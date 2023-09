Một số bệnh về đường hô hấp trẻ hay gặp phải là ho, viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, cúm,… Những căn bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của trẻ. Trong đó, bố mẹ cần đề phòng với bệnh viêm phổi. Bệnh này có thể khiến trẻ tử vong, đặc biệt là đối với trẻ dưới 5 tuổi.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin thì hiện nay, khoa hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 1 đang quá tải, động nghẹt trẻ em do mắc các bệnh về đường hô hấp. Điều này báo động tình trạng bệnh đường hô hấp ở trẻ đang vào mùa cao điểm. Do đó, để đảm bảo an toàn cho bé “đi qua” mùa lạnh này, bố mẹ cần thực hiện những biện pháp phòng chống bệnh hô hấp cho trẻ dưới đây: