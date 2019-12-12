Cách nhận biết sắp sinh dành cho mẹ bầu

Theo kinh nghiệm dấu hiệu sắp sinh thì đây chính là biểu hiện đầu tiên mà bạn cần phải nhận biết. Vào khoảng vài tuần trước khi sinh, em bé sẽ dần dịch chuyển xuống phía dưới và nằm ở khung xương chậu của mẹ. Đối với những mẹ bầu sinh lần 1, dấu hiệu này khá rõ và thường sẽ diễn ra 1 tuần trước khi sinh. Nhưng đối với mẹ đã sinh lần 2 thì khá khó nắm bắt. Và cho đến khi trở dạ bạn mới cảm nhận được.

Đối với mẹ bầu , chỉ cần một sự thay đổi khác thường bạn cũng cần phải chú ý. Đặc biệt là khoảng 1 tháng trước ngày dự sinh vì không biết bé sẽ đòi ra vào lúc nào. Thời điểm này khá nhạy cảm và tất cả mọi người trong gia đình đều sẽ trực chờ đợi mẹ bầu “vỡ chum”. Làm sao để biết mẹ bầu sắp sinh? Những cách nhận biết sắp sinh là như thế nào? Nếu bạn đang quan tâm đừng bỏ lỡ bài viết về 10 dấu hiệu nhận biết sắp sinh ngay sau đây.

Một dấu hiệu chuyển dạ không thể bỏ qua để nhận biết việc sắp sinh đó là phần cổ tử cung cũng sẽ bắt đầu mở rộng vài ngày hoặc vài tuần. Mẹ bầu hãy đi khám thai vào thời điểm trước sinh để được bác sĩ kiểm tra về độ đóng mở của tử cung. Từ đó đoán biết việc sắp sinh của mình. Tùy vào cơ địa của từng mẹ mà việc mở tử cung sẽ nhanh hay chậm không giống nhau. Nhưng nếu xuất hiện dấu hiệu này thì cũng là lời cảnh báo mẹ bầu sắp sinh rồi đó nhé.

Khi em bé dần dịch chuyển xuống dưới, mẹ bầu sẽ cảm thấy phần xương chậu của mình bị đè nén, đi lại nặng nề và khó khăn hơn. Tuy nhiên, bé không còn nằm ở không gian phần phổi của mẹ vậy nên mẹ sẽ cảm thấy dễ thở hơn và áp lực thai lên lồng ngực cũng sẽ giảm bớt.

Không còn tăng cân

Mẹ bầu sẽ ngừng tăng cân vào thời gian cuối của thai kỳ khi sắp sinh. Thậm chí có mẹ còn bị giảm cân. Đây là hiện tượng hết sức bình thường trước khi sinh nên mẹ bầu hoàn toàn không cần phải lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Việc ngừng tăng cân, sụt cân chính là minh chứng cho việc nước ối đang dần giảm xuống và hãy chuẩn bị tinh thần để vượt cạn trong thời gian sớm nhất.

Số cân nặng chững lại thậm chí sụt cân - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác người uể oải, không muốn làm việc gì

Mẹ bầu sẽ cảm thấy mệt mỏi khi gần sinh cũng giống như dấu hiệu của 3 tháng đầu của thai kỳ vậy. Bụng mẹ ngày càng to, dồn ép lên thận khiến mẹ đi tiểu nhiều đặc biệt là vào ban đêm. Vì thế mà lúc nào cũng có cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi. Mẹ bầu hãy tranh thủ chợp mắt có khi điều kiện vào bất cứ lúc nào nhé.

Bị đau lưng, chuột rút

Trước khi sinh, mẹ bầu sẽ bị đau hai bên háng và lưng nhiều. Cũng như bị chuột rút cực khó chịu. Đó là do các cơ khớp ở phần xương chậu của mẹ cũng như tử cung kéo căng để chuẩn bị cho việc chào đời của bé.

Cảm thấy khớp bị lỏng, dãn ra

Hoocmon relaxin của quá trình thai kỳ sẽ khiến cho các dây chằng cả bạn dãn ra và mềm hơn. Đó là một phản ứng cực kỳ tự nhiên mà thôi. Điều này sẽ giúp cho khung xương chậu của bạn mở rộng để việc sinh con dễ dàng hơn.

Mẹ bầu nên chú ý vì các cơn đau bụng, chuột rút xuất hiện nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bị tiêu chảy

Vì phần cơ của tử cung giãn ra là dấu hiệu cho việc sinh nở sắp đến cũng là lúc các cơ trong cơ thể của bạn cần phải được nghỉ ngơi trong đó có trực tràng. Như vậy thì chắc chắn mẹ đi vệ sinh nặng sẽ lỏng hơn. Mẹ hãy cố gắng chịu đựng qua thời gian này nhé. Vì bé yêu sắp ra đời rồi. Khi đó thì dấu hiệu này cũng sẽ không còn nữa.

Dịch nhầy từ âm đạo sẽ thay đổi màu sắc cũng như độ kết dính

Vào vài ngày trước khi sinh, mẹ sẽ thấy âm đạo của mình tiết nhiều dịch nhờn và sẽ thay đổi một chút về màu sắc. Hiện tượng này cũng hoàn toàn bình thường thôi bởi nút nhầy bịt kín phần cổ tử cung để ngăn ngừa việc viêm nhiễm cho cơ thể của mẹ bầu sẽ bong ra và ra ngoài theo đường âm đạo.

Nếu quan sát kỹ, mẹ bầu sẽ thấy được nút nhầy này sẽ hơi sền sệt màu vàng nhạt như kiểu lòng trắng trứng. Ở một số người khi nút nhầy này bong sẽ lẫn vào một chút máu. Khi “máu báo sắp sinh” này xuất hiện có nghĩa là tin hiệu vui về việc sinh nở sắp đến.

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Các cơn co thắt sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn khi gần đến lúc sinh em bé - Ảnh minh họa: Internet

Các cơn co thắt ngày càng nhiều và mạnh

Đây là những dấu hiệu chuyển dạ ở mẹ bầu rõ ràng nhất. Bạn có thể bắt gặp một số những dấu hiệu sau:

Co thắt đau, mạnh và khá khó chịu.

Co thắt diễn ra liên tục, không hề giảm đau ngay cả khi bạn đổi tư thế.

Co thắt bắt đầu từ phần lưng rồi dần di chuyển lên bụng dưới và kết thúc ở hai chân.

Tần suất xuất hiện ngày càng dày, cách nhau khoảng 5-7 phút.

Dấu hiệu vỡ ối

Vỡ ối xuất hiện là một cách nhận biết sắp sinh của mẹ chứ chưa được lên bàn sinh đâu nhé. Mẹ sẽ phải chịu đựng thêm vài giờ đau nữa thì mới được lâm bồn.

Nếu có các dấu hiệu sắp sinh, hãy chủ động đến gặp bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là có rất nhiều cách nhận biết sắp sinh và mẹ bầu cần phải lưu ý trong quá trình sinh nở của mình để làm sao được “mẹ tròn con vuông” đúng như mong muốn.