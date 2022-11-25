Đánh tan âu lo của phụ huynh khi con gặp chứng đái dầm chỉ với những lưu ý nhỏ cần để tâm

Nuôi dạy con 25/11/2022 14:01

Dù bạn đã cố gắng hết sức có thể, con bạn dường như không thể vượt qua cả đêm mà không đái dầm. Bạn đã thất vọng nhưng còn lo lắng nhiều hơn khi có những suy nghĩ như không biết liệu rằng có điều gì đó không ổn nghiêm trọng với con không đúng không? 

Đánh tan âu lo của phụ huynh khi con gặp chứng đái dầm chỉ với những lưu ý nhỏ cần để tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, chứng đái dầm sẽ dần cải thiện theo thời gian và hiếm khi có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, đôi khi, sự trợ giúp y tế là cần thiết. 

Đái dầm ở trẻ em phổ biến như thế nào?

Đánh tan âu lo của phụ huynh khi con gặp chứng đái dầm chỉ với những lưu ý nhỏ cần để tâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 40% trẻ 3 tuổi làm ướt giường trong đêm. Các chuyên gia hoàn toàn không hiểu tại sao một đứa trẻ tiếp tục làm ướt giường và một đứa trẻ khác thì không. Nó có thể là một vấn đề của sự phát triển. Đôi khi bàng quang của trẻ không đủ phát triển để dự trữ nước tiểu trong cả đêm. Đôi khi trẻ chưa thành thạo khả năng nhận biết khi nào bàng quang đầy, tự thức dậy và đi vệ sinh.

Điều gì là "Bình thường" khi trẻ đái dầm?

Đánh tan âu lo của phụ huynh khi con gặp chứng đái dầm chỉ với những lưu ý nhỏ cần để tâm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phạm vi rất rộng liên quan đến chứng đái dầm. Thông thường, một đứa trẻ được chỉ đi vệ sinh trong độ tuổi từ 2 đến 4. Nhưng một số sẽ không thể giữ khô qua đêm cho đến khi chúng lớn hơn. Đến 5 hoặc 6 tuổi, 85% trẻ có thể giữ khô ráo, nhưng một số trẻ thỉnh thoảng vẫn làm ướt giường cho đến khi 10 hoặc 12 tuổi.

Đôi khi một đứa trẻ đã "khô" vào ban đêm sẽ lại bắt đầu làm ướt giường. Điều này có thể do căng thẳng gia đình hoặc các vấn đề ở trường gây ra. Khi hệ thống cơ quan của trẻ trưởng thành, chúng ít có khả năng bị ướt vào ban đêm. Đến những năm thiếu niên, hoặc sớm hơn, hầu như tất cả những đứa trẻ làm ướt giường sẽ ít gặp lại tình trạng này và vấn đề chỉ còn với một phần trăm hoặc ít hơn.

Hầu hết trẻ em ở độ tuổi đi học làm ướt giường vào ban đêm được các bác sĩ gọi là "đái dầm nguyên phát". Bé chưa bao giờ kiểm soát bàng quang vào ban đêm. Tiền sử gia đình cũng đóng một vai trò trong việc tiểu tiện không kiểm soát ở trẻ em. Nếu bạn làm ướt giường khi còn nhỏ, đừng ngạc nhiên khi con bạn cũng vậy.

Khi nào chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ nhi khoa về chứng đái dầm?

Đánh tan âu lo của phụ huynh khi con gặp chứng đái dầm chỉ với những lưu ý nhỏ cần để tâm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, hãy nhắc đến chủ đề này bất cứ lúc nào bạn lo lắng về chứng đái dầm. Nếu con của bạn đã được lau khô và sau đó bắt đầu làm ướt giường, hãy nói với bác sĩ nhi khoa của bạn ngay lập tức. Bác sĩ của con bạn có thể đánh giá con bạn để chắc chắn rằng vấn đề không liên quan đến căng thẳng hoặc do tình trạng bệnh lý tiềm ẩn. Khả năng đó là nhỏ. Chỉ 1% trong số tất cả các vấn đề về chứng đái dầm có nguồn gốc từ bệnh tiểu đường, nhiễm trùng, bất thường của bàng quang hoặc thận hoặc một tình trạng bệnh lý khác. Nếu con bạn có bất kỳ triệu chứng bất thường nào như nóng rát khi đi tiểu hoặc đi tiểu ra máu, hãy nói chuyện với bác sĩ ngay lập tức.  

Đánh tan âu lo của phụ huynh khi con gặp chứng đái dầm chỉ với những lưu ý nhỏ cần để tâm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Để giúp giải quyết tình trạng đái dầm của con bạn, hãy là "một thám tử "giỏi tại nhà. Hãy chuẩn bị để trả lời những câu hỏi sau:

  • Có tiền sử gia đình mắc chứng đái dầm không?
  • Một số điều kiện hoặc thực phẩm và đồ uống có gây ra nhiều đợt đái dầm hơn không?
  • Con bạn có uống nước gần giờ đi ngủ không?
  • Có bất kỳ triệu chứng bất thường nào như nước tiểu có máu không?

Điều gì xảy ra tiếp theo khi điều trị chứng đái dầm?

Bác sĩ nhi khoa của bạn có thể yêu cầu xét nghiệm nước tiểu để xem có bị nhiễm trùng đường tiết niệu hay không. Bác sĩ cũng có thể yêu cầu các xét nghiệm khác để kiểm tra sức khỏe của hệ thống đường tiết niệu của con bạn.

Có thể làm gì khác để giảm chứng đái dầm ở trẻ em?

Đánh tan âu lo của phụ huynh khi con gặp chứng đái dầm chỉ với những lưu ý nhỏ cần để tâm - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Để giảm chứng đái dầm, bác sĩ nhi khoa có thể đề xuất nhiều biện pháp như sau:

  • Hạn chế chất lỏng trước khi đi ngủ.
  • Sử dụng thiết bị báo động đánh thức trẻ ngay khi phát hiện bị ướt. Đây là "huấn luyện điều hòa", nếu được sử dụng đều đặn và liên tục trong ba đến bốn tháng, có vẻ hiệu quả ít nhất 75% thời gian. Các thiết bị này không đắt và sẵn có, chúng nên được thử trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.
  • Thử dùng thuốc theo toa để cơ thể tạo ra ít nước tiểu hơn vào ban đêm. Thông thường, đây không phải là một lựa chọn cho đến khi trẻ được ít nhất 7 tuổi và chỉ dùng khi các phương pháp khác đã thất bại.
Đánh tan âu lo của phụ huynh khi con gặp chứng đái dầm chỉ với những lưu ý nhỏ cần để tâm - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho bé biết chứng đái dầm ở trẻ em là phổ biến. Không có gì phải xấu hổ và hầu như tất cả trẻ em cuối cùng đều cải thiện tốt hơn. Hãy chắc chắn rằng anh chị em của bé cũng hiểu điều này. Không cho phép chúng trêu chọc em bé hơn khi đái dầm ba mẹ nhé.

Theo WebMD

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