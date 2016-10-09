Theo báo Tuổi trẻ đưa tin thì hiện nay, khoa hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 1 đang quá tải, động nghẹt trẻ em do mắc các bệnh về đường hô hấp. Điều này báo động tình trạng bệnh đường hô hấp ở trẻ đang vào mùa cao điểm. Do đó, để đảm bảo an toàn cho bé “đi qua” mùa lạnh này, bố mẹ cần thực hiện những biện pháp phòng chống bệnh hô hấp cho trẻ dưới đây:

Một số bệnh về đường hô hấp trẻ hay gặp phải là ho, viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, cúm,… Những căn bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của trẻ. Trong đó, bố mẹ cần đề phòng với bệnh viêm phổi. Bệnh này có thể khiến trẻ tử vong, đặc biệt là đối với trẻ dưới 5 tuổi.

Việc làm này rất cần thiết trong những ngày thời tiết chuyển mùa để giúp hạn chế việc trẻ bị bệnh. Trẻ em với sức đề kháng còn non yếu, do đó, bố mẹ cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết trở lạnh hoặc vào những ngày mưa. Khi đưa bé ra ngoài đường vào buổi tối hoặc sáng sớm thì cần chú ý giữ ấm khu vực cổ, ngực, đầu, bàn tay, bàn chân,…

Cho trẻ nằm điều hòa hợp lý

Hiện nay, đa phần các gia đình đều có sử dụng điều hòa và việc sử dụng điều hòa không đúng cách cũng góp phần khiến trẻ bị bệnh hô hấp.

Qua nghiên cứu cho thấy, nếu trẻ ở trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ liên tục trên 4 giờ thì da, hầu họng, đường hô hấp của trẻ sẽ bị khô và rất dễ để các loại vi sinh vật tấn công và gây bệnh. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất nguy cơ trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp thì mẹ nên chú ý trong việc cho trẻ nằm điều hòa như sau:

+ Chỉ nên để điều hòa ở mức nhiệt độ khoảng 27 – 28 độ, không nên chênh lệch nhiều với nhiệt độ môi trường bên ngoài.

+ Không để trẻ nằm đối diện với hướng máy điều hòa mà chỉ nên cho trẻ nằm song song với luồng hơi đi ra.

+ Nên đắp cho bé một tấm chăn mỏng khi nằm trong phòng. Mẹ chú ý che phần bụng, ngực để hạn chế việc trẻ bị ho và cảm lạnh.

+ Không để bé suốt ngày nằm trong phòng. Cứ khoảng 2 tiếng đồng hồ mẹ cho bé ra ngoài nhiệt độ bình thường khoảng 10 – 15 phút.

+ Trước khi ra ngoài, mẹ nên mở rộng cửa, đứng lại khoảng 2 – 3 phút để bé quen dần với nhiệt độ rồi hãy cho bé ra, tránh tình trạng trẻ bị sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.

+ Để không khí trong phòng không bị khô khiến trẻ ngạt mũi, mẹ nên dùng máy hơi nước để tạo độ ẩm hoặc đặt một chậu nước trong phòng.

+ Thường xuyên vệ sinh điều hòa sạch sẽ để tránh nấm mốc, các loại vi khuẩn sinh sôi gây bệnh cho bé.

Chú ý khi cho trẻ đi mưa về

Hiện nay, trời rất thường hay mưa vào buổi chiều tối. Đây thường là thời gian trẻ tan học về. Do đó, khi đón con, bố mẹ nên chuẩn bị sẵn sàng áo mưa để che chắn. Khi về nhà, dù bé có bị ướt hay không mẹ cũng nên cho bé thay đồ ngay để tránh trẻ bị nhiễm lạnh.

Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất

Cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các loại thực phẩm chứa vitamin C, protein, chất béo,… vừa giúp trẻ phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật. Những loại thực phẩm mẹ nên tăng cường cho trẻ sử dụng là rau xanh, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa, ngũ cốc,…

Đối với những trẻ còn bú mẹ thì mẹ nên tăng cường cho bé bú bởi sữa mẹ chính là loại thực phẩm tốt nhất giúp hỗ trợ sức đề kháng cho trẻ.

Đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ

Đối với những trẻ em dưới 12 tháng tuổi thì việc tiêm phòng chính là cách tốt nhất giúp bé yêu luôn khỏe mạnh. Mẹ nên đưa trẻ tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo lịch tiêm chủng quốc gia để giúp bé phòng chống các loại bệnh và nếu trẻ bị mắc bệnh thì cũng làm giảm nhẹ triệu chứng.

Trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh khi mắc các bệnh về đường hô hấp thường diễn biến nặng và rất khó lường. Do đó, bố mẹ cần thực hiện ngay các biện pháp phòng chống trên đây để hạn chế nguy cơ mắc bệnh ở trẻ. Nếu chẳng may trẻ bị mắc bệnh thì cần được phát hiện và điều trị sớm để tránh những hậu quả đáng tiếc.