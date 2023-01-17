Có con sinh vào 3 giờ này, bé học hành giỏi giang, lớn công danh thành đạt, cha mẹ tha hồ nở mày nở mặt

Theo tử vi , những đứa trẻ sinh vào giờ Mão thường được ví như “thần may mắn” của gia đình. Ngay khi ra đời, trẻ sinh giờ này đã mang về vượng khí cho bố mẹ, giúp gia đình đón tài hứng lộc. Bên cạnh đó, những em bé này khi còn nhỏ thường rất ngoãn ngoãn, không mấy khi quấy khóc khiến ông bà, bố mẹ phải vất vả.

Khi đi làm, trẻ sinh giờ này cũng được lòng đồng nghiệp, cấp trên nhờ tính cách nhanh nhẹn, tài giỏi và luôn nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Giờ sinh tốt cũng giúp trẻ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi gặp phải khó khăn, họ đều được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình. Nhờ vậy mà cơ hội tăng lương thăng chức dễ như trở bàn tay. Chuyện thành đạt trong công việc, làm bố mẹ mở mày mở mặt chỉ là chuyện sớm muộn.

Thời đi học, trẻ cũng khiến gia đình tự hào nhờ sự thông minh, chăm học và luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Đặc biệt, trẻ sinh giờ này rất tự giác, không cần bố mẹ nhắc nhở hay giúp đỡ mà vẫn làm đủ bài tập được giao.

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Trẻ sinh giờ Tý (23h00 - 01h00)

Bé sinh vào giờ Tý có dung mạo khôi ngô tuấn tú hơn người, được hưởng phúc lộc dồi dào từ bố mẹ. Từ nhỏ đã thông minh, nhanh nhẹn, hay nói, là niềm vui cho cả gia đình.

Về tính cách, bé tương đối ngoan ngoãn, sau này đứa trẻ sẽ có thành tựu lớn nếu tuổi của bé hợp với tuổi của bố mẹ.

Sau này lớn lên, người sinh giờ Tý là mẫu người coi trọng năng lực và chất lượng cuộc sống. Thường thích phấn đấu để thăng tiến trong sự nghiệp, có xu hướng tìm những người giỏi để kết bạn và học hỏi.

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Trẻ sinh vào giờ Dậu (17: 00-19:00)

Theo tử vi, trẻ sinh vào khung giờ Dậu Âm lịch thường mang số mệnh phú quý. Họ được ví như một cổ phiếu tiềm năng, trải qua thời gian càng tăng giá.

Trẻ sinh vào khung giờ này thường tài năng, hiểu biết. Dù là bé trai hay bé gái đều thông minh, nhanh nhẹn.

ọ biết đối nhân xử thế, sống hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tối với anh chị em trong gia đình. Dù tài năng hơn người, họ cũng không kiêu ngạo, không nản lòng trước mỗi khó khăn.

Cũng bởi vậy mà đến tuổi trưởng thành, trẻ sinh khung giờ Âm lịch này thường thành đạt trong công việc, trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.