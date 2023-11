Chilux chia sẻ cách sử dụng ghế ngồi ô tô cho bé an toàn

Ghế ngồi ô tô cho bé là vật dụng cần thiết và quan trọng để bảo vệ an toàn cũng như tạo cho bé cảm giác thoải mái trong suốt hành trình. Tuy nhiên tại Việt Nam, rất nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa hiểu rõ lợi ích cũng như cách sử dụng ghế ngồi ô tô cho bé an toàn

Đảm bảo an toàn cho bé khi ngồi trên ô tô

Hỗ trợ ba mẹ chăm sóc con tốt hơn

Bảo vệ hệ xương của bé phát triển tốt nhất

Ghế ngồi ô tô giúp bé thoải mái trong suốt quãng đường di chuyển

Ba mẹ được nghỉ ngơi, thư giãn mà vẫn yên tâm là bé được bảo vệ an toàn

Cách sử dụng ghế ngồi ô tô cho bé an toàn theo lời khuyên từ Chilux

2. Lưu ý về cách sử dụng ghế ngồi ô tô cho bé an toàn

2.1. Lựa chọn ghế ngồi ô tô ISOFIX và đạt tiêu chuẩn an toàn

Ghế ô tô cho bé là một trong những sản phẩm quan trọng, đòi hỏi những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Bố mẹ nên chọn những thương hiệu ghế ngồi ô tô cho bé đạt Tiêu chuẩn an toàn Châu Âu ECE R44/04. ECE là tên viết tắt của Ủy ban Kinh tế Châu Âu. ECE R44/4 chính là chứng nhận độ an toàn đối với ghế ngồi ô tô trẻ em Châu Âu ban hành. Những ghế ngồi ô tô cho bé đáp ứng tiêu chuẩn ECE R44/04 có thể bán và sử dụng ở các nước tại Châu Âu cũng như những khu vực khác đã đăng ký tuân thủ các quy định của ECE.

Bên cạnh đó, khi chọn những mẫu ghế ngồi xe hơi cho bé, bố mẹ cũng nên quan tâm đến tiêu chuẩn ISOFIX. ISOFIX là cách lắp đặt ghế ngồi ô tô tiêu chuẩn quốc tế. Mục đích nghiên cứu ra tiêu chuẩn này chính là giúp lắp đạt ghế ngồi ô tô dễ dàng và chuẩn xác tuyệt đối. Từ đó bảo vệ an toàn cho bé, bố mẹ thêm yên tâm trên suốt hành trình dài.

2.2. Lắp ghế ngồi ô tô đúng cách

Một trong những sai lầm phổ biến mà bố mẹ thường mắc phải chính là việc lắp ghế ô tô sai cách. Điều này không chỉ gây hại cho sự an toàn của bé mà còn không tận dụng hết được tính năng của sản phẩm. Theo các chuyên gia từ Chilux cách sử dụng ghế ngồi ô tô cho bé an toàn nên lắp ghế tại vị trí hàng giữa ghế ngồi ô tô phía sau. Đây được xem là nơi phù hợp nhất, bảo vệ em bé suốt hành trình.

2.3. Chọn mua ghế ngồi ô tô phù hợp với độ tuổi

Trên thị trường có rất nhiều mẫu ghế ô tô cho bé, tuy nhiên khi chọn mua ghế cần đảm bảo chất lượng phù hợp với từng độ tuổi. Nhất là đối với trẻ sơ sinh, bố mẹ cần tuân thủ quy định lắp ghế xoay phía sau để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bé.

2.4. Lắp đặt ghế trước khi khởi động xe

Trong cách sử dụng ghế ngồi ô tô cho bé, bố mẹ hãy đảm bảo ghế đã vững vàng trước khi khởi động xe hơi. Đồng thời bố mẹ nên đặt bé cố định, thắt dây đeo an toàn cho bé rồi mới bắt đầu khởi động máy để ngăn chặn những tình huống nguy hiểm bất ngờ.

2.5. Cài dây an toàn đúng cách

Dây đai an toàn là một phần không thể thiếu trong ghế ngồi xe ô tô cho bé. Việc lắp đặt dây đai thích hợp và giữ cho bé luôn thoải mái suốt đoạn đường đi là vô cùng cần thiết. Bố mẹ nên quan tâm, chú ý đến cảm nhận của bé khi cài dây đai bố mẹ nhé!

2.6. Cách sử dụng ghế ngồi ô tô cho bé sơ sinh

Đối với những trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, bố mẹ cần lưu ý về cách sử dụng ghế ngồi ô tô cho bé sao cho an toàn nhất. Khi cho bé dưới 6 tháng tuổi ngồi trên ghế, bố mẹ cần đặt bé xoay ngược chiều ra sau hướng vào ghế. Ở vị trí này, bất kể có mọi tác động xảy ra phần đầu và cột sống của bé sẽ luôn được bảo vệ toàn diện.

Hạ phần đầu của ghế phù hợp với vóc dáng và chiều cao của bé để bé được an toàn sức khỏe. Đồng thời, với tư thế này giúp bố mẹ dễ dàng trông nom bé trên hành trình di chuyển.

Chọn ghế ngồi ô tô an toàn cho bé sơ sinh

3. Chilux gợi ý sản phẩm tiện ích bảo đảm an toàn cho bé

3.1. Ghế ngồi ô tô cho bé

Trong việc trả lời câu hỏi có nên mua ghế ngồi ô tô cho bé, nhiều gia đình thường cho rằng bé yêu còn nhỏ nên chỉ cần cho bé ngồi trong lòng ba mẹ là an toàn. Nhưng thực tế đây lại là một quan niệm sai lầm.

Ghế ngồi xe hơi cho bé là loại ghế an toàn chuyên dụng được thiết kế riêng biệt, có dây an toàn đi kèm để giúp bé ngồi vững và thoải mái. Ghế ngồi ô tô sẽ giúp bé an toàn trong trường hợp có tai nạn xảy ra hay xe thắng gấp. Bé sẽ được dây an toàn giữ lại, không bị văng ra ngoài và tránh được những mối hiểm nguy, thương tích.

Ghế ngồi ô tô là sản phẩm an toàn cho bé

3.2. Xe tập đi

Bên cạnh những mẫu ghế ngồi ô tô chất lượng, giai đoạn phát triển của con trẻ không thể thiếu hành trình tập đi. Xe tập đi Chilux với những tính năng vượt trội, hỗ trợ bé tập đi khoa học, tránh tình trạng chân vòng kiềng.

Thị trường sản phẩm dành cho bé có rất nhiều mẫu ghế ngồi ô tô và các sản phẩm tiện ích khác với những tính năng và giá thành khác nhau. Trước khi quyết định mua hàng, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu kỹ thông tin, chú trọng đến độ an toàn của sản phẩm để giúp bảo vệ con yêu ngay từ những điều nhỏ nhất. Bởi sự an toàn về chất lượng của sản phẩm sẽ là yếu tố hàng đầu quyết định tới sự an toàn của con.

Tóm lại:

Ghế ngồi ô tô cho bé là một sản phẩm cần thiết với mọi gia đình có con trẻ. Cách sử dụng ghế ngồi ô tô cho bé an toàn mang đến sự bảo vệ tuyệt đối và thoải mái cho bé. Bố mẹ nên tìm mua những mẫu ghế ngồi chất lượng đến từ thương hiệu uy tín để bé có được sự bảo vệ toàn diện và vững chắc.