Cách chữa đầy hơi cho trẻ sơ sinh hiệu quả nhanh chóng

Nuôi dạy con 17/04/2020 17:09

Trẻ sơ sinh bị đầy hơi là vấn đề khiến nhiều mẹ cảm thấy lo lắng. Bài viết dưới đây sẽ mách mẹ một số cách chữa đầy hơi cho trẻ sơ sinh hiệu quả ngay tại nhà.

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Do hệ tiêu hóa còn non kém nên trẻ sơ sinh thường gặp phải các tình trạng như chướng bụng hay đầy hơi. Tình trạng này tuy không quá nguy hiểm nhưng khiến bé khó chịu và mệt mỏi. Trẻ sơ sinh bị đầy hơi chướng bụng phải làm sao? hay trẻ sơ sinh bị đầy bụng, mẹ nên ăn gì? là những câu hỏi được rất nhiều mẹ quan tâm đến. Để giúp các mẹ giải quyết những lo lắng này, hãy cùng tìm hiểu một số cách chữa đầy hơi cho trẻ sơ sinh hiệu quả trong bài viết dưới đây.

Cach chua day hoi cho tre so sinh
Cách chữa đầy hơi cho trẻ sơ sinh hiệu quả nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa đầy hơi cho trẻ sơ sinh 

Đối với trẻ sơ sinh có hệ tiêu hóa chưa được hoàn thiện, nên trẻ thường gặp phải các tình trạng như chướng bụng hoặc đầy hơi. Để cải thiện tình trạng đầy cho bé ngay tại nhà, các mẹ có thể áp dụng các cách chữa đầy hơi cho trẻ sơ sinh an toàn và hiệu quả dưới đây:

Massage bụng cho bé

Massage bụng cho bé không chỉ làm giảm chứng đầy hơi hiệu quả ở trẻ mà còn giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn khi bị đầy hơi. Giảm lượng hơi thừa trong dạ dày trẻ sẽ kích thích bé ăn ngon hơn. Đây là mẹo chữa đầy hơi cho trẻ sơ sinh có thể áp dụng cho trẻ ở mọi lứa tuổi, vì vậy các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về mức độ an toàn khi áp dụng phương pháp này.

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Massage bụng cho bé không chỉ làm giảm chứng đầy hơi hiệu quả ở trẻ mà còn giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện massage bụng cho bé, đầu tiên mẹ hãy đặt bé nằm ngửa trên giường, sau đó nhỏ 1-2 giọt tinh dầu vào lòng bàn tay rồi xoa đều cho tay ấm dần lên để khi massage sẽ giảm cảm giác đau rát cho bé. Tiếp theo mẹ thực hiện massage xoay tròn các đầu ngón tay theo chiều kim đồng hồ từ trong rốn ra ngoài bụng của trẻ. Thực hiện liên tục khoảng 8-10 lần sẽ giúp nhanh cảm giác đầy hơi cho trẻ. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý là không nên massage bụng cho trẻ khi trẻ vừa mới ăn xong. 

Chườm nóng bụng bé

Để chườm nóng bụng cho trẻ mẹ cần chuẩn bị 2 chiếc khăn mềm và nhúng vào nước nóng vắt cho khô. Khi độ nóng vừa đủ ấm, mẹ gấp gọn một khăn đắp lên bụng và khăn còn lại quấn quanh bụng bé để cố định lại. Sức nặng và hơi nóng của khăn sẽ  giúp đẩy hơi trong bụng bé ra ngoài dễ dàng hơn.

Giúp trẻ ợ hơi

Đây cách được các bác sĩ khuyên mẹ nên làm sau khi cho bé bú xong để giảm triệu chứng trào ngược thực quản và đầy hơi ở bé. Mẹ hãy bế sao cho đầu bé tựa vào người mẹ, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé đến khi bé phát ra âm thanh ợ hơi.

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Giúp trẻ ợ hơi sẽ giảm triệu chứng trào ngược thực quản và đầy hơi ở bé - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng lá trầu không

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng trong 100gr lá trầu không có chứa đến 2,4% lượng tinh dầu. Đồng thời lá trầu cũng được biết đến có chứa hoạt tính kháng sinh cực mạnh, có tác dụng ức chế nhiều chủng vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn hay trực khuẩn coli.

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Lá trầu cũng được biết đến có chứa hoạt tính kháng sinh cực mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đầy bụng cho trẻ sơ sinh bằng lá trầu không là một trong những mẹo dân gian được nhiều mẹ áp dụng. Mẹ cần chuẩn bị vài lá trầu không hơ nóng rồi vuốt bụng cho bé theo chiều từ trên xuống dưới khoảng 5 phút.

Đối với trẻ lớn hơn, mẹ có thể dùng 2-4 lá trầu xanh tươi hơ nóng cho lá héo mềm vào đắp vào rốn của trẻ rồi lấy một chiếc khăn sạch băng lại khoảng 15-20 phút. Thực hiện cách này ngày 2 lần trong 3 ngày sẽ chữa khỏi chứng đầy hơi cho trẻ.

Chườm tỏi ấm lên bụng bé 

Ngoài những cách trên, mẹ cũng có thể sử dụng tỏi để làm giảm nhanh chứng chướng bụng và đầy hơi ở trẻ. Tỏi được biết đến có chứa rất nhiều kháng sinh tự nhiên giúp giảm lượng khí dư ở dạ dày và cải thiện khả năng tiêu hóa rất tốt. Mẹ chỉ cần nướng củ tỏi rồi bọc vào vải mịn và chườm lên bụng bé sẽ giúp cải thiện đáng kể  tình trạng đầy hơi ở trẻ.

Lưu ý:  Da của trẻ rất nhạy cảm và mỏng, vì vậy mẹ không nên đặt trực tiếp tỏi nướng lên bụng trẻ để tránh gây bỏng.

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Tỏi được biết đến có chứa rất nhiều kháng sinh tự nhiên giúp giảm lượng khí dư ở dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Giúp bé xì hơi

Mẹ có thể giúp bé đưa khí hơi dư thừa trong dạ dày của bé ra ngoài bằng cách ôm bé sát vào ngực, để bé hơi ngả người ra sau hoặc bế bé nằm ngang trên cánh tay của mẹ. Sau đó, mẹ dùng tay vuốt lưng nhẹ nhàng cho bé để giúp bé xì hơi dễ hơn.

Khi thực hiện cách này để chữa đầy hơi cho trẻ sơ sinh, mẹ có thể đặt bé nằm ngửa và nắm chặt phần chân gần đầu gối, đẩy nhẹ một chân bé lên phía ngực, chân còn lại đẩy xuống phía dưới. Thực hiện lặp lại động tác này nhiều lần sẽ giúp giảm khí trong bụng bé rất hiệu quả.

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Mẹ có thể dùng tay vuốt lưng nhẹ nhàng cho bé để giúp bé xì hơi dễ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số cách chữa đầy hơi cho trẻ sơ sinh đơn giản và hiệu quả, các mẹ có thể tham khảo và áp dụng để cải thiện tình trạng trẻ bị đầy hơi giúp bé ăn ngon và phát triển tốt hơn. 

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