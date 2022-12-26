Con còi cọc, thiếu chất: Ba mẹ cần biết sớm yêu cầu dinh dưỡng lý tưởng mà trẻ cần này

Đây là những gì chuyên gia nói

Trẻ thường xuyên có những thay đổi trong khẩu vị ăn uống là điều bình thường. Hầu hết thời gian, không cần quan tâm đến những sửa đổi này. Đôi khi con bạn có thể ăn nhiều hơn bình thường và đôi khi ít hơn nhiều so với khẩu phần thông thường.

“Đưa thực phẩm bổ dưỡng vào chế độ ăn của con bạn có thể là một thách thức, nhưng bạn có thể cung cấp nhiều loại thực phẩm từ các nhóm thực phẩm được đề cập dưới đây và hiểu con bạn thích gì từ mỗi nhóm thực phẩm này và do đó đảm bảo con bạn ăn những gì trẻ thích. Qua đó con cũng nhận được dinh dưỡng cần thiết,” ông nói thêm.

Tiến sĩ Amit Gupta, Chuyên gia tư vấn cấp cao về Nhi khoa và Sơ sinh, Bệnh viện Motherhood, Noida cho biết: “Không nên gây áp lực cho trẻ hoặc sử dụng đồ ăn như một phần thưởng vì làm như vậy sẽ dạy trẻ không chú ý đến cảm giác thèm ăn của mình. Điều bạn có thể đảm bảo là cung cấp những bữa ăn lành mạnh và bổ dưỡng để thức ăn trẻ ăn bất kể khẩu phần khác nhau đều tốt cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ.”

​Cố gắng đưa những thực phẩm này vào chế độ ăn của con bạn

Ngũ cốc: Bạn có thể bao gồm nhiều loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt hoặc gạo hoang, bột yến mạch, bỏng ngô, hạt quinoa, bánh mì nguyên cám hoặc bột yến mạch để đảm bảo chúng nhận đủ chất xơ.

Protein: Thịt nạc, trứng, hải sản, các loại hạt không ướp muối, đậu, đậu Hà Lan và các sản phẩm từ đậu nành là một số lựa chọn protein lành mạnh để đảm bảo con bạn nhận đủ protein từ chế độ ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Rau: Bắt con bạn ăn rau có thể là một thử thách. Bạn có thể thêm một số loại rau yêu thích của con vào thức ăn con thích. Bao gồm các loại rau có màu sắc khác nhau, điều này cũng sẽ làm cho món ăn trông thú vị ngoài việc bổ dưỡng.

Trái cây: Đảm bảo con bạn ăn nhiều loại trái cây tươi hoặc khô. Bạn có thể thay thế đồ ăn nhẹ không lành mạnh và nhiều đường bằng một bát trái cây tươi.

Sữa: Khuyến khích con bạn tiêu thụ các sản phẩm từ sữa như sữa và sữa chua. Bạn cũng có thể bao gồm đồ uống đậu nành tăng cường.

​Thực phẩm cần hạn chế trong chế độ ăn của con bạn

Một số thực phẩm trong khẩu phần ăn của trẻ không thực sự cần thiết. Chúng thường chứa nhiều calo, chất béo bão hòa, đường bổ sung hoặc muối. Bạn nên hạn chế những thực phẩm này trong chế độ ăn hàng ngày của trẻ, mặc dù thỉnh thoảng tiêu thụ một lượng nhỏ thực phẩm như vậy cũng có thể chấp nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Loại thực phẩm cần hạn chế bao gồm:

Kem, kẹo, bánh ngọt, sô cô la mua tại cửa hàng

Xúc xích và thịt chế biến

Bánh mì kẹp thịt, pizza và đồ chiên

Đồ ăn nhẹ béo và/hoặc mặn, chẳng hạn như khoai tây chiên giòn

Nước giải khát và đồ uống có ga có thêm đường

Ngoài các loại thực phẩm nên đưa vào và tránh, có một số thói quen ăn uống lành mạnh mà bạn có thể khắc sâu vào con mình để đảm bảo rằng con bạn không chỉ ăn một chế độ ăn uống cân bằng mà còn chú ý đến thực phẩm chúng ăn.

Điểm để thúc đẩy thực hành ăn uống lành mạnh

Ảnh minh họa: Internet

Làm cho con bạn hiểu cách thực phẩm được trồng và bằng ngôn ngữ đơn giản cách nó cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta.

Cho phép con bạn hỗ trợ chuẩn bị thức ăn và mua sắm.

Ngồi ăn cùng nhau như một gia đình và tránh sử dụng màn hình điện thoại hay ti vi.

Làm cho việc ăn uống lành mạnh trở nên thú vị bằng cách cắt trái cây hoặc bánh mì thành những hình ngộ nghĩnh.

Thử làm công thức nấu ăn mới.

Tránh thưởng đồ ăn vặt cho trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Thấm nhuần thói quen ăn uống lành mạnh và đảm bảo con bạn có một chế độ ăn uống lành mạnh có thể mất một thời gian vì mọi đứa trẻ có thể không ăn cùng một loại thức ăn. Hãy kiên nhẫn với con bạn và chính bạn trong khi bạn thực hiện những thay đổi cần thiết trong chế độ ăn uống của chúng.

Theo Times of India