Biếng ăn sinh lý ở trẻ - Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Làm cha, làm mẹ, bất kì ai cũng muốn nhìn thấy con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh mỗi ngày. Tuy nhiên, việc nuôi con không hề đơn giản. Trong quá trình chăm sóc sẽ gặp không ít những khó khăn như con quấy khóc, ngủ ngày thức đêm… đặc biệt là biếng ăn. Hay khóc khi ăn, ngậm hoặc phun thức ăn… Tình trạng này kéo dài không chỉ khiến con còi cọc, chậm lớn mà mẹ cũng mệt mỏi và lo lắng tìm đủ cách để khắc phục.

Những năm đầu đời trẻ thường biếng ăn sinh lý

So với biếng ăn tâm lý và biếng ăn bệnh lý thì biếng ăn sinh lý ở trẻ là vô hại nhất. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp can thiệp sớm, biếng ăn sinh lý cũng có thể trở thành biến ăn bệnh lý. Do đó, hiện tượng này do nguyên nhân nào gây ra và có biểu hiện như thế nào? Mẹ cần nắm rõ để tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả nhất.