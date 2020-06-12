Biếng ăn sinh lý ở trẻ - Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

So với biếng ăn tâm lý và biếng ăn bệnh lý thì biếng ăn sinh lý ở trẻ là vô hại nhất. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp can thiệp sớm, biếng ăn sinh lý cũng có thể trở thành biến ăn bệnh lý. Do đó, hiện tượng này do nguyên nhân nào gây ra và có biểu hiện như thế nào? Mẹ cần nắm rõ để tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả nhất.

Làm cha, làm mẹ, bất kì ai cũng muốn nhìn thấy con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh mỗi ngày. Tuy nhiên, việc nuôi con không hề đơn giản. Trong quá trình chăm sóc sẽ gặp không ít những khó khăn như con quấy khóc, ngủ ngày thức đêm… đặc biệt là biếng ăn. Hay khóc khi ăn, ngậm hoặc phun thức ăn… Tình trạng này kéo dài không chỉ khiến con còi cọc, chậm lớn mà mẹ cũng mệt mỏi và lo lắng tìm đủ cách để khắc phục.

Giai đoạn 9-10 tháng tuổi, lúc này bé bắt đầu mọc răng. Nướu của trẻ sẽ bị sưng, tấy đỏ, viêm, có vết loét trên lợi. Lợi sẽ bị nứt và gây đau, khiến bé cảm thấy bứt rứt, khó chịu và dễ bị nhiễm trùng răng miệng, dẫn đến biếng ăn. Lúc này, mẹ hãy massage lợi, để bé cắn những vật mềm, nhẹ giúp giảm cảm giác đau, ngứa mà không làm tổn thương lợi.

Biếng ăn sinh lý phổ biến ở bé dưới 2 tuổi và thường rơi vào 3 - 4 tháng đầu đời, 9-10 tháng, 16 – 18 tháng. Đây là những giai đoạn quan trọng đánh dấu trẻ có bước phát triển mạnh cả thể chất và nhận thức xung quanh. Trong đó, 3 - 4 tháng đầu là thời điểm trẻ bắt đầu biết lẫy, biết lật, ngẩng đầu và luôn thích khám phá mọi thứ xung quanh. Thời điểm này, trẻ cũng bắt đầu làm quen với một vài loại thức ăn mới để chuẩn bị bước vào thời kỳ ăn dặm đầu tiên.

Trẻ mọc răng thường rất biếng ăn

Với những bé có sức đề kháng tốt thì dễ dàng chống lại các triệu chứng mọc răng, không bị sốt. Bé vẫn có thể ăn, nhưng ăn ít. Nhưng với những bé có sức đề kháng kém, cơ thể yếu ớt thì chứng biếng ăn sẽ kéo dài.

Giai đoạn 16 - 18 tháng, bé cũng rất thờ ơ với việc ăn uống. Bởi thời điểm này môi trường sinh hoạt có nhiều sự thay đổi, trẻ bắt đầu đi nhà trẻ. Bé cần có thời gian để thích nghi với sự thay đổi này. Vì vậy, biếng ăn sinh lý kéo dài bao lâu là phụ thuộc vào sự thích nghi của bé với môi trường mới.

Tuy nhiên, trẻ có những giai đoạn biếng ăn sinh lý này cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, cha mẹ không nên quá lo lắng hay cứ cố gắng ép trẻ ăn. Thay vào đó hãy tìm các biện pháp phù hợp để cải thiện tình trạng biếng ăn hiệu quả hơn.

Biểu hiện của biếng ăn sinh lý ở trẻ

Thông thường, khi trẻ biếng ăn, mẹ sẽ thấy có những biểu hiện như:

Khả năng bú sữa giảm đột ngột: Khi trẻ biếng ăn sinh lý thì sẽ không hào hứng ti mẹ. Thậm chí bé không đòi ti, bỏ đi trong thời gian dài.

Cân nặng và chiều cao trung bình giảm: Khi bé biếng ăn, cơ thể không được cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết, cân nặng của trẻ sẽ ít có sự biến động. Nếu có biến động thì sẽ giảm xuống, chứ không phải tăng. Do đó, khi thấy con có biểu hiện này, mẹ hãy kiểm tra xem có phải con đang mọc răng. Từ đây có biện pháp điều trị hiệu quả.

Trẻ biếng ăn khiến cơ thể chậm tăng cân, kém phát triển

Ăn ít hơn ½ khẩu phần theo độ tuổi: Việc trẻ ăn ít hơn ½ khẩu phần bình thường sẽ khiến cho cơ thể không nhận đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết. Điều này sẽ làm cho một số cơ quan bị trì trệ, vận hành kém. Sức khỏe giảm sút, hay bị ốm vặt, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh cơ hội hoành hành.

Từ chối, khóc lóc và không muốn ăn: Đây là biểu hiện phổ biến, trẻ thường trốn tránh khi đến bữa. Khóc lóc khi mẹ ép ăn, dù dỗ dành cỡ nào cũng không có tác dụng. Do đó, mỗi bữa ăn thường kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Cách xử lý biếng ăn sinh lý ở trẻ

Biếng ăn sinh lý ở trẻ không phải là một bệnh lý. Vì thế, phụ huynh đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh quan sát những thay đổi của con. Để giúp bé lấy lại vị giác và ăn ngon hơn thì mẹ nên cho trẻ ăn từng chút một với nhiều món ăn trong bữa chính.

Đồng thời chia nhỏ các bữa ăn trong ngày. Lượng thức ăn sẽ được trẻ nạp vào đều đều, không bị quá đói, tinh thần sẽ thoải mái hơn. Mục đích của việc này chính là cân bằng lượng thức ăn mỗi ngày. Số lượng và chất lượng vẫn được giữ nguyên, luôn đảm bảo cơ thể được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết thông qua bữa ăn hàng ngày.

Chia nhỏ các bữa ăn để đảm bảo trẻ được bổ sung đủ dinh dưỡng

Đồng thời, bạn nên cho trẻ ăn những thức ăn trẻ yêu thích, lạ miệng, dễ nuốt... để kích thích vị giác. Điều này giúp trẻ sẽ cảm thấy thích thú và hạnh phúc khi đến bữa ăn. Bên cạnh đó, mẹ cần sử dụng dầu ăn phù hợp với từng độ tuổi để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Món ăn cũng cần được trang trí đẹp mắt, tạo nên sự hoàn hảo, hấp dẫn về mặt hình thức. Có như vậy mới tạo được sức hút và độ hấp dẫn với trẻ.

Vì thế, mẹ hãy dùng rau, củ, quả tươi để trang trí. Tỉa hoa bằng ớt, cà chua hoặc cà rốt. Trên bề mặt món ăn thì hãy trang trí hành, ngò, dưa leo, hành tây… góp phần làm cho món ăn tươi mới, bắt mắt. Trẻ sẽ ăn nhiều hơn mà không cần phải ép.

Bên cạnh đó, mẹ tuyệt đối không nên ép trẻ ăn quá mức. Khi trẻ đã biếng ăn, lại còn bị ép sẽ hình thành nên tâm lý sợ hãi. Lâu dần sẽ chuyển qua biếng ăn tâm lý. Con sẽ sợ sệt, khóc thét và không muốn ăn bất cứ thứ gì, rất có hại cho sự phát triển cả về mặt tinh thần và thể chất sau này của trẻ.

Trong quá trình cho trẻ ăn thì cần hạn chế việc cho trẻ xem tivi hay điện thoại. Bởi điều này khiến trẻ phân tâm, không còn để ý đến thức ăn. Khiến cho thời gian của bữa ăn kéo dài. Đồng thời trẻ không chú ý đến việc nhai và hay ngậm thức ăn trong miệng.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, để ngăn chặn biếng ăn sinh lý ở trẻ, mẹ cần bổ sung thêm các thực phẩm giàu lợi khuẩn cho con. Điều này giúp tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Nhanh chóng cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ngăn ngừa chứng biếng ăn.

Trang trí món ăn đẹp mắt để hấp dẫn trẻ

Do đó, bên cạnh việc quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của trẻ, tạo không khí vui vẻ mỗi bữa ăn. Cũng như tích cực thay đổi làm phong phú bữa ăn của trẻ thì cha đừng quên phối hợp sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, để bổ sung thêm men vi sinh cho hệ thống đường ruột.

Đa số các trường hợp trẻ biếng ăn sinh lý chỉ kéo dài 1 đến 2 tuần. Nhưng không vì vậy mà cha mẹ chủ quan. Bởi tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Do đó, sau 2 – 3 tuần mà tình trạng biếng ăn của trẻ không chuyển biến tích cực hơn. Đồng thờ cộng thêm với việc trẻ bị sụt cân hoặc đứng cân trong một tháng. Lúc này cha mẹ nên đưa bé đi khám ở chuyên khoa nhi hoặc dinh dưỡng để được các bác sĩ tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Hầu hết, trẻ em nào cũng có thời kỳ biếng ăn, nên mẹ cần theo dõi sức khỏe và sự phát triển của trẻ một cách kỹ lưỡng, để có sự chăm sóc phù hợp theo từng giai đoạn.