Bé gái Việt gây sốt khi tiết lộ một giờ lao động kiếm được 25 triệu đồng, 4 tuổi đã thức khuya dậy sớm đi làm giữa trời đông giá rét

Những năm gần đây, thị trường mẫu nhí - diễn viên nhí "nở rộ". Một mặt các bậc phụ huynh muốn đầu tư cho con học thêm các môn năng khiếu, mặt khác là lăng xê cho các nhóc tỳ nổi tiếng từ nhỏ. Ngắm nhìn con tự tin sải bước trên sàn catwalk hay xuất hiện trên sóng truyền hình, là niềm tự hào với bất kỳ bậc phụ huynh nào. Thế nhưng đi đôi với hào quang là những sự đánh đổi. So với bạn bè đồng trang lứa, những ngôi sao nhí vất vả hơn khi phải vừa học vừa "chạy show", liên tục bồi dưỡng thêm kỹ năng để phát triển bản thân.

Cherry An Nhiên chính là gương mặt mẫu nhí nổi đình đám, nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây. Dù chỉ mới 4 tuổi, cô bé đã được "chọn mặt gửi vàng" làm vedette trong nhiều show diễn, tham gia vào phim giờ vàng của VTV như "Hương vị tình thân" hay mới đây nhất là "Đừng làm mẹ cáu". Được biết, cát-xê của Cherry An Nhiên có thời điểm lên đến 25 triệu đồng/giờ khi nhận lời đại diện cho một nhãn hàng dành cho trẻ em. Thành công của Cherry An Nhiên khiến không ít người xuýt xoa, nhưng mọi việc chưa bao giờ là dễ dàng.

Cherry An Nhiên bắt đầu công việc mẫu nhí từ khi mới 2 tuổi. Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn hệt búp bê với đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút cùng thần thái nổi bật. Tuổi nhỏ nhưng Cherry An Nhiên vô cùng tự tin. Mẫu nhí không chỉ hoàn thành tốt các màn catwalk mà đảm nhận tốt vai diễn, từ vui tươi hồn nhiên đến những phân đoạn tâm trạng phải bật khóc.

Thái độ làm việc của Cherry An Nhiên cũng vô cùng chăm chỉ. Mẹ cô bé tiết lộ: "Cuối tuần 5 giờ sáng, 2 mẹ con Happi lại cố gắng dậy sớm để thành công. Lạnh buốt, gió rét quá các bác ạ. Nay con đi quay ngoại cảnh hơi xa nữa chứ". Có thể thấy dù làm việc cả cuối tuần, phải thức khuya dậy sớm nhưng cô bé luôn giữ thần thái tươi tỉnh và hoàn thành tốt công việc của mình.

Như bao bậc phụ huynh khác, bố mẹ của Cherry An Nhiên cũng xót con vô cùng. Tuy nhiên vì muốn ủng hộ đam mê và sở thích của cô bé, mà cả gia đình quyết định đồng hành cùng con trên chặng đường làm mẫu nhí - diễn viên nhí. Mẹ Cherry An Nhiên từng chia sẻ: "Bố của bé từng không đồng ý cho con theo đuổi công việc này vì xót con gái nhỏ. Nhưng quan sát con, tôi thấy Cherry là người làm việc trách nhiệm và chuyên nghiệp. Con cũng rất yêu thích và đam mê công việc. Con có thể thức khuya dậy sớm theo lịch của đoàn phim. Đôi khi con mệt nhưng con vẫn nói con vẫn nói làm được và sẽ nghỉ ngơi sau khi cảnh quay kết thúc".

Bản thân mẹ Cherry An Nhiên - chị Ly Ly cũng gác lại công việc của mình để đồng hành cùng con gái. Trước đây, chị từng là một giáo viên và kinh doanh thời trang. Hiện tại, bà mẹ một con theo chân Cherry An Nhiên tham gia các show diễn và thường nói đùa mình là "osin cao cấp" của con, kiêm nhiệm cả công việc trợ lý lẫn lái xe.

Chị tâm sự: "Thật ra vất vả cũng không hề ít, chẳng hạn mình phải sắp xếp lịch trình làm sao để con vừa học vừa làm mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Hơn thế mình phải đồng hành cùng con mọi lúc mọi nơi, phải cập nhật những xu hướng mới nhất. đảm bảo hình ảnh của con luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Nhiều khi con ngủ rồi, mẹ vẫn thức để suy nghĩ ngày mai đi show con sẽ mặc trang phục gì, tổng duyệt ra sao. Thỉnh thoảng mình còn chế lại đồ để con có diện mạo tốt nhất. Vất vả là thế nhưng mình xem đó là niềm vui và niềm hạnh phúc". Nhiều lúc, 2 mẹ con đi diễn xa nhà và bị ốm phải tự chăm nhau. Đó là những kỷ niệm và khó khăn mà không phải ai cũng biết.

Sợ con sa ngã vì nổi tiếng sớm. Mẹ Cherry An Nhiên dạy con gái rất tỉ mỉ. "Tôi luôn có suy nghĩ rằng: Dạy con thành người trước khi thành tài. Vợ chồng đều đồng lòng như vậy. Trước tiên hãy dạy con là người tốt, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương những người xung quanh. Một đứa trẻ không biết tài giỏi đến đâu nhưng trước tiên cần là một đứa trẻ ngoan đã. Một đứa trẻ ngoan sẽ luôn được mọi người yêu quý.

Tôi sợ vào môi trường nghệ thuật con dễ hư hỏng nên dạy con từng lời ăn tiếng nói, từng cách cư xử với mọi người. May mắn con là đứa bé hiểu chuyện, đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Con ngoan, không bao giờ nói trống không, khi làm việc với mọi người luôn biết lắng nghe và cố gắng", bà mẹ trẻ thổ lộ.

Đối với số tiền cát-xê "khủng" con kiếm được, gia đình chọn cho con biết số tiền cát xê con kiếm được và nói với con nên làm gì. Một phần tiền được đưa cho mẫu nhí bỏ ống tiết kiệm, một phần để con tự chọn mua đồ mình thích và một phần được sử dụng để làm từ thiện dưới danh nghĩa của mẫu nhí. Mặt khác, gia đình còn để tiền cát-xê mua bảo hiểm và làm sổ tiết kiệm để con quyết định sử dụng số tiền hợp lý khi lớn lên.

Thành công sớm và được gia đình ủng hộ, Cherry An Nhiên được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực giải trí và trở thành mầm non mới của Vbiz.