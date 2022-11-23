Chạy theo những phong cách nuôi dạy con cái này sẽ nhanh chóng biến bạn trở thành một bậc cha mẹ tồi tệ

Để biết bạn đang làm gì sai, dưới đây là những phong cách nuôi dạy con tiêu cực và ảnh hưởng của chúng đối với con cái mà bạn cần để ý.

Một số đặc điểm của phong cách nuôi dạy con cái này bao gồm việc thực thi các quy tắc nghiêm ngặt, giao tiếp một chiều, đưa ra các yêu cầu phi thực tế và không sẵn sàng về mặt cảm xúc.

Nuôi dạy con độc đoán là phong cách nuôi dạy con nghiêm khắc nhất, đặt kỳ vọng rất lớn vào trẻ và chủ yếu tập trung vào sự vâng lời, kỷ luật, kiểm soát hơn là nuôi dưỡng và chăm sóc con cái.

Phong cách nuôi dạy con cái như vậy thường được coi là "tình yêu cứng rắn" khi cha mẹ tuyên bố làm những gì họ làm vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ. Tuy nhiên, điều này có thể có tác động tiêu cực đến tâm lý của trẻ, khiến chúng có xu hướng giảm lòng tự trọng và gia tăng sự nghi ngờ về bản thân.

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Đừng nhầm lẫn độc đoán với việc nuôi dạy con cái có thẩm quyền.

Trong khi cách nuôi dạy con độc đoán tin tưởng vào việc sử dụng hình phạt như một công cụ để kỷ luật, thì phong cách nuôi dạy con có thẩm quyền lại thiên về nuôi dưỡng và tập trung vào việc tạo dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với con mình.

Điều đó nói lên rằng, phương pháp sau được đặc trưng bởi khả năng phản hồi cao, nó khuyến khích thiết lập các quy tắc rõ ràng và kỳ vọng thực tế cho trẻ em, thúc đẩy giao tiếp hai chiều và cũng cho trẻ em của họ tự do để thất bại và học hỏi.

Nuôi dạy con cái dễ dãi

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Nuôi dạy con cái dễ dãi là một kiểu nuôi dạy con cái, trong đó cha mẹ ít quan tâm nhất đến việc đặt ra các quy tắc và kỳ vọng khi nói đến con cái. Mặc dù giao tiếp tự do và thường xuyên hơn, nhưng họ lại không giúp được con cái mình trong việc đưa ra những quyết định quan trọng hoặc hướng dẫn chúng qua từng giai đoạn. Họ có thể cố gắng hết sức để giữ cho con cái họ hài lòng và hạnh phúc, điều này đôi khi có thể làm hỏng chúng đến mức độ lớn.

Ngoài ra, họ tránh xung đột bằng mọi giá và thường đáp ứng các yêu cầu của con mình, điều này có thể không tốt về lâu dài.

Nuôi dạy con cái cẩu thả

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Theo các chuyên gia nuôi dạy con cái, cách nuôi dạy con cái lơ là hay còn gọi là cách nuôi dạy con cái không quan tâm là một trong những phong cách nuôi dạy con tồi tệ nhất.

Nó không chỉ thúc đẩy việc để trẻ tự lo cho bản thân mà còn ít mang lại sự quan tâm và gắn bó với chúng hơn. Không có sự hướng dẫn, chú ý và sẵn có về cảm xúc, những thứ cực kỳ cần thiết trong những năm phát triển của trẻ.

Trẻ em được nuôi dưỡng bởi cha mẹ bỏ bê thường có lòng tự trọng thấp, khó hình thành và duy trì các mối quan hệ thân thiết và không hiểu về sự an toàn như chúng đã làm cho chính chúng từ những năm đầu.

Lưu ý những dấu hiệu của việc nuôi dạy con không tốt

Nếu bạn yêu thương con mình, quan tâm đến chúng và muốn mang đến cho chúng những bài học cuộc sống đúng đắn, thì dù bạn có cảm thấy tội lỗi hay khó chịu về phong cách nuôi dạy con của mình như thế nào, bạn cũng đang thực hiện nghĩa vụ của mình một cách hoàn hảo!

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có thể có một số dấu hiệu đỏ nhất định cần lưu ý:

Tham gia nhiều hoặc ít vào cuộc sống của con bạn. Điều quan trọng là bạn phải cân bằng đúng mức. Cho con bạn không gian mà chúng cần, nhưng cũng ở đó khi chúng cần bạn.

Thiếu kỷ luật có thể khiến con bạn mất tập trung và sa vào con đường sai lầm. Hãy ở đó để hướng dẫn con nhé.

Việc nuôi dạy con cái quá nghiêm khắc chỉ tạo cho con cái sự sợ hãi chứ không phải sự tôn trọng.

Xấu hổ khi con chưa làm đúng và bắt con cái của bạn làm theo ý của bạn sẽ chỉ làm tổn hại đến lòng tự trọng của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Times of India