Giống như bất kỳ loại sốt nào khác, cúm cà chua cũng có biểu hiện sốt và đau cơ nhẹ (đau cơ) nhưng không bị đau mắt hoặc chảy nước mũi. Chảy nước bọt từ miệng do loét trong miệng là rất phổ biến và phát ban ở mông, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Ban đầu người ta có thể nghĩ rằng đó là bệnh thủy đậu nhưng phát ban ở miệng, lòng bàn tay và lòng bàn chân được chẩn đoán là cúm cà chua.

Nhưng các triệu chứng ban đầu không đặc hiệu và có thể giống với bất kỳ bệnh nhiễm vi-rút nào. Tiến sĩ Vaidehi Dande, Chuyên gia trẻ em và Bác sĩ sơ sinh tại Bệnh viện Symbiosis, Mumbai giải thích: "Sốt cao, đau nhức cơ thể dữ dội và đau khớp thường gặp ở bệnh cúm cà chua và thường xảy ra trước khi xuất hiện phát ban. Không có triệu chứng hoặc dấu hiệu đặc trưng để phân biệt cúm cà chua với các dạng cúm khác. Đối với các bác sĩ, không có xét nghiệm lâm sàng hoặc xét nghiệm cụ thể nào có thể được yêu cầu để xác nhận chẩn đoán. Vì vậy, chỉ sau khi xuất hiện phát ban, người ta mới có thể chắc chắn về chẩn đoán. Có 'chỉ số nghi ngờ' cao sẽ giúp ích rất nhiều."

Vậy cúm cà chua chỉ là tên gọi khác của bệnh tay chân miệng?

Tiến sĩ Vaidehi giải thích: "Phát ban ở bệnh tau chân miệng trông khác với phát ban ở bệnh cúm cà chua. Trong bệnh tay chân miệng, vết phồng rộp nó có kích thước bằng đầu kim, chứa đầy chất lỏng và xuất hiện quanh miệng, khuỷu tay, đầu gối và mông. Trong bệnh cúm cà chua, vết ban trở nên to và chứa đầy chất lỏng và có thể trông giống như quả cà chua. Do đó có tên 'cúm cà chua'. Mức độ nghiêm trọng của sốt và các triệu chứng khác ở tay chân miệng ít hơn nhiều so với sốt cà chua."

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Parvinder Singh Narang, Giám đốc kiêm Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Chuyên khoa Max Super, Shalimar Bagh, Delhi cho biết thêm: "Bệnh tay chân miệng (TCM) xảy ra hàng năm nhưng những năm gần đây các loại bệnh nhiễm trùng ở trẻ em ít hơn do lệnh đóng cửa. Các triệu chứng của bệnh cúm cà chua có thể khiến cha mẹ hoặc bác sĩ bối rối vì họ không thấy trường hợp nào mắc bệnh cúm cà chua trong 2 năm qua. Một điều chắc chắn đang xảy ra là số ca bệnh cúm cà chua năm nay cao hơn do trong thời gian phong tỏa, các trường học và nhóm trẻ mẫu giáo đã đóng cửa hơn hai năm. Cúm cà chua hường xảy ra một lần trong đời nhưng năm nay, dân số dễ mắc bệnh hơn nên nhiều ca bệnh hơn."

Làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của nó

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh cúm cà và tay chân miệng rất dễ lây lan ở trẻ em. Con nên tránh tiếp xúc với những người bị sốt cà chua. Trẻ em không nên dùng chung cốc hoặc đĩa với những đứa trẻ khác ở trường. Ngoài ra hôn hút là việc nên tránh. Đối với hầu hết người lớn, nó không lây nhiễm, nhưng không nên sử dụng đồ dùng mà trẻ bị nhiễm bệnh đã sử dụng. Rửa tay và vệ sinh cơ bản có thể giúp phòng ngừa.

Trẻ nào bị sốt cách ly tại nhà cho đến khi hết sốt, nếu có nốt ban tiếp tục cách ly cho đến khi khô hết nốt ban và không có nốt ban mới. Quá trình này có thể mất tới 5–7 ngày. Trẻ em nên được nói nhiều lần về vệ sinh đúng cách. Trẻ bị nhiễm bệnh không được phép dùng chung đồ chơi, quần áo, thức ăn hoặc các vật dụng khác với những trẻ không bị nhiễm bệnh khác. Ba mẹ cần đảm bảo môi trường xung quanh sạch sẽ và vệ sinh thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết trẻ em bị cúm cà chua chỉ cần điều trị để làm dịu các triệu chứng. Đối với vết loét miệng, kem hoặc gel có chứa lignocaine và axit acetylsalicylic có thể được bôi trước khi ăn để giảm đau. Đối với những trẻ gặp khó khăn khi ăn do vết loét đau trong miệng, có thể cho trẻ ăn đồ lạnh như kem sau khi bôi gel bôi miệng. Kem sẽ là món ăn được chào đón đối với trẻ em và chúng có thể giúp tránh nhu cầu truyền dịch qua đường tĩnh mạch để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

Đối với sốt, có thể dùng acetaminophen (paracetamol) với liều 15 mg/kg cân nặng mỗi 4 giờ. Fexofenadine có thể được sử dụng ở trẻ em để giảm các triệu chứng ngứa. Không cần bất kỳ loại kháng sinh hay thuốc kháng vi-rút nào trong việc quản lý bệnh tay chân miệng/sốt cà chua.

Cách phòng tránh bệnh gió mùa

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Prakash, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Prashanth, Kolathur, Chennai, "Các bệnh thường gặp trong mùa mưa là nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh thông thường, các bệnh do nước như thương hàn, viêm gan A và bệnh do muỗi truyền trong nước như bệnh sốt xuất huyết đáng sợ.

Để tránh và ngăn ngừa bệnh cúm thông thường, tránh cho trẻ chơi dưới nước, đến chỗ đông người, dùng đồ lạnh (kem/nước uống có ga) và đeo khẩu trang ở trẻ lớn."

Để ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua nước như thương hàn, trẻ em phải vệ sinh tay sạch sẽ, nên dạy trẻ rửa tay bằng xà phòng và nước trước khi ăn, uống nước đun sôi và tránh đồ ăn nhanh đã nấu chín kỹ.

Và cuối cùng để ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết do muỗi đốt vào ban ngày, phải chú ý không để nước đọng, bể chứa nước và giếng bị đậy nắp. Quan trọng hơn, biện pháp ngăn ngừa này có thể áp dụng cho các hệ thống trữ nước của trường học, vì thời gian chính trong ngày của những đứa trẻ này là ở trường.

Theo Times of India