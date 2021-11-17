Cô gái người Nhật 23 tuổi vẫn tắm cùng bố và anh trai khiến người xem dậy sóng

Có thể đối với những người trong cuộc, họ cho rằng việc làm này vô cùng bình thường. Thế nhưng, trong quá trình phát triển của một đứa trẻ, chúng cần có những ranh giới nhất định về giới tính do bố mẹ hướng dẫn, vạch định.

Chia sẻ thẳng thắn của cô gái người Nhật Bản Kitami Naomi tuy đã 23 tuổi đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, cô dù đã trưởng thành, sở hữu thân hình gợi cảm của một người phụ nữ nhưng cô vẫn giữ thói quen tắm cùng bố và anh trai. Dân mạng đều tỏ ra không đồng tình về cách giáo dục của gia đình cô.

Vào năm 2019, cô gái này thậm chí còn vui vẻ thừa nhận và cho rằng đây là hành động vừa thú vị vừa tiết kiệm đối với gia đình cô trên sóng truyền hình.

Gia đình họ còn đồng ý với việc cho ghi hình cảnh tắm chung.

Dù nhiều bạn bè cho rằng đó là một sự kì quặc nhưng cô nàng vẫn thấy điều đó hết sức bình thường và vẫn để nó tiếp diễn hàng ngày.

Có vẻ như ở Nhật Bản, quan điểm giáo dục của họ rất khác biệt khi không chỉ nhà Kitami Naomi mà gia đình người mẫu Ayaka Miyoshi khi đó 23 tuổi cũng thừa nhận hai bố con họ vẫn tắm chung cho tới khi cô 20 tuổi. Cô gái này cho biết giữa mình và bố có mối quan hệ rất tình cảm với nhau trên một chương trình trên đài NTV của Nhật.

Có thể nói cách giáo dục của 2 gia đình này đã nhận về nhiều ý kiến phản bác, cho rằng bố không nên gần gũi con gái trong quá trình dậy thì.

Ở giai đoạn này, con gái bắt đầu có ý thức tình dục rõ ràng hơn. Vì thế, trong giai đoạn này, con gái nên tránh gần gũi với bố để không phát triển một dạng tình cảm phức hợp không-thể-gọi-tên. Cả hai nên chú ý tới hành động và lời nói của mình.

Đối với các ông bố, trong giai đoạn này, họ nên đóng vai trò động viên, khích lệ con cũng như làm một tấm gương tốt cho con noi theo. Trẻ trong giai đoạn này cũng dễ "lạc lối" bởi những cám dỗ của tuổi mới lớn, vì thế vai trò định hướng của bố mẹ rất quan trọng.

"Bẫy" định luật đồng hồ khi giáo dục con trẻ Phương pháp dạy dỗ khác nhau nên trong quá trình giáo dục trẻ nhỏ sẽ xuất hiện không ít những bất đồng, lúc này cha mẹ đã rơi vào “cái bẫy” của “Định luật đồng hồ”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-nguoi-nhat-23-tuoi-van-tam-cung-bo-va-anh-trai-khien-nguoi-xem-day-song-437019.html