Cứ vô tư cho bé ăn thứ này bảo sao con mãi thấp lùn, uống bao nhiêu canxi cũng vô dụng

Nhiều mẹ cứ nghĩ, cho con uống canxi là yên tâm bé đủ cứng cáp, xương chắc khỏe và lớn nhanh. Nhưng nếu không chú ý cho con ăn cả những thứ này thì việc nạp canxi sẽ trở thành công cốc đấy nhé.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ nước cốt xương hầm rất bổ dưỡng, giàu canxi nên cho con ăn nhiều món này sẽ rất tốt. Nhưng mẹ có biết không việc ninh hầm xương không làm canxi tan trong nước, lượng chất béo còn tăng lên, kìm hãm sự hấp thu và chuyển hóa canxi. Chỉ nấu cháo cho con bằng nước ninh xương sẽ khiến con thấp bé nhẹ cân do lượng canxi cung cấp cho bé không đủ.

Ảnh minh họa.

2. Đồ hộp, xúc xích

Một số loại thực phẩm không lành mạnh như: súp đóng hộp, tôm đông lạnh, xúc xích, bánh quy... thường có lượng Natri cao để bảo quản thức ăn.

Ăn quá nhiều Natri có thể cản trở quá trình hấp thụ canxi, khiến lượng canxi tổng thể bị sụt giảm. Vì vậy, mẹ nên tránh chúng ra nhé.

3. Thực phẩm quá mặn

Đây là lý do tại sao, khi bé ăn dặm các bác sĩ thường khuyên nên cho bé ăn nhạt. Bởi thức ăn nhiều muối sẽ khiến tăng thải canxi qua đường nước tiểu. Canxi bị hút cạn sẽ khiến xương bé không phát triển, chưa kể việc ăn mặn quá sớm còn ảnh hưởng đến thận. Việc ăn quá mặn cũng khiến con dễ bị tăng huyết áp, mắc bệnh thận, bệnh tim...

4.Thực phẩm chứa nhiều protein

Nếu mẹ cho bé ăn nhiều thịt (như thịt bò, thịt lợn, thịt ngan...) và các thực phẩm giàu protein khác thì cần phải tăng thêm canxi nhé. Bởi một bữa ăn nhiều đạm sẽ khiến gia tăng bài tiết canxi.

5. Đồ uống đóng chai

Trong đồ uống đóng chai có nhiều hàm lượng phospho sẽ cản trở sự hấp thụ canxi. Phospho cũng có nhiều trong đồ uống có ga, khoai tây, tỏi, hoa quả sấy khô,...

6. Thực phẩm chiên rán

Việc ăn quá nhiều thức ăn chiên rán nhiều dầu mỡ sẽ khiến canxi không được hấp thu. Ngoài ra, đồ ăn chiên rán cũng không hề tốt với trẻ nhỏ bởi chúng sẽ khiến cho trẻ dễ rơi vào tình trạng béo phì thừa cân, ảnh hưởng tới quá trình phát triển chiều cao tối đa.