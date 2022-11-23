Bạn có thể sẽ "hủy diệt" tâm hồn và "bào mòn" trái tim bé bỏng của con mãi mãi khi bạn quyết định không chung thủy với bạn đời của mình

Theo một số nghiên cứu cho thấy rằng sự không chung thủy có thể ảnh hưởng đến tâm lý của một đứa trẻ suốt đời như thế nào.

Theo một nghiên cứu, trong hơn 1/3 số cuộc hôn nhân, người bạn đời đã thừa nhận gian dối và 35% không chung thủy với người yêu của mình thừa nhận rằng họ sẽ tái phạm. Đôi khi cha mẹ có thể không nhận ra tác động của hành động của họ đối với gia đình và quyết định của họ có thể hủy hoại cuộc sống của con cái họ ra sao.

Trẻ em có xu hướng tự trách bản thân khi thấy gia đình tan vỡ. Điều này là do chúng thiếu sự trưởng thành về mặt cảm xúc và không thể tách mình ra với tư cách là một người khỏi cha mẹ của chúng, vì vậy những việc làm sai trái của cha mẹ họ được coi là của riêng họ.

Con cảm thấy không xứng đáng với tình yêu và tình cảm vì cha mẹ không thể hiện tình yêu thương và tình cảm với nhau. Điều này sau đó trở thành một chuẩn mực đối với con và con tiếp tục đau đỡn trong lầm lỗi khi lớn lên, cảm thấy rằng việc tan vỡ tình yêu thương trong gia đình là điều con đã gây ra.

2. Con sẽ trở thành những người lớn không chung thủy

Trẻ em hầu hết đi theo bước chân của cha mẹ và thậm chí lặp lại những quyết định tồi tệ mà chúng đưa ra bởi vì đó là những gì chúng quen thuộc nhất!

Theo một nhà tâm lý học lâm sàng, 55% trẻ em có cha mẹ không chung thủy cũng trở nên không chung thủy khi trưởng thành. Điều này là do trẻ em coi cha mẹ là anh hùng và hình mẫu của chúng. Trong tâm trí của con, bất cứ điều gì cha mẹ làm là điều "đúng đắn", vì vậy con lớn lên với cảm giác rằng không chung thủy là hành vi có thể chấp nhận được ngay cả khi con biết điều đó là không.

3. Sợ bị bỏ rơi

Một đứa trẻ có một quan điểm riêng đối với sự năng động của gia đình, mặc dù cha mẹ có khác biệt gì với nhau, nhưng khi cha mẹ không chung thủy với vợ / chồng của mình, đứa trẻ sẽ cảm thấy rằng cha mẹ không chung thủy với cả gia đình. Sau đó đứa trẻ cảm thấy rằng cha / mẹ bị lừa dối đã không làm gì để đáng bị phản bội và bỏ rơi. Vì vậy, những đứa trẻ trải qua sự bỏ rơi này trong gia đình lớn lên sợ hãi bị bỏ rơi trong các mối quan hệ của người lớn. Cuối cùng con đẩy người khác ra xa cuộc đời mình để tránh mất họ.

4. Đối mặt với sự phản bội tồi tệ nhất

Trẻ em không quan tâm đủ đến sự phản bội từ bạn bè hoặc người thân bởi vì chúng có mối ràng buộc đặc biệt với gia đình và thực tế này khiến chúng không khỏi bị tổn thương. Mặt khác, sự phản bội giữa cha mẹ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến con. Điều này là do con cảm thấy rằng mối liên kết đặc biệt mà con có trong gia đình đã bị phá vỡ và nỗi sợ hãi về sự không chắc chắn tăng lên.

Con sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về sự thật và cảm thấy không chắc chắn về tương lai. Trẻ sẽ cảm thấy rằng chúng sẽ không thể tìm thấy sự êm ấm của gia đình mà chúng đã từng có và đây là sự phản bội tồi tệ nhất mà bất cứ ai có thể trải qua khi còn nhỏ.

5. Vấn đề về niềm tin

Theo một nghiên cứu về tâm lý học lâm sàng, 70% trẻ em trải qua sự không chung thủy trong mối quan hệ với cha mẹ của chúng phát triển các vấn đề về niềm tin trong cuộc sống cá nhân của chúng khi trưởng thành.

Con sẽ tin rằng vì một trong những người cha mẹ của mình đã bị lừa dối, con cũng sẽ bị lừa dối. Con cảm thấy khó tin tưởng vào đối tác của mình và con trở nên rất chiếm hữu đối với những người quan trọng của mình, khiến cho phần lớn các mối quan hệ của con đều thất bại!

6. Không tin vào tình yêu

Khoảng 80% trẻ em có cha mẹ ly hôn khi lớn lên không tin vào tình yêu thương. Khi còn nhỏ, chúng gắn bó với cha mẹ quá nhiều, đến nỗi khi lớn lên chúng cảm thấy thất bại trong cuộc sống tình cảm của mình, vì vậy chúng phát triển hành vi phá hoại.

Khi trưởng thành, con "biết" rằng các mối quan hệ của họ sẽ không kéo dài trong tiềm thức nên con phá hoại tình yêu khi nó đến bằng cách lừa dối trước. Con thà có những mối quan hệ bình thường sẽ không kéo dài hơn là một mối quan hệ khiến con phải liên tục đặt câu hỏi rằng liệu đối tác của mình có yêu mình không hay liệu họ có lừa dối mình như điều đã xảy ra với cha mẹ mình hay không.

7. Cảm thấy buộc phải lựa chọn

Những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn hoặc ly thân cảm thấy rằng khi một trong hai cha mẹ bị tổn thương, chúng sẽ phải chọn bên nào vì chúng nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để hỗ trợ cha mẹ đã bị tổn thương. Trong tâm trí nhỏ bé của con, con muốn giữ cho mọi người hạnh phúc và con cảm thấy bị chia rẽ giữa chừng. Mặc dù con yêu cả cha lẫn mẹ nhưng con cảm thấy một người có thể cần hỗ trợ nhiều hơn người kia, vì vậy con bắt đầu xa cách với cha / mẹ còn lại.

Điều quan trọng trong những trường hợp này là cố gắng giữ trẻ tách biệt khỏi hoàn cảnh này và cả cha và mẹ nên đối xử với nhau một cách tôn trọng trong thời gian ly thân để tránh cho con cái cảm thấy tội lỗi về điều hoàn toàn KHÔNG phải lỗi của chúng.

Đôi khi ly hôn và ly thân là điều không thể tránh khỏi trong các mối quan hệ và không có gì đảm bảo rằng một cuộc hôn nhân sẽ tồn tại mãi mãi. Trong nhiều trường hợp, các cặp vợ chồng ly hôn nhau do sự khác biệt phải xoay xở để cùng nhau nuôi dạy con cái một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, điều cực kỳ quan trọng là người lớn phải suy nghĩ có trách nhiệm trước khi bước vào một "cuộc phiêu lưu tình cảm" khác có thể sẽ hủy hoại cuộc sống của các thành viên trong gia đình họ mãi mãi.

Theo Brightside