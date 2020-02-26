Cách chăm sóc da sau sinh từ những nguyên liệu tự nhiên

Nuôi dạy con 26/02/2020 05:30

Làm thế nào làn da trở lại trắng hồng, thổi bay nám tàn nhang do thời kỳ mang thai gây ra? Hiểu cách chăm sóc da sau sinh là điều mà bà mẹ nào cũng cần biết. 

Đối với các bà mẹ sau khi sinh con xong, bên cạnh việc chăm sóc con yêu thì cũng không được bỏ bê bản thân. Nhan sắc là một điều cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng đến sự tự tin của các mẹ. Sau 40 tuần mang thai, làn da của mẹ có nhiều thay đổi của nội tiết tố dẫn đến các vấn đề về da như rạn nứt, nám, tàn nhang,...

Đừng quá lo lắng, hãy tham khảo ngay những cách chăm sóc da sau sinh từ các nguyên liệu tự nhiên vừa rẻ, vừa hiệu quả trong bài viết dưới đây!

Cach cham soc da sau sinh 1
Cách chăm sóc da sau sinh từ những nguyên liệu tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc da sau sinh bằng nghệ

Từ lâu, nghệ đã được sử dụng để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Nghệ vừa lành tính, rẻ mà cách làm đẹp da từ nghệ cũng cực kỳ đơn giản. Bạn có thể làm mặt nạ nghệ kết hợp với lòng đỏ trứng, mật ong, dầu dừa hay nước cốt chanh. Chúng đều giúp làn da bạn trở nên trắng hồng và mịn màng như lúc còn son rỗi. 

Cách làm trắng da mặt sau sinh bằng bột nghệ

Chăm sóc da mặt sau sinh như thế nào để giúp da sáng mịn và trắng hồng là một câu hỏi mà nhiều chị em rất quan tâm. Hãy sử dụng tinh bột nghệ nguyên chất với công thức sau đây:

  • Cho 1 thìa cafe tinh bột nghệ nguyên chất vào 1 chén nhỏ, thêm ½ thìa cafe mật ong vào.
  • Sau đó, cho vào hỗn hợp trên ½ hộp sữa chua không đường rồi trộn đều cho đến khi tất cả quyện lại sền sệt.
Cach cham soc da sau sinh 2
Làm trắng da mặt bằng bột nghệ, mật ong và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet
  • Tiếp theo, rửa sạch mặt rồi bôi đều hỗn hợp vừa làm lên da. Thư giãn trong khoảng 20 phút.
  • Cuối cùng, rửa mặt lại với nước mát.

Cách làm tuy đơn giản như vậy nhưng hiệu quả trắng da lại cực kỳ cao, giúp sạch da, kháng khuẩn, căng mịn da, trị mụn và chống lão hóa. Đặc biệt trị sẹo thâm do mụn gây ra nhanh chóng. Mỗi tuần 2 lần đắp mặt nạ nghệ này, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt sau 1 tháng.

Cách chăm sóc da sau sinh với bột nghệ và sữa tươi

Sữa tươi cung cấp các vitamin và dưỡng chất giúp da khỏe mạnh hơn. Còn nghệ với những công dụng tuyệt vời làm đẹp da mà ai cũng biết, kết hợp nghệ với sữa tươi tạo nên cặp đôi hoàn hảo cho da. Cách làm như sau:

  • Trộn đều khoảng 200ml sữa tươi không đường cùng 3 thìa tinh bột nghệ.
Cach cham soc da sau sinh 3
Chăm sóc da toàn thân với bột nghệ và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet
  • Thoa hỗn hợp vừa làm lên da sao cho đều mọi chỗ, những nơi bạn cần làm trắng như cánh tay, bàn tay, chân, cổ,... thì có thể thoa dày lên.
  • Massage nhẹ nhàng rồi thư giãn khoảng 20 phút. Cuối cùng, tắm lại với nước sạch.

Chăm sóc da sau sinh bằng rượu nghệ

Cách chăm sóc da sau sinh bằng rượu nghệ giúp làm sạch cơ thể, mờ vết rạn da, máu được lưu thông và giúp giảm cân. Cách làm rượu nghệ cũng vô cùng đơn giản: Rửa sạch khoảng 1kg nghệ tươi, thái nhỏ hoặc đập nát. Sau đó, ngâm nghệ cùng 2 đến 3 lít rượu, sau 1-2 tuần bạn có thể lấy rượu nghệ ra dùng.

Cach cham soc da sau sinh 4
Chăm sóc da bằng rượu nghệ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các mẹ cần lưu ý rằng tuyệt đối không được uống rượu nghệ, chỉ dùng nó để bôi ngoài da. Bởi rượu nghệ sẽ làm cổ họng và dạ dày bạn nóng rát và khó chịu. 

Cách chăm sóc da mặt sau sinh bằng rượu nghệ và mật ong

Các bạn có thể dùng rượu nghệ và mật ong để chăm sóc da mặt, giúp giảm mờ vết thâm và se khít lỗ chân lông. Cách làm đơn giản như sau:

  • Chuẩn bị ½ thìa rượu nghệ và ½ thìa mật ong nguyên chất.
  • Trộn đều rượu nghệ và mật ong lại với nhau, tạo thành hỗn hợp đặc sệt. 
  • Thoa hỗn hợp vừa làm lên mặt, thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt lại bằng nước ấm.

Làm đẹp da bằng rượu nghệ và sữa chua

Trong sữa chua có chứa nhiều axit lactic giúp làm sạch và trắng da, kết hợp với rượu hô biến làn da của bạn sáng mịn. Cách làm như sau:

  • Trộn 2 thìa (thìa ăn cơm) sữa chua không đường và nửa chén nhỏ rượu nghệ với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. 
Cach cham soc da sau sinh 5
Rượu nghệ giúp trị sẹo thâm, thâm nám hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Bôi đều hỗn hợp lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng, rồi thư giãn trong khoảng 15 phút. 
  • Cuối cùng, rửa sạch lại mặt với nước mát là xong.

Chăm sóc da mặt sau sinh bằng dầu dừa

Sau khi sinh con, da của các mẹ thường bị nám, tàn nhang, khá mất thẩm mỹ. Sử dụng tinh dầu dừa sẽ giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, giảm nám và tàn nhang hiệu quả.

Cách trị thâm nám bằng dầu dừa

Bạn chỉ cần dùng dầu dừa thoa đều lên những vùng da bị nám, tàn nhang. Để nguyên trong 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp dầu dừa với mật ong, bã cafe hay gel nha đam để làm sạch da.

Cach cham soc da sau sinh 6
Chỉ cần bôi dầu dừa lên da là có thể trị thâm nám - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng trắng da với dầu dừa

Dầu dừa không chỉ trị mụn, nám hay tàn nhang mà còn giúp da bạn trắng hồng rạng rỡ hẳn lên. Cách làm trắng da bằng dầu dừa như sau:

  • Chuẩn bị sẵn 1 thìa dầu dừa, 1 thìa mật ong và 2 thìa bột đậu đỏ.
  • Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị với nhau thành hỗn hợp sền sệt.
  • Thoa đều hỗn hợp lên mặt, thư giãn 30 phút rồi rửa mặt lại với nước mát hoặc nước ấm.

Hy vọng với những cách chăm sóc da sau sinh được chia sẻ trên đây, các mẹ sẽ nhanh chóng lấy lại làn da trắng đẹp nõn nà như thời con gái. Những cách chăm sóc và làm trắng da toàn thân cũng như da mặt từ những nguyên liệu thiên nhiên tuyệt đối an toàn cho da và mang lại hiệu quả lâu dài.

Chăm sóc da sau sinh bằng nghệ tại nhà

Chăm sóc da sau sinh bằng nghệ tại nhà

Nghệ được biết đến là nguyên liệu tuyệt vời cho sức khỏe cũng như làm đẹp. Vậy cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ là như thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   những cách chăm sóc da sau sinh tìm hiểu cách chăm sóc da sau sinh mẹo chăm sóc da sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 14 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?