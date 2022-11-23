Bồi đắp "lâu đài" hạnh phúc của con bằng cách xây dựng tình cảm cùng con theo những cách dễ dàng mà đặc biệt này

Cuối cùng, "Mục tiêu của chúng ta với tư cách là cha mẹ là truyền tải tình yêu thương vô điều kiện thông qua sự chú ý tập trung với những giới hạn và ranh giới rõ ràng sẽ cho phép con chịu đựng những rạn nứt không thể tránh khỏi trong sự chú ý của chúng ta", Tiến sĩ Kauffman nói thêm. Sự cân bằng sẽ giúp con hiểu rằng sẽ có lúc bé có thể nhận được sự quan tâm đầy đủ của bạn và những lúc thì không.

Laura Kauffman ,một nhà tâm lý học trẻ em ở Menlo Park, California chỉ ra: "Những đứa trẻ này ít tuân theo các quy tắc của gia đình hơn và chúng có khả năng tranh giành sự chú ý của cha mẹ bằng những cách kém tích cực hơn, bao gồm đánh nhau với anh chị em hoặc hành động ngông cuồng ở trường."

Đó là một nỗ lực đáng giá khi giúp con bạn cảm thấy được yêu thương và đặc biệt ngoài anh chị em của chúng, điều này có thể hình thành bản sắc của chúng và thiết lập cho chúng ý thức lành mạnh về giá trị bản thân cũng như lòng tự trọng trong tương lai. Mặt khác, những đứa trẻ không cảm thấy gắn bó đặc biệt với cha mẹ có thể sẽ hành động thiếu suy nghĩ sau này khi lớn lên.

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Dưới đây là sáu cách đơn giản nhưng hiệu quả để khiến mỗi đứa con của bạn cảm thấy mình là "VIP" hạnh phúc.

Những cách đơn giản để khiến con bạn cảm thấy được yêu thương và quý trọng

1. Giao tiếp bằng mắt

Chúng ta có thể tin rằng chúng ta có thể lắng nghe những gì con mình nói trong khi lướt qua email công việc, nhưng trên thực tế, việc phân chia sự chú ý của bạn có thể khiến con bạn cảm thấy như bạn đang đặt chúng ở vị trí thứ hai. Vì vậy, lần tới khi chúng muốn nói chuyện với bạn, hãy bỏ qua những gì bạn đang làm và cho trẻ giao tiếp bằng mắt cũng như hoàn toàn chú ý vào con ba mẹ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt một hoặc hai câu hỏi cho thấy bạn đang thực sự lắng nghe và có mặt trong câu chuyện của con. Nếu bạn không thể từ bỏ những gì bạn đang làm tại thời điểm đó, hãy đề nghị con bạn cho bạn một chút thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó nhớ quay lại với câu chuyện của bé nhé.

2. Dành thời gian không bị gián đoạn cho nhau mỗi ngày

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Bạn không cần phải tạo ra một lượng lớn thời gian bên con, thậm chí 10 phút mỗi ngày là đủ. Hãy để con bạn quyết định những gì bạn làm cùng nhau và nếu có thể, hãy tắt điện thoại hoặc tốt hơn hết, hãy để điện thoại ở một phòng khác để bạn không bị lôi cuốn qua Instagram hoặc TikTok khi chơi cùng bé.

3. Đặt câu hỏi quan tâm con

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Vượt ra ngoài câu nói chung chung "Hôm nay ở trường có chuyện gì không con?" Tiến sĩ Kauffman nói rằng hãy trò chuyện và thay vào đó hãy hỏi con bạn những câu hỏi cho thấy bạn đang đầu tư vào những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng. Ví dụ, hỏi con về bài kiểm tra chính tả của bé, người mà con đã ngồi cùng trong bữa trưa hoặc điều gì đã xảy ra trên chương trình truyền hình yêu thích của con.

4. Tạo ra những "truyền thống" có ý nghĩa

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Không cần phải xây dựng bất cứ điều gì phức tạp, điều này thực sự là về việc dành thời gian chất lượng, có một không hai cùng nhau và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Hãy cùng con vào bếp và làm món bánh kếp cho gia đình vào chủ nhật chẳng hạn. Đặt một ngày hàng tháng mà bạn đãi con mình một món ăn yêu thích và một giờ ở sân chơi. Mời con bạn đi cùng bạn đến buổi hẹn thường trực tại tiệm làm đẹp và ở lại chăm sóc sức khỏe sau đó. Những "truyền thống" đơn giản như vậy có thể đi một chặng đường dài để xây dựng mối liên hệ đặc biệt giữa cha mẹ và con cái.

5. Hãy trìu mến

Ảnh minh họa: Internet

Một nụ hôn trên má, một cái ôm trước khi đi ngủ thể hiện tình cảm của bạn khiến trẻ cảm thấy được yêu thương. Bạn có thể tạo kiểu bắt tay đặc biệt của riêng bạn hoặc nghĩ ra một từ thú vị với từng đứa trẻ.

6. Yêu những gì con yêu thích

Chắc chắn, bạn có thể không hào hứng với trò chơi con nít nào đó mới nhất như chúng, nhưng yêu thích những gì con bạn yêu thích là một cách tuyệt vời để cho thấy chúng quan trọng đối với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhiệt tình lắng nghe khi con giải thích về hoạt động bên trong lâu đài lego của con và chuẩn bị sẵn sàng để giúp thúc đẩy sở thích của bé. Tiến sĩ Kauffman nói rằng chia sẻ niềm đam mê của con cái bạn không chỉ giúp chúng cảm thấy được hỗ trợ mà còn cho phép chúng "cảm thấy chúng đủ quan trọng để được dành thời gian quý báu của bạn cho chúng."

Theo Parents