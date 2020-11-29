Các bài tập kegel được biết đến như một giải pháp giúp cho quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng hơn, tránh mắc phải các vấn đề sức khỏe như tiểu tiện, đại tiện không kiểm soát, hơn nữa còn giúp cải thiện đời sống tình dục. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về các bài tập kegel đúng cách dành cho bà bầu trong bài viết sau.

Sàn chậu đóng một vai trò vô cùng quan trọng nên đã dẫn đến sự ra đời của bài tập kegel nhằm giúp tăng cường sức mạnh của các cơ vùng xương chậu, cải thiện chức năng của các cơ vùng sàn chậu. Bài tập này đặc biệt tốt cho những chị em phụ nữ đang mang thai.

Đối với phụ nữ, sàn chậu được ví như một cái võng hình thành từ nhiều khối cơ và cân đan xen nhau. Ở đây chứa 3 hệ thống gồm sinh dục (âm đạo, tử cung), niệu dưới (niệu đạo, bàng quang), tiêu hóa dưới (trực tràng, hậu môn). Nhờ có sàn chậu mà nó giữ các cơ quan trên đúng chỗ, không sa xuống khi làm nặng. Sàn chậu còn có chức năng trong việc đóng mở âm đạo, lỗ đường tiểu, hậu môn, kiểm soát hoạt động đi tiểu, đi tiêu, hoạt động tình dục và quan trọng là làm quá trình sinh nở trở nên dễ dàng hơn.

Bài tập kegel mang lại lợi ích gì cho phụ nữ mang thai?

Việc sinh nở thuận lợi

Theo một số nghiên cứu thì khi mẹ bầu luyện tập các bài tập kegel thường xuyên sẽ có thời gian chuyển dạ ngắn hơn. Bên cạnh đó, bài tập này còn giúp bạn giảm thời gian sinh nở, giúp bé di chuyển ra khỏi tử cung nhanh chóng, giảm nguy cơ rách vùng kín.

Theo một số nghiên cứu thì khi mẹ bầu luyện tập các bài tập kegel thường xuyên sẽ có thời gian chuyển dạ ngắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tránh tình trạng rò rỉ nước tiểu, són tiểu

Khi mang thai, tử cung của bạn sẽ to ra, từ đó làm căng cơ và dây chằng. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ suy yếu, nước tiểu bị rò rỉ, gây són tiểu. Chỉ cần cười, ho, hắt hơi hoặc chạy bộ cũng sẽ khiến tình trạng này xảy ra. Luyện tập các bài tập kegel thường xuyên giúp hạn chế các tình trạng trên.

Hồi phục sau sinh tốt hơn

Luyện tập thường xuyên các bài tập kegel giúp máu lưu thông đến bộ phận sinh dục tốt hơn. Từ đó sẽ làm tăng tốc độ phục hồi của vết rạch tầng sinh môn sau sinh.

Luyện tập thường xuyên các bài tập kegel giúp máu lưu thông đến bộ phận sinh dục tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, những bài tập này còn giúp săn chắc cơ âm đạo, từ đó cải thiện đời sống tình dục.

Bài tập kegel đúng cách cho bà bầu

Khâu chuẩn bị

Xác định cơ kegel

Trước khi tập các bài tập kegel thì bạn cần xác định được cơ kegel của mình. Bạn có thể thử 1 trong 3 cách sau đây:

Cách 1: Ngừng dòng chảy nước tiểu giữa chừng, khi đó bạn sẽ xác định được cơ xương chậu. Cần lưu ý rằng không nên dùng cách này thường xuyên vì sẽ có khả năng bị nhiễm trùng đường tiết niệu, són tiểu và các bệnh lý khác.

Cách 2: Nếu cách 1 không hiệu quả, bạn hãy đặt ngón tay vào âm đạo và co bóp cơ, cảm nhận sự thắt chặt của cơ bắp, sàn chậu di chuyển lên trên. Chỉ cần thả lỏng là bạn có thể cảm nhận được cơ sàn chậu di chuyển.

Cách 3: Dùng gương cầm tay đặt dưới đáy chậu (phần được bao bọc bởi da giữa âm đạo và hậu môn), sau đó siết chặt các cơ mà bạn nghĩ là cơ kegel. Khi làm đúng thì đáy chậu co bóp.

Dùng gương cầm tay đặt dưới đáy chậu (phần được bao bọc bởi da giữa âm đạo và hậu môn), sau đó sắt chặt các cơ mà bạn nghĩ là cơ kegel - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp không xác định được cơ kegel, bạn nên nhờ bác sĩ phụ khoa hướng dẫn cách xác định.

Kiến thức cần có trước khi tập

Trước khi tập cần đảm bảo bàng quang “thông thoáng” vì nếu bàng quang đầy khi tập sẽ khiến bạn bị đau, nước tiểu bị rò rỉ. Bên cạnh đó, bạn cần biết rằng bài tập này chỉ tập trung vào cơ sàn chậu nên tránh việc vận động các cơ khác như: cơ mông, đùi, bụng… nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Bạn có thể nhận thấy mình tập sai nếu lưng và bụng hơi đau sau khi tập. Trong quá trình tập nhớ hít thở mỗi nhịp tập, không nên nhịn thở.

Trước khi tập cần đảm bảo bàng quang “thông thoáng” vì nếu bàng quang đầy khi tập sẽ khiến bạn bị đau, nước tiểu bị rò rỉ - Ảnh minh họa: Internet

Cách thức thực hiện

Bạn thực hiện theo 2 bước đơn giản sau:

Bước 1: Siết chặt các cơ sàn chậu trong vòng 5 giây, sau đó thả lỏng.

Bước 2: Nghỉ tầm 10 giây để thực hiện thêm 1 lần nữa. Bạn có thể tập khoảng 3 lần

gày.

Bạn nên luyện tập thường xuyên để có thể nhíu lại trong 10 giây và lưu ý đừng tập khi đi tiểu vì sẽ khiến nước tiểu ứ ngược lại làm đau bàng quang. Tùy cơ địa mỗi người mà kết quả có thể đến sớm hoặc muộn hơn, thông thường thì sau khoảng 4 đến 8 tuần chăm chỉ luyện tập thì bạn sẽ nhận ra sự thay đổi.

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Thông thường thì sau khoảng 4 đến 8 tuần chăm chỉ luyện tập thì bạn sẽ nhận ra sự thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Các bài tập kegel là một liệu pháp hỗ trợ đắc lực cho các chị em trong thời kỳ mang thai, lúc sinh con và cả sau khi sinh xong. Tuy nhiên, nếu luyện tập chăm chỉ mà vẫn không mang lại kết quả khả quan thì bạn nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được hỗ trợ. Các thông tin trong bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo, để đảm bảo an toàn thì trước khi luyện tập và trong quá trình luyện tập đều phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề bài tập kegel đúng cách cho bà bầu có thể giúp ích cho các bạn.