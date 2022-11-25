Khoảng 40% trẻ 3 tuổi làm ướt giường trong đêm. Các chuyên gia hoàn toàn không hiểu tại sao một đứa trẻ tiếp tục làm ướt giường và một đứa trẻ khác thì không. Nó có thể là một vấn đề của sự phát triển. Đôi khi bàng quang của trẻ không đủ phát triển để dự trữ nước tiểu trong cả đêm. Đôi khi trẻ chưa thành thạo khả năng nhận biết khi nào bàng quang đầy, tự thức dậy và đi vệ sinh.

Ảnh minh họa: Internet Thông thường, chứng đái dầm sẽ dần cải thiện theo thời gian và hiếm khi có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, đôi khi, sự trợ giúp y tế là cần thiết. Đái dầm ở trẻ em phổ biến như thế nào? Ảnh minh họa: Internet Khoảng 40% trẻ 3 tuổi làm ướt giường trong đêm. Các chuyên gia hoàn toàn không hiểu tại sao một đứa trẻ tiếp tục làm ướt giường và một đứa trẻ khác thì không. Nó có thể là một vấn đề của sự phát triển. Đôi khi bàng quang của trẻ không đủ phát triển để dự trữ nước tiểu trong cả đêm. Đôi khi trẻ chưa thành thạo khả năng nhận biết khi nào bàng quang đầy, tự thức dậy và đi vệ sinh.

Đôi khi một đứa trẻ đã "khô" vào ban đêm sẽ lại bắt đầu làm ướt giường. Điều này có thể do căng thẳng gia đình hoặc các vấn đề ở trường gây ra. Khi hệ thống cơ quan của trẻ trưởng thành, chúng ít có khả năng bị ướt vào ban đêm. Đến những năm thiếu niên, hoặc sớm hơn, hầu như tất cả những đứa trẻ làm ướt giường sẽ ít gặp lại tình trạng này và vấn đề chỉ còn với một phần trăm hoặc ít hơn.

Phạm vi rất rộng liên quan đến chứng đái dầm. Thông thường, một đứa trẻ được chỉ đi vệ sinh trong độ tuổi từ 2 đến 4. Nhưng một số sẽ không thể giữ khô qua đêm cho đến khi chúng lớn hơn. Đến 5 hoặc 6 tuổi, 85% trẻ có thể giữ khô ráo, nhưng một số trẻ thỉnh thoảng vẫn làm ướt giường cho đến khi 10 hoặc 12 tuổi.

Hầu hết trẻ em ở độ tuổi đi học làm ướt giường vào ban đêm được các bác sĩ gọi là "đái dầm nguyên phát". Bé chưa bao giờ kiểm soát bàng quang vào ban đêm. Tiền sử gia đình cũng đóng một vai trò trong việc tiểu tiện không kiểm soát ở trẻ em. Nếu bạn làm ướt giường khi còn nhỏ, đừng ngạc nhiên khi con bạn cũng vậy.

Khi nào chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ nhi khoa về chứng đái dầm? Ảnh minh họa: Internet Tất nhiên, hãy nhắc đến chủ đề này bất cứ lúc nào bạn lo lắng về chứng đái dầm. Nếu con của bạn đã được lau khô và sau đó bắt đầu làm ướt giường, hãy nói với bác sĩ nhi khoa của bạn ngay lập tức. Bác sĩ của con bạn có thể đánh giá con bạn để chắc chắn rằng vấn đề không liên quan đến căng thẳng hoặc do tình trạng bệnh lý tiềm ẩn. Khả năng đó là nhỏ. Chỉ 1% trong số tất cả các vấn đề về chứng đái dầm có nguồn gốc từ bệnh tiểu đường, nhiễm trùng, bất thường của bàng quang hoặc thận hoặc một tình trạng bệnh lý khác. Nếu con bạn có bất kỳ triệu chứng bất thường nào như nóng rát khi đi tiểu hoặc đi tiểu ra máu, hãy nói chuyện với bác sĩ ngay lập tức. Ảnh minh họa: Internet