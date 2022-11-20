Chế ngự những cám dỗ trên ti vi và giúp con ăn uống lành mạnh hơn với những biện pháp đơn giản dành cho ba mẹ

Nuôi dạy con 20/11/2022 10:12

Thời gian xem TV có thể ảnh hưởng đến dinh dưỡng của con bạn. Tại sao lại như vậy? Nhiều đứa trẻ dành một khoảng thời gian kha khá trước ti vi và các chương trình, chúng dễ dàng bị thu hút để lựa chọn các loại thực phẩm mà chúng thấy được chiếu trên quảng cáo. 

Chế ngự những cám dỗ trên ti vi và giúp con ăn uống lành mạnh hơn với những biện pháp đơn giản dành cho ba mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm được hiển thị trong quảng cáo không mang lại lợi ích gì cho con khi giúp nuôi dưỡng bộ não và cơ thể đang phát triển. Nhiều loại có nhiều chất béo rắn, đường bổ sung, natri và / hoặc calo và chúng thường thiếu vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Mỗi ngày khi xem TV, trẻ em thường xem từ 10 đến 13 quảng cáo quảng cáo một số loại thực phẩm hoặc đồ uống. Hơn 90% các quảng cáo này được chứng minh là có nhiều thành phần được khuyến cáo trẻ em nên hạn chế.

Làm thế nào bạn có thể chế ngự những cám dỗ trên TV và thúc đẩy việc ăn uống lành mạnh hơn?

Tránh xem TV trong khi ăn

Chế ngự những cám dỗ trên ti vi và giúp con ăn uống lành mạnh hơn với những biện pháp đơn giản dành cho ba mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là một gia đình, hãy đồng ý không xem TV (hoặc sử dụng các thiết bị điện tử khác) trong bữa ăn hoặc trong khi ăn vặt. Ăn cùng nhau thường xuyên mà không bị phân tâm cũng tạo cơ hội để thúc đẩy việc ăn uống lành mạnh và gắn kết gia đình.

Xem các chương trình dành cho trẻ em mà không có quảng cáo

Cân nhắc xem các chương trình dành cho trẻ em trên các nền tảng cho phép bạn tua nhanh qua quảng cáo hoặc những chương trình không bao gồm quảng cáo. Xem các chương trình trên các đài truyền hình công cộng là một lựa chọn khác.

Dành thời gian cùng nhau tìm hiểu về các loại thực phẩm

Chế ngự những cám dỗ trên ti vi và giúp con ăn uống lành mạnh hơn với những biện pháp đơn giản dành cho ba mẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử trồng trọt trong một khu vườn, thăm chợ nông sản hoặc xem khu buôn bán tại cửa hàng tạp hóa khi có thể. Trẻ lớn hơn có thể được dạy cách sử dụng nhãn thông tin dinh dưỡng và giúp mua sắm các loại thực phẩm lành mạnh hơn.

Hãy để trẻ em giúp đỡ trong nhà bếp

Chế ngự những cám dỗ trên ti vi và giúp con ăn uống lành mạnh hơn với những biện pháp đơn giản dành cho ba mẹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ có tinh thần sẵn sàng học hỏi và mong muốn được giúp đỡ thực sự. Đây là thời điểm tuyệt vời để giới thiệu về an toàn thực phẩm, chẳng hạn như rửa tay trước khi xử lý thực phẩm và giao những công việc đơn giản, như dọn bàn ăn hoặc xé lá rau diếp để làm món salad.

Đặt giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị 

Trẻ em ở mọi lứa tuổi đang dành nhiều thời gian hơn trước TV và các thiết bị điện tử khác. Mặc dù, một số thời gian này liên quan đến các hoạt động giáo dục, vẫn còn lo ngại về việc nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của các em như thế nào. 

Chế ngự những cám dỗ trên ti vi và giúp con ăn uống lành mạnh hơn với những biện pháp đơn giản dành cho ba mẹ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo không nên sử dụng màn hình quá một giờ mỗi ngày cho trẻ em từ 2 đến 5 tuổi và sử dụng kế hoạch truyền thông gia đình cho trẻ em ở độ tuổi đi học.

Ba mẹ hãy trở thành một hình mẫu tốt

Chế ngự những cám dỗ trên ti vi và giúp con ăn uống lành mạnh hơn với những biện pháp đơn giản dành cho ba mẹ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em học rất nhiều chỉ đơn giản bằng cách quan sát những người khác. Là cha mẹ, lựa chọn thực phẩm và đồ uống lành mạnh hơn, đồng thời hạn chế sử dụng thiết bị điện tử có thể giúp củng cố những thói quen mà bạn đang cố gắng khuyến khích ở con mình.

Theo Eatright

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