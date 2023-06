Bé gái Việt gây sốt khi tiết lộ một giờ lao động kiếm được 25 triệu đồng, 4 tuổi đã thức khuya dậy sớm đi làm giữa trời đông giá rét

Những năm gần đây, thị trường mẫu nhí - diễn viên nhí "nở rộ". Một mặt các bậc phụ huynh muốn đầu tư cho con học thêm các môn năng khiếu, mặt khác là lăng xê cho các nhóc tỳ nổi tiếng từ nhỏ. Ngắm nhìn con tự tin sải bước trên sàn catwalk hay xuất hiện trên sóng truyền hình, là niềm tự hào với bất kỳ bậc phụ huynh nào. Thế nhưng đi đôi với hào quang là những sự đánh đổi. So với bạn bè đồng trang lứa, những ngôi sao nhí vất vả hơn khi phải vừa học vừa "chạy show", liên tục bồi dưỡng thêm kỹ năng để phát triển bản thân.

Cherry An Nhiên chính là gương mặt mẫu nhí nổi đình đám, nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây. Dù chỉ mới 4 tuổi, cô bé đã được "chọn mặt gửi vàng" làm vedette trong nhiều show diễn, tham gia vào phim giờ vàng của VTV như "Hương vị tình thân" hay mới đây nhất là "Đừng làm mẹ cáu". Được biết, cát-xê của Cherry An Nhiên có thời điểm lên đến 25 triệu đồng/giờ khi nhận lời đại diện cho một nhãn hàng dành cho trẻ em. Thành công của Cherry An Nhiên khiến không ít người xuýt xoa, nhưng mọi việc chưa bao giờ là dễ dàng.