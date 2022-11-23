Chuyên gia nhận định trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo có vốn từ vựng tốt sẽ học hỏi nhạy bén hơn về sau này

Một nghiên cứu trên gần 900 trẻ 4 tuổi cho thấy những trẻ có vốn từ vựng lớn hơn sẽ tương tác hơn với giáo viên và những đứa trẻ khác khi chúng bắt đầu đi học.

Một nghiên cứu cho thấy việc dạy thêm cho trẻ một vài từ có thể giúp chúng tạo dựng thành công trong học tập suốt đời cho các bé.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra khả năng của những đứa trẻ vào mùa thu và sau đó kiểm tra chúng khi chúng bắt đầu đi học vào mùa xuân năm sau.

Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện của họ cho thấy những khác biệt dù là nhỏ nhất trong những năm đầu đời của một đứa trẻ cũng có thể có tác động lớn đến cơ hội thành công trong học tập của chúng như thế nào về sau này.

Họ cũng hy vọng những phát hiện này sẽ giúp giáo viên xác định những đứa trẻ có vốn từ vựng "eo hẹp" hơn khi chúng bắt đầu đi học để hỗ trợ nhiều hơn cho việc học của các em.

Ảnh minh họa: Internet

Các tác giả nghiên cứu cũng lưu ý rằng những đứa trẻ đã học cách kiểm soát hành vi bốc đồng trước khi bắt đầu đi học cũng hoạt động tốt hơn trong lớp học.

Tác giả chính của nghiên cứu là Qingqing Yang, một chuyên gia giáo dục tại Đại học Bang Ohio, Hoa Kỳ, cho biết kết quả của nhóm đã chứng minh tác động của việc thiết lập liên hệ giữa trẻ nhỏ đối với thành công trong lớp học.

Bà chia sẻ: "Nghiên cứu này đã chứng minh rằng mức độ kỹ năng từ vựng và khả năng kiểm soát ức chế mà trẻ thể hiện vào mùa thu của những năm mầm non có ý nghĩa quan trọng đối với sự tham gia vào lớp học của chúng theo những cách khác nhau. Trẻ em có khả năng kiểm soát ức chế và kỹ năng từ vựng thấp hơn dường như có nguy cơ thể hiện các loại hành vi "không hấp dẫn" khác nhau."

Bà cho biết thêm, những phát hiện được công bố trên tạp chí Giáo dục sớm và Phát triển (Early Education and Development) có ý nghĩa không chỉ đối với phụ huynh mà còn đối với giáo viên.

Các mốc phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ ba đến bốn tuổi

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), một đứa trẻ ba tuổi sẽ có thể:

Ảnh minh họa: Internet

Đặt những câu hỏi như "mẹ / bố ở đâu ?"

Có thể xác định các hành động được mô tả trong hình ảnh, chẳng hạn như "đang chạy"

Nói tên của mình khi được hỏi

Nói đủ tốt để người khác hiểu trong hầu hết thời gian

Đối với một đứa trẻ bốn tuổi, CDC nói rằng chúng sẽ có thể:

Nói thành câu có bốn từ trở lên

Có thể nói lời bài hát, câu chuyện hoặc giai điệu trẻ thơ

Nói về ít nhất một điều đã xảy ra trong ngày của mình, chẳng hạn như "Con đã chơi một trò chơi"

Trả lời những câu hỏi đơn giản như "Áo khoác dùng để làm gì?"

Chuyên gia nói: "Điều này cho thấy rằng giáo viên cần phải có khả năng nhận ra ai có thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự tham gia tiêu cực hơn. Với lượng lớn thời gian mà trẻ em dành trong lớp học, những phát hiện này có ý nghĩa trong việc tối ưu hóa vốn từ vựng của trẻ em và phát triển khả năng kiểm soát ức chế của trẻ."

Ảnh minh họa: Internet

Mẫu giáo, được gọi là nhà trẻ ở Anh, là những năm giáo dục không chính thức trước khi trẻ bắt đầu đi học tiểu học.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 895 trẻ em mẫu giáo, những trẻ được phân chia gần như đồng đều về giới tính từ 8 bang khác nhau của Hoa Kỳ.

Khả năng từ vựng của trẻ được kiểm tra vào mùa thu bởi những người đánh giá bằng cách yêu cầu chúng gọi tên các đối tượng trong tranh.

Khả năng tập trung vào một nhiệm vụ của chúng được đánh giá thông qua một "bài kiểm tra bút chì". Sau đó, vào mùa xuân khi những đứa trẻ bắt đầu đi học tiểu học, các nhà nghiên cứu đã quan sát từng đứa trẻ trong một giờ để xem chúng thể hiện tốt như thế nào ở trường.

Họ cho điểm các em về kỹ năng giao tiếp và xã hội cũng như khả năng duy trì công việc. Hành vi tiêu cực, chẳng hạn như xung đột với giáo viên và bạn cùng lớp hoặc không tuân theo hướng dẫn đã bị cho điểm tiêu cực.

Họ nhận thấy những đứa trẻ có thành tích tốt hơn trong các bài kiểm tra từ vựng và trọng tâm trước đó có tương tác tốt hơn với giáo viên và bạn bè của chúng cũng như tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ trong lớp của chúng.

Nghiên cứu đã kiểm tra trẻ em bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha tùy thuộc vào ngôn ngữ đó là ngôn ngữ chính.

Ở Mỹ, trẻ mẫu giáo là trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Trong khi ở Anh, trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo thường ở độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi trước khi chúng bắt đầu đi học.

Theo Dailymail