Cha mẹ nên làm gì nếu con cái phát hiện đang thực hiện “chuyện ấy”

Đây có thể là một khoảnh khắc rất xấu hổ đối với cha mẹ, nhưng việc kiểm soát tình huống là rất quan trọng đối với sức khỏe tâm thần của trẻ và sự ổn định của mối quan hệ gia đình.

Quan hệ trong hôn nhân là hành vi riêng tư giữa vợ và chồng nhưng đôi khi con cái có thể vô tình chứng kiến.

Dưới đây là một vài bước cha mẹ có thể thực hiện để đối phó với thử thách này:

Xấu hổ và hoảng sợ có thể là phản ứng đầu tiên của cha mẹ khi trẻ chứng kiến ​​quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, giữ bình tĩnh và hợp lý là chìa khóa để giải quyết vấn đề.

Cha mẹ nên cố gắng kiểm soát cảm xúc và sắp xếp quần áo của mình. Đầu tiên cha mẹ có thể yêu cầu trẻ về phòng đợi, sau khi thay quần áo, trấn tĩnh lại rồi vào phòng trẻ dỗ dành trẻ. Bởi nếu cha mẹ còn tâm trạng luống cuống thì không cách nào giao tiếp tốt với con được.

Giao tiếp và giải thích kịp thời

Khi giao tiếp với trẻ em, trước hết, cần làm dịu cảm xúc của trẻ, cho trẻ nói ra cảm xúc và lo lắng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, bạn có thể dùng ngôn ngữ hoặc động tác của cơ thể để làm dịu trẻ, ví dụ như ôm và hôn trẻ, sử dụng cách làm thông thường và hiệu quả của bạn.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ không hiểu cơ chế hoạt động của tình dục và thường hiểu những gì chúng thấy là bố bắt nạt mẹ. ‘

Vì vậy, khi cảm xúc của trẻ đã được giải tỏa đến một mức độ nhất định, cha mẹ nên giải đáp cho sự bối rối của trẻ và nói với trẻ: “Bố không bắt nạt mẹ và không ai bị tổn thương trong chuyện này. Ngược lại, bố và mẹ đều rất vui để làm điều này. Đó là điều mà những người trưởng thành đang yêu làm và cảm thấy được yêu thương, hạnh phúc với nhau trong quá trình đó”.

Đối với loại hành vi này, trẻ nhỏ có thể tỏ ra không hiểu, thậm chí có chút khó chịu.

Lúc này cha mẹ có thể nói với trẻ: “Đây là việc người lớn làm, là việc mà những người lớn rất thân thiết sẽ làm, không phải việc mà con cái sẽ làm. Tuy nhiên, khi bạn lớn lên, bạn có thể quyết định có làm điều đó hay không”.

Lúc này, nhiều trẻ nhỏ sẽ nói rằng chúng sẽ không làm điều này khi lớn lên và cha mẹ có thể chấp nhận điều đó, bởi vì cảm xúc hiện tại của đứa trẻ không liên quan trực tiếp đến nó khi nó lớn lên, cha mẹ không cần phải lo lắng thêm.

Tận dụng cơ hội để tăng cường giáo dục các giá trị gia đình

Đời sống vợ chồng bị con cái nhìn thấy có thể dẫn đến suy nghĩ và thảo luận về các giá trị gia đình.

Cha mẹ có thể sử dụng cơ hội này để củng cố giáo dục các giá trị gia đình. Họ có thể thảo luận về các chủ đề tôn trọng, quyền riêng tư và hành vi phù hợp với con cái của họ.

Bằng cách này, cha mẹ có thể giúp con thiết lập các giá trị và chuẩn mực hành vi đúng đắn, cũng như sự hiểu biết về ranh giới và sự tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tình dục là một trong những điều kiện quan trọng để duy trì mối quan hệ vợ chồng hòa thuận, sau khi có con, đời sống chăn gối của vợ chồng sẽ bước sang một giai đoạn mới.

Nhưng suy cho cùng, đây vẫn là chuyện tương đối riêng tư, nếu trẻ vô tình đụng phải, cha mẹ nên kịp thời thông báo giải thích, giải đáp thắc mắc của trẻ, tăng cường giáo dục các giá trị gia đình, giúp trẻ hiểu tình huống này.

Quan trọng nhất, cha mẹ nên duy trì thái độ cởi mở và hỗ trợ để đảm bảo sức khỏe tinh thần của con cái và sự ổn định của các mối quan hệ gia đình.