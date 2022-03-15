Con nhanh nhạy luôn là mơ ước của tất cả phụ huynh và ước mơ ấy sẽ thật dễ dàng thành hiện thực khi ba mẹ chú ý những mẹo phát triển tư duy phản biện siêu hay này dành cho con

Tư duy phản biện xảy ra khi trẻ em dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện có, cũng như các kỹ năng giải quyết vấn đề của chúng, để làm những việc như:

Ngôn ngữ và tư duy phản biện cùng nhau phát triển và nuôi dưỡng sự phát triển của nhau. Khi trẻ tham gia vào tư duy phản biện, kỹ năng ngôn ngữ của trẻ sẽ mở rộng vì chúng được khuyến khích phát triển và sử dụng ngôn ngữ phức tạp hơn với các từ như "bởi vì", các cụm từ có "nếu" và "thì" cũng như các thì động từ khác nhau. Ngược lại, khi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ tiến bộ, khả năng tư duy phản biện của trẻ cũng phát triển theo.

Trình độ học vấn

Để thực sự hiểu ý nghĩa của một cuốn sách, trẻ em phải có khả năng làm nhiều việc hơn là nhận biết và phát âm các chữ cái và từ. Con cũng phải "đọc thêm" để tìm ra những điều không thực sự được nêu trong sách. Để làm được điều này, họ phải sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện như giải quyết vấn đề, dự đoán và giải thích. Khuyến khích kiểu suy nghĩ này sớm trong cuộc sống của trẻ sẽ chuẩn bị cho trẻ hiểu những cuốn sách mà trẻ sẽ tự đọc sau này.

Tư duy phản biện là một kỹ năng cơ bản để thành công cả về ngôn ngữ và khả năng đọc viết. (Hình ảnh: Chernetskaya, Dreamstime)

Nhà tâm lý học nổi tiếng Amanda Pickerill chia sẻ : "Không suy nghĩ cẩn thận và nghiêm túc có thể dẫn đến thông tin bị hiểu sai, thông tin được duyệt sai có thể dẫn đến các vấn đề trong trường học, công việc và các mối quan hệ. Kỹ năng tư duy phê phán có lợi khi giải quyết một vấn đề toán học, trong việc so sánh và đối chiếu các sự vật và khi lập luận của con trẻ".

Tư duy phản biện phát triển khi nào và như thế nào?

Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em bắt đầu suy nghĩ chín chắn khi còn rất nhỏ. Những kỹ năng này phát triển trong các cuộc trò chuyện tự nhiên, qua lại của trẻ với những người lớn quan trọng trong cuộc sống của chúng.

Ngay sau khi trẻ có thể nói thành câu, chúng đã sẵn sàng để cha mẹ, người chăm sóc hoặc nhà giáo dục nuôi dưỡng các kỹ năng tư duy phản biện sẽ chuẩn bị cho chúng thành công ở trường. Cho dù bạn đang đọc sách hay đi dạo trong công viên, bất kỳ lúc nào cũng là thời điểm tuyệt vời để xây dựng tư duy phản biện cho con.

Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em bắt đầu suy nghĩ chín chắn khi còn rất nhỏ. (Hình ảnh: Thomas Holt, Dreamstime)

Cách dạy con bạn kỹ năng tư duy phản biện

Dạy học thông qua chơi trò chơi

Có rất ít trẻ em không thích chơi game. Đây có thể là trò chơi trong nhà hoặc ngoài trời. Cha mẹ có thể chơi trò chơi với con cái của mình và dạy chúng các sắc thái của tư duy phản biện trong khi chơi. Điều này giúp trẻ dễ dàng tiếp thu bài giảng.

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Tiến sĩ Pickerill nói: "Bạn sẽ thấy suy nghĩ của con bạn sẽ ở mức độ cụ thể hơn trong những năm đầu tiên và khi chúng lớn lên, nó sẽ trở nên trừu tượng hơn. Chơi cùng bạn cũng hữu ích trong việc phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, nhưng cha mẹ cần sẵn sàng hỗ trợ khi xung đột nảy sinh hoặc khi trò đùa cợt trở nên tồi tệ hơn ". Hãy cho chúng những trò chơi đòi hỏi sự sử dụng của não bộ nhiều hơn là những vận động cơ thể.

Câu hỏi khuyến khích

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Cha mẹ nên khuyến khích con cái đặt câu hỏi. Trẻ em nên được khuyến khích đặt câu hỏi về những điều chúng không hiểu một cách dễ dàng. Sau đó, những vấn đề này nên được giải thích một cách dễ hiểu và hợp lý. Mặc dù một số trẻ em có xu hướng đặt nhiều câu hỏi và cha mẹ có thể thấy điều đó quá đáng, nhưng việc ngăn chặn các câu hỏi cũng không phải là một ý kiến ​​hay.

Khuyến khích con giải quyết vấn đề

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Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy còn quá sớm để trẻ bắt đầu giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe tâm thần trẻ em cho rằng trẻ em nên được khuyến khích giải quyết vấn đề một cách độc lập trừ khi nó rất tẻ nhạt. Sau đó, khi con cố gắng giải quyết điều gì đó mà không cần sự trợ giúp của người khác, con sẽ học được điều gì hiệu quả và điều gì không. Ngoài ra, trẻ sẽ học được cách đối mặt với mọi việc và phân tích mọi thứ một cách logic.

Trao trách nhiệm cho con

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Thay vì nuông chiều con cái, hãy dạy chúng cách chịu trách nhiệm, vì nó giúp tăng cường kỹ năng tư duy phản biện. Đó có thể là những công việc như yêu cầu con chăm sóc thú cưng, chăm sóc khu vườn nhỏ hoặc giữ phòng của con gọn gàng. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng phân tích của con trẻ.

Không có một công thức duy nhất và cố định nào để nâng cao kỹ năng tư duy phản biện của con bạn. Tuy nhiên, đó là một quá trình mất nhiều thời gian, vì vậy việc bắt đầu sớm trong cuộc sống sẽ có lợi cho con bạn.

Theo Nspirement