Bà đẻ nên ăn rau gì tốt cho mẹ và thai nhi? 

Nuôi dạy con 05/04/2020 06:35

Bà đẻ nên ăn rau gì tốt cho mẹ và thai nhi là câu hỏi được rất nhiều mẹ bầu quan tâm đến, đặc biệt là đối với ai lần đầu tiên làm mẹ. 

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Chắc hẳn tất cả chị em phụ nữ gần đến ngày dự sinh sẽ luôn nơm nớp lo lắng không biết đẻ bà đẻ nên ăn rau gì, thịt gì hoặc ăn uống chế độ ra sao là tốt nhất. Thông thường sau khi sinh, thể trạng của mẹ còn rất yếu, vì thế dinh dưỡng cho bà đẻ là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Rau là một nhóm thực phẩm không thể thiếu trong mọi bữa ăn hàng ngày. Vừa cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa, khoáng chất cho cơ thể lại vừa duy trì vóc dáng và cân nặng cho chị em. Vậy bà đẻ nên ăn rau gì là tốt nhất? Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

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Bà đẻ nên ăn rau gì tốt cho mẹ và thai nhi?  - Ảnh minh họa: Internet

Bà đẻ nên ăn rau gì tốt ?

Dưới đây là một số loại rau giúp lợi sữa và phục hồi sức khỏe mẹ bầu nhanh chóng:

Rau ngót

Canh rau ngót là một trong những món canh được sử dụng phổ biến trong chế độ ăn của phụ nữ sau sinh. Trong rau ngót có chứa rất nhiều loại vitamin A, B, C,...và canxi. Rau ngót được các bà mẹ bỉm sữa truyền nhau với công dụng tăng chất lượng sữa và đẩy toàn bộ các chất bẩn sau sinh, giúp cho quá trình phục hồi trở nên nhanh chóng hơn và hạn chế tối đa tình trạng viêm nhiễm. 

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Rau ngót rất tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Rau cần

Bà đẻ ăn rau cần thường xuyên cũng rất tốt cho sức khỏe sau sinh. Rau cần được biết đến là một loại thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là cải thiện tình trạng táo bón và loại bỏ các chất độc hại. Không những thế, với phụ nữ có tiền sử bị các bệnh lý về huyết áp thì nên ăn rau cần 2 đến 3 bữa 1 tuần sẽ giúp ổn định huyết áp.

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Rau cần rất tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Rau lang

Bà đẻ ăn rau lang cũng rất tốt, tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được loại rau này. Rau lang rất tốt cho phụ nữ sinh thường, vừa giúp cải thiện tình trạng táo bón vừa  giúp lợi sữa và đẹp da. Bởi trong rau sang có chứa rất nhiều năng lượng, chất xơ và các loại vitamin. Tuy nhiên với phụ nữ sinh mổ thì ăn rau lang lại không hề tốt chút nào, ngược lại là rất nguy hiểm. Sau khi sinh mổ ăn rau lang sẽ dễ bị đau bụng, tiêu chảy ảnh hưởng nhiều tới vết mổ. Nếu không cẩn thận thì lại rất dễ bị nhiễm trùng vết mổ và gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, phụ nữ sinh mổ ăn rau lang sẽ khiến cho vết mổ bị thâm và bầm rất mất mỹ quan.

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Rau lang rất tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Hoa chuối

Nhiều mẹ bầu không biết bà đẻ ăn rau gì nhiều sữa cho bé bú? Theo dân gian truyền nhau rằng, một trong những thần dược giúp lợi sữa cực kỳ hiệu quả đó chính là hoa chuối hột và hoa chuối sứ. Hoa chuối có thể chế biến bằng cách luộc, xào hoặc nấu canh để tăng mùi vị, không gây nhàm chán cho bữa ăn. Tuy nhiên, phải lựa chọn loại hoa chuối có nguồn gốc rõ ràng, không có thuốc kích thích hoặc thuốc sâu tránh nguy hiểm cho sức khỏe của cả mẹ và bé. 

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Hoa chuối rất tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi

Bà đẻ nên ăn rau gì để hỗ trợ tiêu hóa tốt nhất? Sau sinh, việc đi vệ sinh của mẹ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế, mồng tơi chính là vị cứu cánh giúp mẹ thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên táo bón. Trong rau mồng tơi có chứa hàm lượng các loại vitamin A, B3, sắt, hoạt chất saponin kích thích sữa về và tốt cho quá trình phục hồi sức khỏe của sản phụ. 

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Rau mồng tơi rất tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ xanh

Nếu sữa mẹ đang bị loãng, con nhanh đói, cân nặng của mẹ không ổn định thì đu đủ xanh chính là gợi ý hàng đầu. Trong đu đủ có chứa rất nhiều protein, chất béo và các loại vitamin như A, B, C, D, E,..giúp kích thích sữa về hiệu quả. Đặc biệt khi hầm chung đu đủ xanh với móng giò sẽ giúp cải thiện chất lượng sữa, sữa đặc và sánh hơn giúp con no lâu hơn. 

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Đu đủ xanh rất tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Rau cải cúc

Bà đẻ ăn rau cải cúc có được không? Cải cúc là một món ăn có mùi vị rất thơm ngon, vị ngọt tính mát và giàu hàm lượng các dưỡng chất điển hình như Vitamin: B1, B2, B5, E. K, C,.... và một số khoáng chất như kẽm, natri, đồng,.... rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe của phụ nữ sau sinh. Cải cúc giúp mẹ ăn ngon miệng hơn, cải thiện hiện tượng ít sữa, mất sữa, sữa loãng, giảm táo bón, mệt mỏi và căng thẳng. Ngoài ra loại rau này còn giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra dễ dàng hơn. 

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Rau cải cúc rất tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là lời giải đáp cho thắc mắc bà đẻ nên ăn rau gì. Rau xanh là một phần không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của tất cả mọi người, đặc biệt là với bà bầu và phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, các mẹ nên lưu ý ghi nhớ những loại rau nên và không nên ăn để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của cả mẹ và bé. 

Phụ nữ sau sinh ăn canh khoai mỡ được không?

Phụ nữ sau sinh ăn canh khoai mỡ được không?

Canh khoai mỡ là món ăn có vị bùi, ngậy, mềm và rất tốt cho sức khỏe. Vậy mẹ bầu sau sinh ăn canh khoai mỡ được không? 

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