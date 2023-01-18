Có con sinh vào đúng 1 trong 6 ngày âm lịch này, cha mẹ yên tâm với tương lai rộng mở, cuộc sống dư dả của con sau này

Nuôi dạy con 18/01/2023 16:31

Những em bé sinh vào 1 trong 6 ngày Âm lịch sẽ giúp cha mẹ gặp được nhiều niềm vui, may mắn trong suốt cuộc đời.

Ngày mùng 2 và mùng 7

Theo tử vi, trẻ sinh vào ngày mùng 2 và mùng 7 Âm lịch được ví như sao Mộc Đức của cha mẹ. Các bé thường được trời ban phúc khí từ lúc lọt lòng. Vì vậy, khi lớn lên, trẻ thường khỏe mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, ít ốm đau, bệnh tật. Có được con sinh ngày này, tài vận của gia đình không ngừng tăng lên.

Nhờ phúc khí mà con mang về, cha mẹ có con sinh vào ngày này làm ăn càng phát đạt. Từ nhỏ, trẻ đã bộc lộ trí tuệ hơn người. Bé luôn là con ngoan, trò giỏi, thành tích học tập luôn đứng đầu. Khi lớn lên, họ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Trẻ sinh ngày này là người con hiếu nghĩa với cha mẹ, chan hoà với gia đình, bạn bè nên được nhiều người yêu quý.

Có con sinh vào đúng 1 trong 6 ngày âm lịch này, cha mẹ yên tâm với tương lai rộng mở, cuộc sống dư dả của con sau này - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Ngày 10, 27 âm lịch

Trong tử vi, hai ngày 10 và 27 được xem là ngày giàu có, phú quý. Nếu ai sinh vào đúng hai ngày này xác định tài lộc sẽ vững bền. Cộng thêm nữa, tính cách của những người này lại rất khiêm tốn, thẳng thắn. Mỗi khi làm việc gì họ đều suy nghĩ rất rõ rằng, và không muốn có bất cứ sai sót nào. Trong công việc, những người sinh vào hai ngày này được cho là thiên tài và có sáng kiến vô cùng độc đáo. 

Thông thường từ sau 30 tuổi, sự nghiệp, tình duyên tài vận mọi thứ mới thật sự ổn định, cuộc sống của họ gần như chuyển biến rõ rệt sau khi bước qua tuổi 30. Nhờ những ưu điểm của mình mà những người sinh vào 2 ngày âm lịch này đều tích lũy được tài lộc đáng ngưỡng mộ, cuộc sống về già không lo thiếu thốn mà cứ thế hưởng thụ.

Có con sinh vào đúng 1 trong 6 ngày âm lịch này, cha mẹ yên tâm với tương lai rộng mở, cuộc sống dư dả của con sau này - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngày mùng 3 và 15 Âm lịch

Xem bói ngày sinh cho thấy, trẻ sinh vào ngày mùng 3 và 15 Âm lịch, đặc biệt là người tuổi Thìn từ nhỏ đã tự tin, nhanh nhẹn, có khả năng tự chủ mạnh mẽ.

Trong nhiều tình huống, ngay từ nhỏ, trẻ đã tỏ ra vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Trẻ rất chủ động, tích cực giải quyết vấn đề chứ không lo sợ, ỷ lại.

ười sinh vào ngày Âm lịch này dẫu giỏi giang vẫn khiêm nhường. Họ thường nỗ lực thầm lặng để vượt qua người khác. Với sự chăm chỉ, kiên trì, họ có cơ hội thành công trong tương lai, làm rạng danh dòng họ.

Trẻ sinh vào ngày Âm lịch này được sao may mắn chiếu mệnh, vận khí vượng trong suốt cuộc đời. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, họ còn có hôn nhân hạnh phúc, khiến cha mẹ tự hào.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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