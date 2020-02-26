Cách chăm sóc da sau sinh từ những nguyên liệu tự nhiên

Đừng quá lo lắng, hãy tham khảo ngay những cách chăm sóc da sau sinh từ các nguyên liệu tự nhiên vừa rẻ, vừa hiệu quả trong bài viết dưới đây!

Đối với các bà mẹ sau khi sinh con xong, bên cạnh việc chăm sóc con yêu thì cũng không được bỏ bê bản thân. Nhan sắc là một điều cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng đến sự tự tin của các mẹ. Sau 40 tuần mang thai, làn da của mẹ có nhiều thay đổi của nội tiết tố dẫn đến các vấn đề về da như rạn nứt, nám, tàn nhang,...

Chăm sóc da mặt sau sinh như thế nào để giúp da sáng mịn và trắng hồng là một câu hỏi mà nhiều chị em rất quan tâm. Hãy sử dụng tinh bột nghệ nguyên chất với công thức sau đây:

Từ lâu, nghệ đã được sử dụng để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Nghệ vừa lành tính, rẻ mà cách làm đẹp da từ nghệ cũng cực kỳ đơn giản. Bạn có thể làm mặt nạ nghệ kết hợp với lòng đỏ trứng, mật ong, dầu dừa hay nước cốt chanh. Chúng đều giúp làn da bạn trở nên trắng hồng và mịn màng như lúc còn son rỗi.

Cho 1 thìa cafe tinh bột nghệ nguyên chất vào 1 chén nhỏ, thêm ½ thìa cafe mật ong vào.

Sau đó, cho vào hỗn hợp trên ½ hộp sữa chua không đường rồi trộn đều cho đến khi tất cả quyện lại sền sệt.

Làm trắng da mặt bằng bột nghệ, mật ong và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, rửa sạch mặt rồi bôi đều hỗn hợp vừa làm lên da. Thư giãn trong khoảng 20 phút.

Cuối cùng, rửa mặt lại với nước mát.

Cách làm tuy đơn giản như vậy nhưng hiệu quả trắng da lại cực kỳ cao, giúp sạch da, kháng khuẩn, căng mịn da, trị mụn và chống lão hóa. Đặc biệt trị sẹo thâm do mụn gây ra nhanh chóng. Mỗi tuần 2 lần đắp mặt nạ nghệ này, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt sau 1 tháng.

Cách chăm sóc da sau sinh với bột nghệ và sữa tươi

Sữa tươi cung cấp các vitamin và dưỡng chất giúp da khỏe mạnh hơn. Còn nghệ với những công dụng tuyệt vời làm đẹp da mà ai cũng biết, kết hợp nghệ với sữa tươi tạo nên cặp đôi hoàn hảo cho da. Cách làm như sau:

Trộn đều khoảng 200ml sữa tươi không đường cùng 3 thìa tinh bột nghệ.

Chăm sóc da toàn thân với bột nghệ và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Thoa hỗn hợp vừa làm lên da sao cho đều mọi chỗ, những nơi bạn cần làm trắng như cánh tay, bàn tay, chân, cổ,... thì có thể thoa dày lên.

Massage nhẹ nhàng rồi thư giãn khoảng 20 phút. Cuối cùng, tắm lại với nước sạch.

Chăm sóc da sau sinh bằng rượu nghệ

Cách chăm sóc da sau sinh bằng rượu nghệ giúp làm sạch cơ thể, mờ vết rạn da, máu được lưu thông và giúp giảm cân. Cách làm rượu nghệ cũng vô cùng đơn giản: Rửa sạch khoảng 1kg nghệ tươi, thái nhỏ hoặc đập nát. Sau đó, ngâm nghệ cùng 2 đến 3 lít rượu, sau 1-2 tuần bạn có thể lấy rượu nghệ ra dùng.

Chăm sóc da bằng rượu nghệ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các mẹ cần lưu ý rằng tuyệt đối không được uống rượu nghệ, chỉ dùng nó để bôi ngoài da. Bởi rượu nghệ sẽ làm cổ họng và dạ dày bạn nóng rát và khó chịu.

Cách chăm sóc da mặt sau sinh bằng rượu nghệ và mật ong

Các bạn có thể dùng rượu nghệ và mật ong để chăm sóc da mặt, giúp giảm mờ vết thâm và se khít lỗ chân lông. Cách làm đơn giản như sau:

Chuẩn bị ½ thìa rượu nghệ và ½ thìa mật ong nguyên chất.

Trộn đều rượu nghệ và mật ong lại với nhau, tạo thành hỗn hợp đặc sệt.

Thoa hỗn hợp vừa làm lên mặt, thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt lại bằng nước ấm.

Làm đẹp da bằng rượu nghệ và sữa chua

Trong sữa chua có chứa nhiều axit lactic giúp làm sạch và trắng da, kết hợp với rượu hô biến làn da của bạn sáng mịn. Cách làm như sau:

Trộn 2 thìa (thìa ăn cơm) sữa chua không đường và nửa chén nhỏ rượu nghệ với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Rượu nghệ giúp trị sẹo thâm, thâm nám hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bôi đều hỗn hợp lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng, rồi thư giãn trong khoảng 15 phút.

Cuối cùng, rửa sạch lại mặt với nước mát là xong.

Chăm sóc da mặt sau sinh bằng dầu dừa

Sau khi sinh con, da của các mẹ thường bị nám, tàn nhang, khá mất thẩm mỹ. Sử dụng tinh dầu dừa sẽ giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, giảm nám và tàn nhang hiệu quả.

Cách trị thâm nám bằng dầu dừa

Bạn chỉ cần dùng dầu dừa thoa đều lên những vùng da bị nám, tàn nhang. Để nguyên trong 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp dầu dừa với mật ong, bã cafe hay gel nha đam để làm sạch da.

Chỉ cần bôi dầu dừa lên da là có thể trị thâm nám - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng trắng da với dầu dừa

Dầu dừa không chỉ trị mụn, nám hay tàn nhang mà còn giúp da bạn trắng hồng rạng rỡ hẳn lên. Cách làm trắng da bằng dầu dừa như sau:

Chuẩn bị sẵn 1 thìa dầu dừa, 1 thìa mật ong và 2 thìa bột đậu đỏ.

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị với nhau thành hỗn hợp sền sệt.

Thoa đều hỗn hợp lên mặt, thư giãn 30 phút rồi rửa mặt lại với nước mát hoặc nước ấm.

Hy vọng với những cách chăm sóc da sau sinh được chia sẻ trên đây, các mẹ sẽ nhanh chóng lấy lại làn da trắng đẹp nõn nà như thời con gái. Những cách chăm sóc và làm trắng da toàn thân cũng như da mặt từ những nguyên liệu thiên nhiên tuyệt đối an toàn cho da và mang lại hiệu quả lâu dài.