Ba mẹ luôn dành mọi điều đẹp nhất cho con ngay từ những phút giây lọt lòng, nhưng hành động tưởng như vô hại này lại rất nguy hiểm khi cho con ăn mà ba mẹ cần lưu ý

Nuôi dạy con 08/03/2022 09:03

Chăm sóc em bé không phải là trò chơi đồ hàng. Cần rất nhiều kiên nhẫn và quyết tâm khi nuôi con sơ sinh. Một hành động yêu thương đơn giản và những thói quen vô hại đôi khi có thể khiến sức khỏe của con bạn gặp nguy hiểm. Một trong những hoạt động như vậy là thổi thức ăn của trẻ trong khi cho con ăn. 

Tất cả chúng ta đều thường thổi thức ăn trước khi cho em bé ăn mà không biết rằng nó có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng của bé, ngay cả khi bé chưa mọc răng.

Tại sao bạn nên tránh tổi thức ăn cho con?

Ba mẹ luôn dành mọi điều đẹp nhất cho con ngay từ những phút giây lọt lòng, nhưng hành động tưởng như vô hại này lại rất nguy hiểm khi cho con ăn mà ba mẹ cần lưu ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng vi khuẩn gây sâu răng có thể truyền từ người này sang người khác. Nếu bạn bị sâu răng và bạn thổi vào thức ăn của trẻ, rất có thể vi khuẩn từ miệng bạn sẽ được truyền sang con.

Trẻ sơ sinh không được tiếp xúc với sâu răng gây ra vi khuẩn Streptococcus mutans (một loại vi khuẩn) khi mới sinh ra. Streptococcus mutans gây ra sâu răng khi chúng để lại axit trong khi ăn thức ăn thừa trên răng. Tiếp xúc với vi khuẩn này sẽ dẫn đến sự hình thành mảng bám và sau đó nó sẽ phát triển thành lỗ sâu trong răng của trẻ ngay cả trước khi chúng bắt đầu nhú lên. Sẽ chỉ mất từ ​​5 đến 6 tháng để vi khuẩn bắt đầu quá trình sâu răng. Hơn nữa, răng của trẻ là nơi dễ bị vi khuẩn xâm nhập nhất khi chúng mới bắt đầu phát triển.

Ba mẹ luôn dành mọi điều đẹp nhất cho con ngay từ những phút giây lọt lòng, nhưng hành động tưởng như vô hại này lại rất nguy hiểm khi cho con ăn mà ba mẹ cần lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo một nghiên cứu của Úc, hầu hết trẻ mới biết đi đều nhận vi khuẩn Streptococcus mutans từ mẹ của chúng. Vi khuẩn thường lây lan khi cha mẹ dùng chung nước bọt bằng cách thổi thức ăn của con họ, ăn chung thìa và hôn lên miệng con họ.
Biện pháp khắc phục cho ba mẹ

Ba mẹ luôn dành mọi điều đẹp nhất cho con ngay từ những phút giây lọt lòng, nhưng hành động tưởng như vô hại này lại rất nguy hiểm khi cho con ăn mà ba mẹ cần lưu ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa

- Cố gắng không thổi thức ăn của trẻ và không dùng chung thìa hoặc nước với con.
- Thực hành tốt vệ sinh răng miệng.
- Lau miệng trẻ nhiều lần bằng khăn ướt sạch để vi khuẩn không có cơ hội phát triển.
- Vuốt lưỡi, răng và má một cách đều đặn cho con.

Theo Times of India

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