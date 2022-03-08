Chậm phát triển ngôn ngữ ở trẻ và những nguy hiểm 'tiềm ẩn' mà ba mẹ nào cũng cần khắc phục nhanh chóng

Chậm phát triển ngôn ngữ là khi trẻ gặp khó khăn trong việc hiểu hoặc sử dụng ngôn ngữ nói. Những khó khăn này là không bình thường đối với lứa tuổi của đứa trẻ.

Một số tình trạng chậm phát triển ngôn ngữ có liên quan đến các tình trạng như rối loạn phổ tự kỷ (ASD), hội chứng Down hoặc điếc và suy giảm thính lực. Nhiều trường hợp tự xảy ra không do việc chậm phát triển ngôn ngữ.

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Rối loạn phát âm là khi trẻ gặp khó khăn khi phát âm các âm trong từ. Điều này có thể làm cho bài phát biểu của con khó hiểu. Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ có thể có kỹ năng ngôn ngữ tốt. Có nghĩa là, họ hiểu các từ và câu tốt và có thể đặt câu theo cách đúng.

Nếu trẻ chậm phát triển ngôn ngữ mà không biến mất tình trạng này, đó có thể là dấu hiệu của rối loạn phát triển ngôn ngữ. Trẻ bị rối loạn phát triển ngôn ngữ gặp khó khăn trong việc hiểu hoặc nói. Những khó khăn này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của con.

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ không nhất thiết bị chậm phát triển ngôn ngữ hoặc rối loạn ngôn ngữ phát triển. Và không phải tất cả trẻ chậm phát triển ngôn ngữ đều gặp vấn đề về khả năng nói.

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Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong các gia đình song ngữ có thể bắt đầu học ngôn ngữ của chúng chậm hơn những đứa trẻ chỉ nói một ngôn ngữ. Đây không được coi là chậm phát triển ngôn ngữ. Trẻ em song ngữ trong độ tuổi đi học có thể học đọc và viết tiếng Anh giống như các bạn cùng lứa tuổi.

Khi nào cần trợ giúp về chứng chậm phát triển ngôn ngữ

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Trẻ em phát triển ngôn ngữ với tốc độ khác nhau. Vì vậy, so sánh con bạn với những đứa trẻ khác cùng tuổi có thể không giúp bạn biết liệu con bạn có bị chậm phát triển ngôn ngữ hay không.

Tốt nhất bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn nếu bạn thấy con mình có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây ở các độ tuổi khác nhau của trẻ.

Đến 12 tháng

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Con của bạn không cố gắng giao tiếp với bạn bằng âm thanh, cử chỉ hoặc lời nói, đặc biệt là khi cần giúp đỡ hoặc muốn điều gì đó.

Đến 2 tuổi

Con của bạn:

không nói khoảng 50 từ khác nhau

không kết hợp hai hoặc nhiều từ với nhau - ví dụ: "Uống thêm", 'Mẹ dậy"

không tạo ra các từ một cách tự phát - nghĩa là con bạn chỉ sao chép các từ hoặc cụm từ từ những người khác

Có vẻ như không hiểu các hướng dẫn hoặc câu hỏi đơn giản - ví dụ con không hiểu: "Đi giày của con vào đi", "Con muốn uống gì không?" hoặc "Bố ơi mình đi đâu thế?"

Đến hai tuổi, khoảng 1/5 trẻ có dấu hiệu chậm phát triển ngôn ngữ. Những đứa trẻ này đôi khi được gọi là "những người nói muộn". Nhiều người trong số chúng sẽ bắt kịp khi lớn hơn. Nhưng một số sẽ tiếp tục gặp rắc rối với ngôn ngữ.

Vào khoảng 3 tuổi

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Con của bạn:

không kết hợp các từ thành các cụm từ hoặc câu dài hơn - ví dụ: "Giúp con với mẹ" hoặc "Muốn uống thêm"

Có vẻ như không hiểu các hướng dẫn hoặc câu hỏi dài hơn - ví dụ con không hiểu: "Lấy giày của con và cất chúng vào hộp" hoặc "Con muốn ăn gì cho bữa trưa hôm nay?"

Ít hoặc không quan tâm đến sách

Không đặt câu hỏi.

Từ 4-5 tuổi trở lên

Một số trẻ vẫn gặp khó khăn về ngôn ngữ khi bắt đầu học mẫu giáo hoặc đi học. Nếu những khó khăn này không thể giải thích bằng những nguyên nhân khác như rối loạn phổ tự kỷ (ASD) hoặc mất thính giác, thì đó có thể là rối loạn phát triển ngôn ngữ.

Trẻ bị rối loạn phát triển ngôn ngữ :

đấu tranh để học từ mới và trò chuyện

sử dụng những câu ngắn, đơn giản và thường bỏ đi những từ quan trọng trong câu

chỉ trả lời một phần của hướng dẫn

đấu tranh để sử dụng thì quá khứ, hiện tại hoặc tương lai đúng cách

khó sử dụng các từ phù hợp khi nói chuyện và có thể sử dụng các từ chung chung như "đồ đạc" hoặc "thứ gì đó" để thay thế cho vật cụ thể con muốn nói

có thể không hiểu ý nghĩa của từ, câu hoặc câu chuyện.

Ở mọi lứa tuổi

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Con bạn:

đã được chẩn đoán là bị khiếm thính, chậm phát triển hoặc hội chứng mà ngôn ngữ có thể bị ảnh hưởng - ví dụ: ASD và hội chứng Down hoặc các hội chứng khác như Fragile X

ngừng làm những việc con từng làm - ví dụ: con ngừng nói.

Trẻ em gặp khó khăn về ngôn ngữ cần được giúp đỡ càng sớm càng tốt. Bạn sẽ là người đánh giá tốt nhất về sự phát triển ngôn ngữ của con bạn. Nếu bạn lo lắng, hãy tin vào bản năng của bạn và nói chuyện với bác sĩ đa khoa, y tá sức khỏe trẻ em và gia đình, giáo viên của con bạn hoặc một nhà nghiên cứu bệnh lý về ngôn ngữ.

Nơi nhận trợ giúp về chứng chậm phát triển ngôn ngữ

Nếu bạn cho rằng con mình gặp khó khăn với ngôn ngữ, hãy nói chuyện với chuyên gia - ví dụ:

giáo viên hoặc nhà giáo dục tại trung tâm chăm sóc trẻ em, trường mầm non hoặc trường học của bạn

một nhà bệnh lý học lời nói

một nhà thính học

bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ nhi khoa

y tá sức khỏe trẻ em và gia đình

một nhà tâm lý học

Nếu bạn cho rằng vấn đề chính của con bạn là hiểu và sử dụng ngôn ngữ , bạn có thể muốn đến gặp bác sĩ chuyên khoa âm ngữ. Các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ có thể sử dụng các bài kiểm tra ngôn ngữ để đánh giá cách con bạn sử dụng từ ngữ và phản ứng với các yêu cầu, mệnh lệnh hoặc câu hỏi.

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Nếu bạn cho rằng con mình có thể bị lãng tai hoặc bị suy giảm thính lực, tốt nhất bạn nên cho con mình đi kiểm tra thính lực bởi bác sĩ thính học. Mất thính lực có thể cản trở sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của con bạn.

Hỗ trợ trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

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Nếu con bạn được chẩn đoán là chậm phát triển ngôn ngữ, chuyên gia y tế mà bạn đang làm việc có thể đề xuất các chương trình nhóm xây dựng kỹ năng ngôn ngữ. Chuyên gia cũng có thể giúp con bạn phát triển các cách giao tiếp khác, như sử dụng bảng ảnh hoặc sách.

Chuyên gia có thể cung cấp cho bạn các chiến lược mà bạn có thể sử dụng ở nhà để giúp con bạn giao tiếp. Điều này có thể bao gồm việc cho con bạn nhiều thời gian để bắt đầu cuộc trò chuyện. Bạn cũng có thể giúp con mình bằng cách phản hồi và mở rộng nỗ lực giao tiếp của trẻ, cho dù đó là bằng lời nói, hành động hay âm thanh.

Nguyên nhân chậm phát triển ngôn ngữ

Không rõ điều gì gây ra sự chậm phát triển ngôn ngữ trong hầu hết các trường hợp. Nhưng có thể có một thành phần di truyền hoặc sinh học ảnh hưởng đến con. Đó là, chậm phát triển ngôn ngữ có thể xảy ra trong các gia đình.

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Chậm phát triển ngôn ngữ có nhiều khả năng xảy ra ở:

những cậu bé

trẻ em có người thân trong gia đình có tiền sử chậm phát triển ngôn ngữ hoặc rối loạn giao tiếp

trẻ bị rối loạn phát triển hoặc hội chứng như rối loạn phổ tự kỷ (ASD) hoặc hội chứng Down

trẻ em đang có các vấn đề về thính giác và nhiễm trùng tai

Theo Raisingchildren