Có những nét tướng này nhất định trẻ sẽ có tài, lớn lên không làm quan to cũng là sếp lớn được nhiều người kính nể

Đôi tai là đại diện cho phúc đức của một người, nhìn đôi tai có thể biết trẻ có tương lai tốt đẹp hay không.

Trẻ có đôi tai cứng, nhiều gân sẽ là người cứng đầu, rất ngang ngược, khó dạy bảo. Tuy nhiên lại được nhiều người yêu mến và tôn trọng bởi chúng sống rất phúc hậu. Sự linh hoạt giúp con dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Đây là người có tài bởi trẻ tự biết chọn con đường đi đúng đắn nhất cho mình mà không cần phải nhờ đến sự hướng dẫn của bất kỳ ai vì những hiểu biết của bố mẹ dù sao cũng có phần bị giới hạn.

Nếu trẻ có đôi tai mềm mại sẽ là người hiểu chuyện, ngoan, nhanh nhạt, tư duy độc đáo, hoạt ngôn và nhạy bén. Trẻ sẽ có sức khỏe tốt, ít khi làm chia mẹ buồn phiền từ nhỏ đến lớn. Đây là người có tài, không chỉ có một cuộc đời an yên, thuận lợi mà còn mang lại may mắn cho gia đình, giúp bố mẹ ăn nên làm ra, cuộc sống khá giả.Cơ hội thành danh rất cao, cùng tài năng khiến con giàu sang phú quý. Thế nhưng sự hiếu thảo, lương thiện và yêu thương gia đình vẫn được con quan tâm, coi trọng, biết kính trên, nhường dưới không bao giờ khinh thường ai.

Ảnh minh họa

2. Bé có chỉ tay hình chữ Xuyên

Nói về tướng bàn tay chữ Xuyên (川), người ta vẫn kháo nhau rằng đó là tướng bàn tay không tốt, nhất là với đàn ông, bởi người này đường tình sẽ không được thuận lợi cho lắm.

Bé mà lòng bàn tay có đường vân như vậy thường khá khô khan, ngây ngô trong chuyện tình cảm, không biết cách ứng phó trong những chuyện liên quan đến tình cảm. Vì lẽ đó mà đàn ông có nét tướng này khó có được chuyện tình duyên hay hôn nhân ổn định.

Song nói về tài lộc thì đây lại là tướng tay phát tài phát lộc số 1. Nói như vậy là bởi đàn ông có tướng bàn tay chữ Xuyên là người làm việc rất giỏi, quyết đoán mạnh mẽ, có cái nhìn xa trông rộng, tinh tường mọi sự trên đời.

Chẳng cần sự hỗ trợ của bất cứ ai, họ có thể tự chọn được cách làm việc phù hợp nhất với mình, đồng thời luôn giữ được trạng thái làm việc tốt nhất. Cũng nhờ điều đó nên con đường công danh của người này vô cùng rộng mở, hanh thông, tiền bạc thì chẳng phải bàn bởi tài vận không ngừng tăng tiến, tài lộc đầy nhà.

Ảnh minh họa

3. Đôi mắt có thần

Có câu nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, muốn đánh giá một đứa trẻ thông minh hay không thì trước hết phải nhìn vào đôi mắt của trẻ. Nếu đôi mắt của một đứa trẻ luôn sáng, linh hoạt, có hồn thì khả năng trẻ thông minh hơn so với những đứa trẻ khác.

Biểu hiện cụ thể của một đứa trẻ thông minh là ánh mắt thích dõi theo cha mẹ, người thân, đôi mắt có phản ứng với những giọng nói và thay đổi tinh tế xung quanh. Điều này cũng cho thấy trẻ có thể học hỏi qua cách quan sát môi trường xung quanh và phán đoán qua những gì trẻ nhìn thấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.