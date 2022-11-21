Cho trẻ em ăn chay và thuần chay, liệu ý tưởng này có "đột phá" nào về dinh dưỡng cho con yêu không?

Nuôi dạy con 21/11/2022 06:28

Chế độ ăn chay và thuần chay có kế hoạch tốt có thể có lợi cho sức khỏe và thích hợp cho tất cả các giai đoạn của vòng đời, kể cả đối với trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi.

Cho trẻ em ăn chay và thuần chay, liệu ý tưởng này có 'đột phá' nào về dinh dưỡng cho con yêu không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian và sự chú ý là cần thiết để giúp trẻ nhỏ dù ăn chay hay không nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường.

Trong sáu tháng đầu, sữa mẹ được khuyến khích là nguồn dinh dưỡng chính. Nếu không thể cho con bú hoặc ngừng cho con bú, hãy sử dụng sữa công thức có bổ sung sắt cho trẻ sơ sinh. Sữa bò, sữa đậu nành, sữa gạo và sữa công thức tự chế không thích hợp cho trẻ trong năm đầu tiên vì chúng có tỷ lệ protein, chất béo và carbohydrate không phù hợp. Chúng cũng thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe, tăng trưởng và phát triển. Đồ uống có đường và đồ uống có chất tạo ngọt ít calo cũng nên tránh.

Vì sữa mẹ là một nguồn giàu chất dinh dưỡng nên các bà mẹ ăn chay trường có thể muốn cho con bú trong hơn một năm. Sau 12 tháng, nếu cai sữa cho con bằng cách bổ sung sữa đậu nành cho bé, hãy chọn loại có đầy đủ chất béo và được tăng cường canxi, vitamin B12 và D. Nếu trẻ ăn chay được cai sữa mẹ trước 12 tháng, nên cho trẻ uống sữa công thức bổ sung sắt cho đến khi chúng được 1 tuổi.

Thức ăn đặc phù hợp với lứa tuổi có thể được cho trẻ ăn chay giống như đối với trẻ không ăn chay khi trẻ đã sẵn sàng về mặt phát triển, tức là khoảng bốn đến sáu tháng tuổi.

Các chất dinh dưỡng cần được chú ý đặc biệt

Khi cho trẻ ăn chay hoặc thuần chay, hãy chú ý bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng sau:

Vitamin B12

Cho trẻ em ăn chay và thuần chay, liệu ý tưởng này có 'đột phá' nào về dinh dưỡng cho con yêu không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người ăn chay có thể nhận được B12 từ sữa và các thực phẩm từ sữa, trứng và các thực phẩm tăng cường như đồ uống từ đậu nành, một số loại ngũ cốc và các sản phẩm thay thế thịt. Những người ăn chay trường, cả bà mẹ đang cho con bú và trẻ em, đều cần một nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào và có thể cần bổ sung thêm các nguồn bổ sung vitamin này.

Vitamin D

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị tất cả trẻ sơ sinh bú sữa mẹ nhận được 400 IU vitamin D bổ sung mỗi ngày bắt đầu ngay sau khi sinh. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi con bạn tiêu thụ cùng một lượng vitamin D từ sữa tăng cường: ít nhất một lít mỗi ngày sữa bò nguyên chất hoặc sữa đậu nành nguyên chất béo. Tuy nhiên, không nên cho trẻ uống những loại sữa này trước 12 tháng tuổi.

Canxi

Cho trẻ em ăn chay và thuần chay, liệu ý tưởng này có 'đột phá' nào về dinh dưỡng cho con yêu không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bú sữa mẹ và bú sữa công thức, cũng như trẻ mới biết đi tiêu thụ sữa và thực phẩm từ sữa, thường được bổ sung nhiều canxi từ các loại thực phẩm bao gồm sữa chua và pho mát. Đối với trẻ mới biết đi ăn chay trường, thực phẩm và đồ uống tăng cường canxi hoặc thực phẩm bổ sung có thể là cần thiết. 

Sắt

Cho trẻ em ăn chay và thuần chay, liệu ý tưởng này có 'đột phá' nào về dinh dưỡng cho con yêu không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng sắt trong sữa mẹ thấp, ngay cả khi mẹ ăn uống đầy đủ. Trẻ sinh đủ tháng được cung cấp đủ chất sắt từ 4 đến 6 tháng. Sau độ tuổi này, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ cần một nguồn bên ngoài, vì vậy hãy hỏi bác sĩ nhi khoa về việc bổ sung sắt cho đến khi thêm thức ăn đặc cho trẻ. Sau đó, bổ sung các nguồn cung cấp chất sắt làm thực phẩm đầu tiên, chẳng hạn như ngũ cốc tăng cường chất sắt cho trẻ sơ sinh, đậu phụ nghiền và đậu xay nhuyễn nấu chín.

Kẽm

Trong sáu tháng đầu, trẻ bú mẹ sẽ nhận đủ kẽm từ sữa mẹ. Sau thời gian đó khi thức ăn rắn được đưa vào, nguồn kẽm cũng được khuyến khích làm thức ăn đầu tiên. Ví dụ ăn chay về thực phẩm cung cấp kẽm bao gồm: đậu nghiền nấu chín kỹ và ngũ cốc tăng cường cho trẻ sơ sinh.

Chất đạm

Em bé cần nhiều chất đạm để tăng trưởng nhanh trong năm đầu tiên. Cả sữa mẹ và sữa công thức đều cung cấp protein. Khi giới thiệu thức ăn rắn, các nguồn protein từ thực vật bao gồm đậu xay nhuyễn nấu chín kỹ và đậu phụ nghiền hoặc bơ hạt mịn được phết mỏng trên một miếng bánh mì. 

Sau 12 tháng tuổi, sữa đậu nành bổ sung đầy đủ chất béo là một lựa chọn khác. Trẻ mới biết đi cũng có thể nhận được protein từ sữa chua, pho mát và trứng.

Cho trẻ em ăn chay và thuần chay, liệu ý tưởng này có 'đột phá' nào về dinh dưỡng cho con yêu không? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ: Mặc dù thực phẩm có chất xơ rất có lợi, nhưng nhiều chất xơ có thể làm trẻ no nhanh. Cung cấp các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ thường xuyên cho trẻ là điều cần thiết ba mẹ nhé. 

Sử dụng một số loại ngũ cốc tinh chế, chẳng hạn như ngũ cốc tăng cường, bánh mì và mì ống, hoặc gọt vỏ trái cây và ăn chín thay vì rau sống thường xuyên hơn.

Cho trẻ em ăn chay và thuần chay, liệu ý tưởng này có 'đột phá' nào về dinh dưỡng cho con yêu không? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Để giúp trẻ em ăn chay và thuần chay đáp ứng nhu cầu năng lượng và chất dinh dưỡng của chúng và để tìm hiểu thêm về các loại thực phẩm có thể gây nguy cơ nghẹt thở, hãy tham khảo ý kiến ​​chuyên gia dinh dưỡng thêm để ba mẹ có nhiều hơn thông tin cần thiết nhé.

Theo Eatright

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