muốn của mình. Khi bạn học cách lắng nghe con cũng là đang dạy cho con biết cách lắng nghe cha mẹ, từ đó tìm được tiếng nói chung.

Đặt ra cam kết ngay từ đầu

Đứng trước mỗi vấn đề, sau khi đã cùng con lắng nghe, chia sẻ, cha mẹ hãy thử cùng con đặt ra những cam kết. Chẳng hạn việc đó nên hay không nên làm, tại sao, cách thức giải quyết như thế nào, và nếu không thực hiện đúng cam kết, chế tài sẽ là gì? Điều này không chỉ giúp con điều chỉnh thái độ, hành vi trong mỗi sự việc cụ thể, mà về lâu dài còn dạy con bài học về tuân thủ kỷ luật và chịu trách nhiệm với những gì mình đã cam kết.

Khen ngợi, khích lệ kịp thời

Có thưởng có phạt, nếu con không thực hiện đúng cam kết sẽ bị phạt, vậy nếu con làm tốt, cha mẹ hãy kịp thời khen ngợi để động viên, khích lệ con. Việc khen thưởng đúng lúc sẽ góp phần khuyến khích con thường xuyên thực hiện những việc làm tốt. Tuy nhiên khen thưởng lúc nào, và khen thưởng bằng cái gì thì cần phải được cân nhắc hợp lý.

Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, cha mẹ cũng không nên khiến con cảm thấy các món quà quá nặng về vật chất, điều này sẽ vô tình tạo thói quen xấu cho con. Món quà nên có giá trị khích lệ lớn về mặt tinh thần, khiến con cảm thấy thật tự hào về những việc mình đã làm.

Dòng biểu trưng Con ong chăm chỉ thiết kế ngộ nghĩnh, được các bạn nhỏ rất yêu thích

Những năm gần đây, xu hướng khen thưởng thiên về vinh danh với cúp, huy chương, biểu trưng có in khắc thành tựu của con đang được nhiều cha mẹ hiện đại quan tâm. Không đao to búa lớn, chỉ với những nội dung vinh danh rất dễ thương như “Bé ngoan của tuần” hay “Con ong chăm chỉ”, được in khắc trên những chiếc cúp, biểu trưng có thiết kế ngộ nghĩnh, cũng đã khiến các con cảm thấy rất hào hứng và tự hào.

Nhiều dòng cúp, biểu trưng mini với các thông điệp dễ thương tại Quà Việt

Tại Quà Việt, Cúp, huy chương, biểu trưng cho các con là các sản phẩm thuộc dòng Quà Việt Junior dành riêng cho giáo dục. Được nghiên cứu lựa chọn các chất liệu vô cùng an toàn, trọng lượng nhẹ, thiết kế đẹp mắt, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt, với mong muốn giúp các con được tiếp cận với những phương pháp giáo dục hiện đại và khoa học, các sản phẩm Quà Việt Junior đều có mức giá cực kỳ phải chăng, nhằm khuyến khích cha mẹ áp dụng nhiều hơn hình thức khen thưởng hữu ích này.