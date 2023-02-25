Bí quyết vượt qua căng thẳng trong kỳ thi: Yêu bản thân, hít thở, chuyển động và âm nhạc!

Hãy cùng tham khảo một số lời khuyên đã được chuyên gia phê duyệt để giúp trẻ em vượt qua căng thẳng trong kỳ thi , nhằm đón nhận mùa thi này với sự tích cực và tự tin hơn nhé!

Theo Prakriti Poddar, một chuyên gia về sức khỏe tâm thần cho biết: “Thật không may, nhiều học sinh, sinh viên đã tự quy giá trị bản thân gắn liền với bức thang thành công. Nỗi sợ thất bại gây ra rất nhiều căng thẳng.”

Những tháng tới đây luôn là khoảng thời gian mệt mỏi nhất đối với học sinh khi phải chuẩn bị cho kỳ thi hàng năm. Học đến khuya, kết hợp với việc đi học thêm, tự học ở nhà và đáp ứng sự kỳ vọng của cha mẹ và bạn bè,...tất cả đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và tinh thần của lứa tuổi học sinh. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2022 bởi NCERT, người ta thấy rằng khoảng 80% học sinh lớp 9-12 ở Ấn Độ bị lo lắng vì các kỳ thi. Dữ liệu mới nhất của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia cho thấy tỷ lệ học sinh tự tử đã tăng mạnh 21,19% kể từ năm 2019. Tất cả những thống kê nghiệt ngã này chỉ ra một điều duy nhất rằng – con cái chúng ta cần sự đến sự giúp đỡ của những bậc phụ huynh là chúng ta.

Chính vì vậy, quản lý thời gian và lập kế hoạch và quan trọng nhất là tự chăm sóc bản thân là chìa khóa để giảm căng thẳng và lo lắng trong kỳ thi sắp tới. Cụ thể thế nào, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình đi vào khám phá chi tiết nhé!

Bí quyết vượt qua căng thẳng trong kỳ thi sắp tới

1. Thực hành yêu thương và chăm sóc bản thân

Hãy dành ưu tiên cho chính bản thân bạn!

Dành thời gian cho chính mình. Ưu tiên sức khỏe của bạn bằng cách nghỉ ngơi thường xuyên, dành thời gian cho bản thân, ở cạnh những người tích cực, áp dụng lối sống lành mạnh và học cách nói không với những người và những điều mà bạn không thoải mái. Khi bạn yêu bản thân mình một cách trọn vẹn, với tất cả những thiếu sót của mình, bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều này giúp bạn thể hiện tốt hơn và sống với niềm hạnh phúc lớn hơn.

2. Tập trung vào hơi thở của bạn

Một bài thở đơn giản, ngắn gọn nhưng lại giúp ích rất nhiều cho bạn đó!

Tập trung vào hơi thở có thể ngay lập tức đưa bạn ra khỏi những suy nghĩ căng thẳng và lo lắng. Khi bạn có thể cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng tăng lên, hãy làm điều này một vài lần để cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức:

- Hít vào khi đếm từ 1 đến 4

- Giữ hơi thở của bạn trong khi tiếp tục đếm từ 1 đến 4

- Sau đó thở ra khi đếm từ 1 đến 4

- Và cuối cùng là giữ hơi thở của bạn ra khi đếm từ 1 đến 4

3. Hãy di chuyển

Hãy khuyến khích con bạn tham gia vào các hoạt động thể chất!

Sự phụ thuộc ngày càng tăng của trẻ em vào các thiết bị và công nghệ, đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội, đã làm giảm hoạt động thể chất và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ em. Chính vì vậy, bạn hãy giới thiệu một vài hoạt động thể thao hoặc các môn thể dục nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần như tập yoga, chạy bộ, chơi một môn thể thao,... hoặc chỉ là một cuộc đi bộ giúp trẻ hóa. Thật vậy, hãy khuyến khích con bạn đi một đôi giày thể thao và di chuyển để trải nghiệm niềm vui và sức khỏe tốt hơn.

4. Nghe nhạc

Âm nhạc là cách giúp bạn thư giãn và có một giấc ngủ ngon!

Nghiên cứu cho thấy rằng nghe nhạc làm giảm phản ứng căng thẳng của chúng ta. Khi bạn cảm thấy lo lắng về kỳ thi ngày mai, hãy bật một vài bản nhạc êm dịu để xoa dịu tâm trí. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các nhạc cụ dây, trống và sáo của người Mỹ bản địa, Celtic, Ấn Độ có hiệu quả trong việc thư giãn các dây thần kinh đang bị căng thẳng. Bên cạnh đó, một bản nhạc dịu êm trước khi đi ngủ còn giúp con bạn có một giấc ngủ ngon hơn trước kỳ thi nữa đấy.

Ngoài ra, cha mẹ và người giám hộ cũng nên luôn sẵn sàng về mặt tình cảm đối với con cái để giúp chúng đối phó với những thách thức do căng thẳng trong kỳ thi.

Hãy đón nhận mùa thi này với sự nỗ lực, tích cực và tự tin. Đồng thời hãy nhớ rằng, dù kết quả có ra sao thì đó không phải là ngày tận thế, mà chỉ là một trong nhiều thử thách nhỏ mà con bạn sẽ gặp phải trong quá trình sống và trưởng thành thôi. Hy vọng những độc giả đã làm phụ huynh sẽ luôn có một tâm thế vững vàng nhất, là bến đỗ bao dung và tiếp thêm sức mạnh cho con bạn vượt qua được kỳ thi này một cách nỗ lực nhất, tốt nhất nhé!