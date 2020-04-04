Chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng nhanh tăng cân

Nuôi dạy con 04/04/2020 16:03

Chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ nhóm chất là cực kỳ quan trọng để giúp cải thiện sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Cùng tìm hiểu.

Nội dung bài viết

Chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng là vấn đề được các bậc cha mẹ quan tâm hàng đầu. Thiếu dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ, khiến trẻ chậm phát triển. Vậy đâu là chế độ tốt nhất dành cho trẻ bị suy dinh dưỡng? Hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết hôm nay.

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Thiếu dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến trẻ bị suy dinh dưỡng

Suy dinh dưỡng là tình trạng cơ thể thiếu các dưỡng chất thiết yếu, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như sự tăng trưởng ở trẻ. Trẻ có thể bị thiếu hụt dinh dưỡng trong bất kỳ giai đoạn nào từ khi mang thai đến lúc sinh ra và lớn lên. Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị suy dinh dưỡng như:

Sinh non hoặc thiếu sữa mẹ

Ở giai đoạn đầu đời, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chủ yếu của trẻ. Vì thế, việc mẹ bị thiếu sữa dễ làm cho bé bị suy dinh dưỡng từ sớm.

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Thiếu sữa mẹ ảnh hưởng lớn đến nguồn dinh dưỡng của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ thiếu kiến thức về dinh dưỡng

Từ giai đoạn cho con bú đến lúc trẻ bắt đầu ăn, việc mẹ nắm được kiến thức về dinh dưỡng là điều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ.

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Cha mẹ cần có kiến thức về vấn đề dinh dưỡng cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc trẻ mắc một số bệnh lý như: viêm đường hô hấp, tiêu chảy,… cũng khiến trẻ trở nên mệt mỏi, biếng ăn và khó hấp thụ dinh dưỡng. Sự thờ ơ và thiếu quan tâm đến những giai đoạn phát triển hay cân nặng của trẻ cũng chính là nguyên nhân khiến bé bị suy dinh dưỡng, thiếu chất.

Cách chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng thấp còi

Muốn cải thiện tình trạng trẻ suy dinh dưỡng, bạn cần biết rõ nguồn gốc và nguyên nhân vì sao. Từ đó, xác định được những dưỡng chất nào mà cơ thể trẻ đang thiếu để bổ sung cho trẻ một cách hợp lý và cân bằng nhất. Để biết được trẻ suy dinh dưỡng cần bổ sung chất gì, cách tốt nhất là đưa bé đi khám.

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Nắm rõ nguyên do để cải thiện vấn đề dinh dưỡng cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ nên lên kế hoạch cải thiện dinh dưỡng cho trẻ bằng chế độ ăn cũng như việc nghỉ ngơi của trẻ hợp lý. Bên cạnh đó, đừng quên theo dõi quá trình tăng cân của trẻ để nắm rõ mức độ hiệu quả.

Chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi

Xác định cấp độ

Cha mẹ có thể xác định mức độ suy dinh dưỡng của trẻ bằng cách đưa trẻ đi khám, hoặc so sánh cân nặng của trẻ hiện tại so với cân nặng chuẩn theo từng lứa tuổi. 

+ Mức độ 1: Trọng lượng bé đạt 90% so với cân nặng chuẩn của tuổi.

+ Mức độ 2: Trọng lượng bé đạt 75% so với cân nặng chuẩn của tuổi.

+ Mức độ 3: Trọng lượng bé đạt 60% so với cân nặng chuẩn của tuổi.

Trẻ bị suy dinh dưỡng ở hai cấp độ đầu 

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Trẻ bị suy dinh dưỡng cấp độ nhẹ và vừa - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ có thể thực hiện chế độ dinh dưỡng cũng như chăm sóc cho bé tại nhà như sau:

  • Đối với trẻ còn bú sữa mẹ, hãy chú ý đến chế độ ăn cho mẹ bỉm sữa một cách khoa học, đầy đủ dưỡng chất để đảm bảo nguồn sữa cho bé mọi lúc khi bé có nhu cầu. 
  • Tìm cách cải thiện tình trạng tắc sữa, thiếu sữa, có thể bổ sung thêm dinh dưỡng cho trẻ bằng sữa công thức. Lưu ý lựa chọn sữa phù hợp với trẻ, nếu thấy trẻ dị ứng với sữa công thức thì nên lựa chọn loại khác phù hợp hơn.
  • Đối với trẻ bắt đầu ăn dặm thì tăng số lượng bữa trong ngày. Bữa ăn của trẻ có thể giảm số lượng mỗi lần ăn, chia làm nhiều bữa đều ra. Thức ăn dặm của trẻ cần nên nấu kỹ, đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cách tốt nhất là nên nấu xong ăn ngay. Có thể bổ sung chất enzyme từ các loại hạt vào thức ăn dặm cho bé sẽ cung cấp dinh dưỡng cũng như hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.
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Tăng số lượng bữa ăn dặm trong ngày đối với bé bắt đầu ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị suy dinh dưỡng ở cấp độ 3

Lúc này, trẻ đang ở tình trạng báo động, cha mẹ cần đưa bé đi khám để có hướng cải thiện tốt nhất theo lời khuyên của bác sĩ. Khi trẻ suy dinh dưỡng kèm theo các bệnh lý như: tiêu chảy, viêm phổi,… cha mẹ nên điều trị cho bé tại bệnh viện. 

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Trẻ bị suy dinh dưỡng ở cấp độ 3 - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể áp dụng thêm thành phần dinh dưỡng cho bé như sau:

  • Cho bé ăn nhiều bữa trong ngày với tiêu chí tăng dần lượng calo và chia đều bữa ăn một cách khoa học. Dùng sữa có nhiều năng lượng theo chỉ định của Bác sĩ.
  • Bổ sung thêm một số Vitamin và muối khoáng, đặc biệt là các loại Vitamin tổng hợp và thực phẩm có chứa sắt chống thiếu máu hoặc men tiêu hóa.

Thực đơn cho trẻ suy dinh dưỡng

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Chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên đưa vào thực đơn cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi những thực phẩm phù hợp. Đối với trẻ mới bắt đầu tập ăn, cách tốt nhất là nên xay thật nhuyễn thức ăn để đảm bảo vấn đề tiêu hóa cũng như quá trình hấp thụ dinh dưỡng được tốt hơn. Các loại thực phẩm mà cha mẹ có thể tham khảo cho bé gồm:

  • Thực phẩm chứa nhiều tinh bột và enzyme: gạo, các loại củ, các loại hạt,..
  • Thực phẩm chứa nhiều đạm và chất béo: gà, lợn, bò, trứng…
  • Thực phẩm chứa nhiều canxi và khoáng chất: tôm, cua, cá, mực…
  • Thực phẩm có nhiều vitamin và chất xơ: rau xanh và quả chín.

Bên cạnh một chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, bạn cũng cần lưu ý giữ vệ sinh cho trẻ thật sạch sẽ, từ cơ thể bé cho đến môi trường xung quanh như giường, chăn, chiếu,..để đảm bảo vi khuẩn không có khả năng xâm nhập.

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Hãy chăm sóc cẩn thận cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi - Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu kiến thức dinh dưỡng lẫn tham khảo lời khuyên từ Bác sĩ để đưa ra chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng một cách tốt nhất. Những việc làm trên sẽ giúp đảm bảo cho sức khỏe cũng như cải thiện quá trình phát triển của trẻ diễn ra tốt nhất theo từng giai đoạn.

Cách chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng lớn nhanh

Cách chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng lớn nhanh

Trẻ bị suy dinh dưỡng cần có một chế độ chăm sóc khoa học và kỹ lưỡng hơn những đứa trẻ bình thường. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết sau!

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